Les décès dans les foyers de soins chutent

Ils ont chuté de plus de 60% entre fin décembre et début février. La cause principale est simple: les résidents des foyers de soins ont été parmi les premiers à se faire vacciner.

C’est un autre signe de la puissance des vaccins. La baisse des décès s’est produite étonnamment rapidement, a déclaré le Dr Sunil Parikh, épidémiologiste à l’Université de Yale. Cela s’est produit même si la plupart des résidents et employés des maisons de soins infirmiers n’ont pas encore reçu leurs deux vaccins – et cela s’est probablement poursuivi au cours des deux dernières semaines, ce qui n’est pas illustré dans ce graphique.

«Je suis presque à court de mots pour voir à quel point c’est incroyable et à quel point c’est excitant», a déclaré le Dr David Gifford, médecin-chef de l’American Health Care Association, qui représente les établissements de soins de longue durée.

Les données des maisons de soins infirmiers ajoutent à la preuve que les vaccins ne fonctionnent pas seulement dans les essais de recherche – ils fonctionnent également dans le monde réel. (Une nouvelle étude sur Israël, publiée hier dans le New England Journal of Medicine, a offert le même message.)

2. Un autre vaccin semble excellent.

La Food and Drug Administration a publié un rapport sur un vaccin qu’elle n’a pas encore approuvé – de Johnson & Johnson – et les données étaient extrêmement positives.

Comme les deux vaccins qui sont déjà administrés aux États-Unis – de Moderna et Pfizer – Johnson & Johnson a éliminé à la fois la mort et l’hospitalisation dans son essai de recherche: environ 20000 personnes ont reçu le vaccin dans l’essai, et pas une seule n’a été hospitalisée avec Covid -19 symptômes un mois plus tard.

«Je ne cesserai jamais d’être étonné de voir zéro hospitalisation parmi les vaccinés, étude après étude,» Dr Aaron Richterman de l’Université de Pennsylvanie a écrit. «C’est étonnant.» Dr Isaac Bogoch, un expert en maladies infectieuses, a qualifié les résultats de «formidables». Dr Kavita Patel a écrit: «Je le recommanderais sans aucun doute pour moi et mes patients.»