BERLIN, 16 décembre (Reuters) – L’Allemagne est entrée dans un verrouillage strict mercredi dans le but de maîtriser la flambée des cas de coronavirus alors que le nombre de décès enregistrés par COVID-19 a bondi de 952, la plus forte augmentation quotidienne à ce jour.

Les craintes que la pandémie ne devienne incontrôlable en Allemagne, la plus grande économie d’Europe, ont incité la chancelière Angela Merkel et les 16 gouverneurs des États à annoncer dimanche un verrouillage strict jusqu’au 10 janvier au plus tôt.

Les magasins et les écoles resteront fermés à partir de mercredi dans un resserrement des restrictions avant Noël à la suite d’un verrouillage partiel en novembre, qui a fermé des bars et des restaurants mais n’a pas réussi à contenir une deuxième vague de pandémie.

L’Allemagne a mieux réussi que de nombreux pays européens à garder le coronavirus sous contrôle lors de la première vague du printemps, mais la situation semble très différente maintenant.

L’Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses a estimé le nombre de cas confirmés de coronavirus à 1379238, soit une augmentation de 27728. Le bilan total des morts en Allemagne est de 23 427.

L’augmentation quotidienne la plus élevée des décès était de 598 vendredi.

Merkel a déclaré aux législateurs mardi qu’elle était préoccupée par la tendance des coronavirus et les a avertis que janvier et février seraient des mois très difficiles.

Les Allemands attendent l’approbation réglementaire d’un vaccin partiellement développé en Allemagne alors même que d’autres pays, dont la Grande-Bretagne et les États-Unis, le déploient.

Le ministre de la Santé, Jens Spahn, a déclaré que l’Allemagne devrait commencer à administrer des vaccins contre le coronavirus 24 à 72 heures après que le vaccin de BioNTech et Pfizer ait obtenu l’approbation de l’UE et pourrait commencer dès Noël. Les autorités européennes devraient approuver le vaccin la semaine prochaine. (Reportage de Madeline Chambers édité par Robert Birsel)