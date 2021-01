ALBANY, NY – Une enquête du bureau du procureur général de New York a révélé que les décès par COVID-19 de résidents de maisons de soins infirmiers dans l’État pourraient avoir été sous-estimés de 50%, car de mauvaises pratiques de contrôle des infections et le manque de personnel ont alimenté la crise des coronavirus dans le long terme – des établissements de soins à long terme.

L’enquête sur la bombe a révélé que la politique controversée du département d’État de la Santé de ne rapporter publiquement que les décès par COVID-19 de résidents dans les maisons de soins infirmiers et de retenir les décès de résidents transférés dans les hôpitaux a entravé les tentatives d’amélioration des conditions à l’intérieur des installations.

Selon les conclusions de l’enquête, le véritable bilan des décès par COVID-19 des résidents des maisons de soins infirmiers de New York est plus proche de 13000, par opposition aux 8677 signalés à ce jour par le ministère de la Santé de l’État. Les maisons de soins infirmiers pourraient également avoir sous-estimé leurs décès pour l’État, selon le rapport.

«Alors que la pandémie et nos enquêtes se poursuivent, il est impératif que nous comprenions pourquoi les résidents des maisons de retraite à New York ont ​​souffert inutilement à un rythme aussi alarmant», a déclaré le procureur général Letitia James dans un communiqué.

«Bien que nous ne puissions pas ramener les personnes que nous avons perdues dans cette crise, ce rapport cherche à offrir la transparence que le public mérite et à stimuler une action accrue pour protéger nos résidents les plus vulnérables», a-t-elle ajouté.

Newsletter de Coronavirus Watch:Inscrivez-vous aux mises à jour quotidiennes directement dans votre boîte de réception

Ce que l’enquête a révélé

L’enquête a également révélé que le non-respect des protocoles de contrôle des infections par les maisons de soins infirmiers exposait les résidents à un risque accru de préjudice et que les établissements dont la dotation en personnel avant la pandémie était inférieure avaient des taux de mortalité dus au COVID-19 plus élevés.

Sur la base des résultats et de l’enquête subséquente, James mène des sondages en cours dans plus de 20 maisons de soins infirmiers dont la conduite signalée pendant la première vague de la pandémie a été particulièrement préoccupante.

Le commissaire à la santé de l’État, le Dr Howard Zucker, a refusé de divulguer le nombre de résidents des maisons de soins infirmiers décédés des suites du COVID-19 après avoir été transférés dans un hôpital, ce qui, selon les experts, pourrait ajouter des milliers de décès.

Zucker s’est engagé en août à divulguer les informations une fois qu’elles pourraient être confirmées comme exactes, mais cela ne s’est pas produit.

Mises à jour du coronavirus:Le taux de nouvelles infections diminue fortement; Michael Strahan aurait été testé positif

En raison des récents changements apportés à la législation de l’État, on ne sait toujours pas dans quelle mesure les établissements ou les individus peuvent être tenus responsables s’ils n’ont pas réussi à protéger de manière appropriée les résidents dont ils ont la garde, a déclaré James.

Le 23 mars, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, et les législateurs ont créé des dispositions d’immunité limitées pour les prestataires de soins de santé liées au COVID-19, a déclaré James.

La loi sur la protection des traitements en cas de catastrophe d’urgence accorde aux professionnels de la santé une immunité contre toute responsabilité potentielle découlant de certaines décisions, actions et omissions liées aux soins des personnes pendant la pandémie de COVID-19.

Bien qu’il soit raisonnable de fournir certaines protections aux travailleurs de la santé qui prennent de bonne foi des décisions impossibles en matière de soins de santé pendant une crise de santé publique sans précédent, il ne serait pas approprié ou simplement pour les propriétaires de maisons de soins infirmiers d’interpréter l’action comme une immunité générale pour avoir causé un préjudice résidents, dit James.

James a recommandé d’éliminer les dispositions d’immunité nouvellement promulguées pour s’assurer que personne ne peut échapper à la responsabilité potentielle.

La législature de l’État a adopté en juillet un projet de loi signé par Cuomo pour limiter la portée de l’immunité pour les prestataires de soins de santé, mais les défenseurs ont déclaré que d’autres révisions étaient nécessaires.

Milly Silva, vice-présidente exécutive du syndicat 1199SEIU représentant de nombreux travailleurs des maisons de retraite, a salué l’enquête pour avoir confirmé les plaintes des travailleurs concernant les mauvaises conditions dans les maisons de retraite.

« Le moment est venu pour Albany de promulguer une réforme audacieuse, comme l’ont fait les États voisins, pour s’assurer que l’argent des contribuables est dirigé vers les soins aux résidents, et non un profit excessif, et qu’il y a suffisamment de personnel pour répondre aux besoins des résidents », a déclaré Silva dans un communiqué .

«Les résidents vulnérables des foyers de soins de notre État et ceux qui s’occupent d’eux ne méritent rien de moins», a-t-il ajouté.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de l’administration de Cuomo sur les conclusions du rapport.

Comment New York a sous-estimé les décès dus au COVID-19 dans les maisons de retraite

Les enquêteurs du bureau du procureur général de New York ont ​​analysé les décès dus au COVID-19 pour 62 maisons de retraite médicalisées, soit environ 10% des établissements de tout l’État, pour estimer la gravité du sous-dénombrement de l’état des décès, indique le rapport.

En utilisant les données des 62 maisons de soins infirmiers, l’enquête a comparé les décès en établissement signalés aux enquêteurs aux décès en établissement publiés par l’État, ainsi que le nombre total de décès signalés aux enquêteurs au nombre total de décès publiés par l’État.

Cette formule a conclu que le nombre de morts déclaré publiquement était sous-estimé de 50%, mais une enquête se poursuit sur les raisons des écarts, a ajouté le rapport.

Les résultats ont été saisis par un groupe bipartite de législateurs des États et du gouvernement fédéral, dont beaucoup avaient depuis des mois dénoncé la façon dont Cuomo avait géré la propagation du virus dans les maisons de retraite.

Le chef de la minorité au Sénat de l’État républicain, Robert Ortt, a appelé Zucker à démissionner.

«En sous-déclarant jusqu’à 50% les décès dus au COVID dans les maisons de soins infirmiers, le ministère de la Santé a trahi la confiance du public», a déclaré Ortt dans un communiqué.

Les démocrates ont également frappé l’administration Cuomo, appelant à des enquêtes indépendantes et à une plus grande responsabilité de son bureau.

Le député d’État Ron Kim, D-Queens, a déclaré que New York « a commis une violation des droits de l’homme en choisissant de protéger les bénéfices des maisons de retraite plutôt que la sécurité des personnes âgées et des membres vulnérables. »

Il a appelé l’État à former une commission non partisane avec un pouvoir d’assignation pour enquêter sur ce qui s’est passé dans les maisons de retraite.

«Le gouverneur a accordé une immunité générale aux dirigeants d’entreprise, ce qui a coûté la vie et causé des souffrances et des souffrances excessives», a déclaré Kim dans un communiqué. « C’est un business model imbibé de sang. »

Suivez les journalistes David Robinson et Joseph Spectorsur Twitter:@DrobinsonLoHud, @GannettAlbany

CDC:Les 22 premiers millions d’Américains ont été vaccinés contre le COVID-19, et les données de sécurité initiales montrent que tout va bien

Plus:Biden va rouvrir l’inscription à Obamacare du 15 février au 15 mai au milieu de la pandémie de COVID-19