Les décès de Covid-19 aux États-Unis sont surestimés de près d’un tiers – New York Times – RT World News

Le journal a longtemps défendu les statistiques officielles sur la pandémie, suggérant même que le nombre de décès était faible

Près d’un tiers des décès américains attribués à Covid-19 ont en fait été causés par autre chose, a admis lundi le New York Times, citant des données des Centers for Disease Control and Prevention.

« Le numéro officiel [of Covid-19 deaths] est probablement exagéré car il inclut certaines personnes qui avaient [the] virus quand ils sont morts même si ce n’était pas la cause sous-jacente du décès », l’article du Times a lu, expliquant que les données du CDC et une étude dans la revue Clinical Infectious Diseases étayent l’affirmation selon laquelle « près d’un tiers des décès officiels récents de Covid sont tombés dans cette catégorie. »

Intitulé «Une étape positive de Covid», il affirme que la mortalité toutes causes confondues aux États-Unis est revenue à son niveau de référence pré-pandémique. La mortalité toutes causes confondues a oscillé autour de 30% de plus que la normale pendant le pire de la pandémie, selon le point de vente – un chiffre qui semble moins effrayant lorsqu’il est accompagné d’un aveu que les décès de Covid ont été surestimés d’environ 30% pour commencer.















L’admission contredit des années d’insistance du Times, d’autres organes de presse américains de premier plan, de vérificateurs de faits et du conseiller médical en chef Anthony Fauci lui-même selon lesquels toute remise en question du nombre officiel de morts n’était qu’une simple « théorie du complot » engendré par des rumeurs sans fondement sur les réseaux sociaux et des experts de droite désinformateurs.

Le Times s’est jeté sur le président de l’époque, Donald Trump, en 2020 lorsqu’il a suggéré que le nombre de décès dus à la pandémie était « plus bas que » le chiffre officiel, affirmant « la plupart des statisticiens et des experts en santé publique disent qu’il a tort » et arguant que le nombre était en fait « beaucoup plus élevé » qu’enregistré.

Fauci en particulier a trouvé inadmissible la suggestion selon laquelle le nombre de morts était artificiellement rembourré, déclarant à NBC en 2020 que « il n’y a absolument aucune preuve que ce soit le cas du tout. » Pendant ce temps, les victimes d’accidents de moto, les victimes par balle et d’autres décès non liés ont été ajoutés au total.

Le CDC a même suggéré à l’époque que le chiffre représentait une sous-estimation du nombre réel, bien qu’il ait encouragé les médecins à répertorier Covid-19 comme cause de décès, même dans certains cas où le patient n’avait pas été testé pour le virus.

L’Italie a recalculé ses propres chiffres de mortalité Covid-19 en 2021, révélant que seulement 2,9% des décès pandémiques pourraient être exclusivement attribués au virus. Les autres avaient au moins une maladie chronique, souvent plusieurs – bien que les vérificateurs des faits aient rapidement démenti toute affirmation selon laquelle ces comorbidités, et non le virus, étaient responsables du décès des patients.

La chroniqueuse du Washington Post et ardente défenseure du verrouillage, Leana Wen, a admis en janvier que le « communauté médicale » était «surdénombrement des décès et des hospitalisations de Covid», citant deux experts en maladies infectieuses qui lui ont dit que les chiffres des patients hospitalisés pour Covid-19 étaient surestimés jusqu’à 90%.