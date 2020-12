Publicité

Le nombre de résidents de foyers de soins décédés de Covid-19 en Angleterre et au Pays de Galles a plus que doublé en novembre.

Les données de l’Office national des statistiques montrent que 425 résidents des foyers de soins sont décédés des suites de la maladie au cours de la deuxième semaine du mois, contre 280 la semaine précédente.

C’était plus du double des 168 résidents décédés la dernière semaine d’octobre.

Jusqu’en novembre, le nombre de décès dans les maisons de soins était resté relativement bas pendant la deuxième vague du Royaume-Uni, avec des décès hebdomadaires de 150 décès ou moins par semaine pendant les huit semaines de septembre et octobre.

Les chiffres pâlissent par rapport à 2 800 par semaine lors du premier pic de l’épidémie en avril.

Mais ils se sont glissés au cours des quinze dernières semaines, alors que des épidémies déclenchées par la flambée des cas parmi les membres du public ont eu des effets sur les personnes vivant dans des maisons de retraite, qui sont les plus vulnérables au coronavirus et les plus susceptibles de mourir si elles l’attrapent.

Le rapport de l’ONS a également montré que le nombre de personnes décédant de Covid-19 à travers le pays a continué d’augmenter jusqu’à la mi-novembre, plus d’une semaine après le début du deuxième verrouillage national de l’Angleterre.

Un total de 2697 décès de coronavirus ont été enregistrés au cours de la semaine qui s’est terminée le 13 novembre, soit 231 de plus que la semaine précédente et représentaient plus d’un cinquième (21,5%) des 12535 décès toutes causes confondues au cours de cette semaine.

Les données du ministère de la Santé montrent cependant que les décès dans tous les contextes du Royaume-Uni ont recommencé à baisser, ce qui suggère que le pic de la deuxième vague est passé, ce qui signifie que les décès dans les foyers de soins n’atteindront probablement pas les mêmes niveaux qu’au printemps.

Mais les décès continueront de gronder alors que le nombre de nouvelles infections reste élevé – la moyenne quotidienne des tests positifs est actuellement de 14778 pour le Royaume-Uni dans son ensemble – et un statisticien de haut niveau a averti que le nombre de morts de la deuxième vague est en passe d’atteindre 20000. avant Noël.

Le professeur David Spiegelhalter, statisticien de l’Université de Cambridge, a souligné aujourd’hui que Covid-19 tue plus de huit fois plus de personnes que la grippe et la pneumonie.

Alors qu’il y a eu 280 décès causés par la grippe ou la pneumonie dans la semaine du 13 novembre, il y en a eu 2361 causés par Covid-19, selon le rapport de l’ONS. Les décès «impliquant» Covid-19 étaient de 2 697, tandis que ceux liés à la grippe étaient de 2 605.

Il a ajouté: « Entre le 5 septembre et le 20 novembre, 12 907 décès impliquant Covid ont été enregistrés au Royaume-Uni, et il y en a eu environ 3 000 depuis lors, soit 16 000 au total dans la deuxième vague.

« Malheureusement, la prédiction selon laquelle la deuxième vague impliquerait des dizaines de milliers de décès de Covid semble se réaliser, et nous pouvons nous attendre à ce que ce total de la deuxième vague atteigne plus de 20000 d’ici Noël.

«Une fois de plus, il y a eu plus de 1000 décès supplémentaires dans des maisons privées par rapport à la normale, soit une augmentation de 40%. Cela semble être un changement à long terme dans la façon dont les gens meurent dans ce pays, et mérite une attention particulière.

Le rapport de l’ONS a montré qu’il y avait 2 446 décès de toutes causes dans les maisons de soins au cours de la semaine se terminant le 13 novembre, dont 425 étaient dus au Covid-19 (17,3%).

Cette proportion était légèrement inférieure à celle de la population générale, où la proportion de décès dus au virus était de 21,5%.

Au total, 12535 personnes sont décédées en Angleterre et au Pays de Galles cette semaine-là et 2697 étaient liées au coronavirus.