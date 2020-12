Publicité

Les décès par coronavirus en Angleterre et au Pays de Galles ont continué d’augmenter alors que le verrouillage prenait fin la dernière semaine de novembre, selon les statistiques – mais les données officielles montrent qu’ils ont atteint un sommet cette semaine-là et sont maintenant en baisse.

Le rapport du Bureau des statistiques nationales d’aujourd’hui a montré que 3 040 personnes avaient le Covid-19 mentionné sur leur certificat de décès dans la semaine du 21 au 27 novembre, contre 2 697 une semaine plus tôt.

L’augmentation de 13% en une semaine a marqué la 12e semaine consécutive au cours de laquelle les décès ont augmenté depuis le début de la deuxième vague britannique à la fin de l’été.

Mais des données séparées de Public Health England montrent que les décès semblent avoir culminé cette semaine-là et ont diminué depuis, la moyenne quotidienne passant de 487 à 427 depuis le 28 novembre. Le plus grand nombre de décès enregistrés en une journée était de 696 en novembre. 25.

Le nombre de décès a tendance à grimper environ trois semaines après les infections, en raison du temps qu’il faut aux victimes pour tomber gravement malades et ensuite mourir.

Ainsi, un pic de décès trois semaines après le verrouillage national montre que l’épidémie était à son plus grand et plus endémique au début de novembre, juste avant le début de la fermeture. Les scientifiques de l’époque estimaient qu’entre 50 000 et 100 000 personnes étaient infectées chaque jour.

Le rapport de l’ONS montre également que le coronavirus est désormais responsable d’un décès sur quatre en Angleterre et au Pays de Galles, alors que moins de personnes que la normale meurent d’autres causes.

Cependant, le nombre total de décès est supérieur à la moyenne dans tous les endroits, en raison des décès de Covid, et plus de 35000 personnes de plus que d’habitude sont décédées dans des maisons privées cette année, car beaucoup ont évité ou n’ont pas pu obtenir des soins médicaux vitaux.