Au total, quelque 4 266 577 personnes – environ un sur 15 de la population – ont reçu leur première dose de vaccin, alors que le gouvernement a commencé à déployer des produits aux plus de 70 ans et aux personnes souffrant de graves problèmes de santé sous-jacents.

«Malheureusement, la baisse n’a pas été aussi marquée dans les groupes d’âge plus âgés. Et bien sûr, ces groupes d’âge sont ceux qui constitueront la majorité des hospitalisations, il faudra peut-être encore quelques semaines avant de voir les taux de mortalité baisser considérablement.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que M. Johnson avait précédemment déclaré que «la priorité est d’ouvrir les écoles le plus tôt possible, mais que ce soit après la pause de mi-session dépend d’un certain nombre de choses», y compris les progrès du programme de vaccination et la possibilité d’une nouvelle variante de coronavirus émergeant qui résiste au jab.