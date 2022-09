Le monde n’a jamais été mieux placé pour mettre fin à la pandémie de COVID-19, a déclaré mercredi le chef de l’Organisation mondiale de la santé, exhortant les nations à poursuivre leurs efforts contre le virus qui a tué plus de six millions de personnes.

“Nous n’en sommes pas encore là. Mais la fin est en vue”, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aux journalistes lors d’une conférence de presse virtuelle.

Le commentaire était le plus optimiste de l’agence des Nations Unies depuis qu’elle a déclaré COVID-19 une urgence internationale et a commencé à décrire le virus comme une pandémie en mars 2020.

Le virus, qui est apparu en Chine fin 2019, a tué près de 6,5 millions de personnes et infecté 606 millions de personnes, bouleversant les économies mondiales et accablant les systèmes de santé.

Le déploiement de vaccins et de thérapies a contribué à endiguer la gravité de la maladie. Les décès dus au COVID-19 la semaine dernière étaient les plus bas depuis mars 2020, a rapporté l’agence des Nations Unies.

Pourtant, les pays doivent examiner attentivement leurs politiques et les renforcer pour le COVID-19 et les futurs virus, a déclaré Tedros. Il a également exhorté les pays à vacciner 100% de leurs groupes à haut risque et à continuer de tester le virus.

L’OMS a mis en garde contre la possibilité de futures vagues de virus et a déclaré que les pays devaient maintenir un approvisionnement adéquat en matériel médical et en travailleurs de la santé.

“Nous nous attendons à ce qu’il y ait de futures vagues d’infections, potentiellement à différents moments dans le monde, causées par différentes sous-variantes d’Omicron ou même différentes variantes préoccupantes”, a déclaré l’épidémiologiste principale de l’OMS, Maria Van Kerkhove.

Les cas de monkeypox étaient également sur une tendance à la baisse, mais Tedros a exhorté les pays à poursuivre le combat.

Les responsables de l’OMS ont déclaré le mois dernier qu’il était possible d’éliminer l’épidémie de monkeypox en Europe en intensifiant la vaccination et les tests.

“Comme avec COVID-19, ce n’est pas le moment de se détendre ou de baisser la garde.”