Selon les projections nationales, les personnes âgées et les adultes noirs sont les plus exposés au risque de décès cardiovasculaire dû à la chaleur extrême, selon une nouvelle étude publiée dans la revue. Circulation.

Les décès cardiovasculaires dus à la chaleur extrême aux États-Unis devraient augmenter de 162 % d’ici le milieu du siècle, sur la base d’un scénario hypothétique dans lequel les politiques américaines actuellement proposées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre auraient été mises en œuvre avec succès.

Un scénario plus sombre prévoit que les décès cardiovasculaires dus à la chaleur extrême pourraient augmenter de 233 % au cours des 13 à 47 prochaines années si des efforts minimes sont déployés pour réduire les émissions.

Le pourcentage d’augmentation des décès sera plus important parmi les personnes âgées et les adultes noirs non hispaniques dans les deux scénarios.

Aux États-Unis, les décès cardiovasculaires dus à la chaleur extrême pourraient plus que doubler d’ici le milieu du siècle. Sans réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce chiffre pourrait même tripler, selon une nouvelle étude financée par le NIH et publiée le 30 octobre dans la revue phare de l’American Heart Association.Circulation.

“Le changement climatique et ses nombreuses manifestations joueront un rôle de plus en plus important sur la santé des communautés à travers le monde dans les décennies à venir”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Sameed Khatana, MD, MPH, professeur adjoint de médecine à l’Université de Pennsylvanie et un membre du personnel. cardiologue au Philadelphia Veterans Affairs Medical Center, tous deux à Philadelphie. « Le changement climatique est également une question d’équité en matière de santé, car il aura un impact disproportionné sur certains individus et certaines populations et pourrait exacerber les disparités préexistantes en matière de santé aux États-Unis. »

Impact des émissions de gaz à effet de serre sur la santé

L’ampleur et la rapidité de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre au cours des prochaines décennies détermineront les impacts de la chaleur extrême sur la santé. Des politiques plus agressives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre pourraient potentiellement réduire le nombre de personnes susceptibles de subir les effets néfastes de la chaleur extrême sur leur santé, selon Khatana.

Auparavant, les auteurs ont examiné les données comté par comté dans la zone continentale des États-Unis pour démontrer un lien entre un plus grand nombre de jours de chaleur extrême et une augmentation des décès cardiovasculaires entre 2008 et 2017. Ces données ont servi de référence pour l’analyse de cette nouvelle étude. Les chercheurs ont utilisé des modèles pour les futures émissions de gaz à effet de serre et la future composition socio-économique et démographique de la population américaine pour estimer l’impact possible de la chaleur extrême sur les décès cardiovasculaires au milieu du siècle en cours (2036-2065). Ils ont estimé le nombre excédentaire de décès cardiovasculaires associés à la chaleur extrême en comparant le nombre prévu de décès pour chaque comté si aucune chaleur extrême ne se produisait et si le nombre projeté de jours de chaleur se produisait.

Les principales conclusions comprennent :

Entre 2008 et 2019, la chaleur extrême a été associée à 1 651 décès cardiovasculaires supplémentaires par an.

Même si les réductions des émissions de gaz à effet de serre actuellement proposées étaient pleinement mises en œuvre, les décès cardiovasculaires excessifs dus à la chaleur extrême devraient être 162 % plus élevés au milieu de ce siècle par rapport à la référence 2008-2019.

Cependant, si ces politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas mises en œuvre, la surmortalité cardiovasculaire due à la chaleur extrême devrait augmenter de 233 % au cours des prochaines décennies.

Selon les politiques agressives mises en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les adultes âgés de 65 ans et plus devraient connaître une augmentation de 2,9 à 3,5 fois plus importante des décès cardiovasculaires dus à la chaleur extrême que les adultes âgés de 20 à 64 ans.

On prévoit que les adultes noirs non hispaniques connaîtront une augmentation de 3,8 à 4,6 fois plus importante des décès cardiovasculaires dus à la chaleur extrême que les adultes blancs non hispaniques, selon le degré de mise en œuvre des politiques de serre.

Les augmentations projetées des décès dus à la chaleur extrême n’étaient pas significativement différentes parmi les adultes d’autres groupes raciaux ou ethniques, ni entre les hommes et les femmes.

« L’ampleur du pourcentage d’augmentation était surprenante. Cette augmentation explique non seulement l’association connue entre les décès cardiovasculaires et la chaleur extrême, mais elle est également influencée par le vieillissement de la population et par l’augmentation proportionnelle du nombre de personnes d’autres races et/ou ethnies aux États-Unis », a déclaré Khatana.

Facteurs sous-jacents et réponses

Des facteurs médicaux et environnementaux peuvent influencer l’impact plus important de la chaleur extrême sur les personnes appartenant à ces groupes de population, a-t-il déclaré. Les disparités entre les quartiers et les facteurs environnementaux sont également des facteurs cruciaux à prendre en compte.

« Des études antérieures ont suggéré que les résidents noirs pourraient avoir moins accès à la climatisation ; moins de couverture arborée; et un degré plus élevé de « l’effet d’îlot de chaleur urbain » : les zones bâties connaissent une augmentation de température plus importante que les zones environnantes moins développées », a déclaré Khatana. “Les conditions de vie peuvent également jouer un rôle en termes d’isolement social, vécu par certaines personnes âgées et qui a déjà été associé à une probabilité plus élevée de décès dû à une chaleur extrême.”

Les résultats ne sont malheureusement pas surprenants, selon le bénévole de l’American Heart Association, Robert Brook, MD, FAHA, qui a co-écrit plusieurs articles de l’Association. déclarations scientifiques sur la pollution de l’air et n’a pas participé à cette étude.

“Même dans le scénario modéré le plus optimiste de cette étude, les émissions de gaz à effet de serre augmenteront pendant un certain temps avant de diminuer”, a déclaré Brook, professeur de médecine et directeur exécutif de la prévention cardiovasculaire à la Wayne State University School of Medicine de Detroit. « De plus, la plupart des polluants persistent dans l’atmosphère pendant de nombreuses années et, par conséquent, la tendance à long terme est à une augmentation significative de la fréquence des épisodes de chaleur extrême malgré les actions à court terme.

« En conjonction avec la croissance de populations plus sensibles et vulnérables – adultes vieillissants et personnes déménageant vers des endroits plus chauds – les problèmes liés à la chaleur

maladie cardiovasculaire

Les maladies cardiovasculaires font référence à un groupe d’affections qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins, telles que les maladies coronariennes, l’insuffisance cardiaque, les arythmies et les accidents vasculaires cérébraux. Elle est causée par divers facteurs, notamment des choix de mode de vie (tels que le tabagisme et une mauvaise alimentation), la génétique et des conditions médicales sous-jacentes (telles que l’hypertension artérielle et le diabète). Les maladies cardiovasculaires sont l’une des principales causes de décès dans le monde, mais elles peuvent souvent être évitées ou gérées grâce à des changements de mode de vie, des médicaments et des procédures médicales telles que le pontage et l’angioplastie.

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]”maladie cardiovasculaire les décès devraient augmenter au cours des prochaines décennies. Néanmoins, l’étude montre que l’ampleur des effets néfastes des maladies cardiovasculaires pourrait être quelque peu atténuée en prenant des mesures plus précoces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui entraînent le changement climatique.

Même si les projections peuvent paraître alarmantes, elles sont probablement conservatrices, a noté Brook.

« Les projections de cette étude se concentrent sur les décès dus aux maladies cardiovasculaires et, par conséquent, elles représentent des estimations prudentes des effets néfastes sur la santé cardiovasculaire dus à la chaleur extrême », a-t-il déclaré. « Les crises cardiaques non mortelles, les accidents vasculaires cérébraux et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque sont plus nombreux que les événements mortels et sont également très susceptibles d’être liés aux journées de chaleur extrême. L’ampleur de la menace pour la santé publique, même simplement due aux décès d’origine cardiovasculaire, est probablement bien plus grande que celle présentée dans cette étude. “

Les projections soulèvent la question de savoir si les interventions en matière d’infrastructures, telles que l’augmentation de la couverture arborée dans les quartiers, peuvent conduire à une augmentation du nombre de personnes touchées par la chaleur extrême aux États-Unis. Certains résultats de recherches en Europe suggèrent que cela pourrait être le cas, cependant, des études aux États-Unis, il en manque.

Brook a également noté le rôle de la pollution due à une chaleur excessive : « Pollution atmosphérique par les particules fines (PM 2.5 ) provoque plus de 6 millions de décès par an. Cette étude confirme que l’étendue des effets nocifs des polluants atmosphériques s’étend au-delà des particules. 2.5 . En augmentant considérablement les jours de chaleur extrême, les polluants atmosphériques à effet de serre constituent une menace supplémentaire pour notre bien-être.

Détails et contexte de l’étude :

Les chercheurs ont comparé les décès cardiovasculaires excessifs dus à la chaleur extrême selon deux scénarios utilisés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, un organisme international qui évalue les données scientifiques liées au changement climatique causé par les activités humaines. Les scénarios étaient les suivants :

la mise en œuvre réussie des politiques modérées de réduction des émissions actuellement proposées afin de réduire les augmentations des émissions de gaz à effet de serre ; ou

aucun effort significatif de réduction des émissions et les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter au même rythme qu’au cours des deux dernières décennies.

Comme référence, les chercheurs ont utilisé les registres comté par comté de 2008 à 2019 pour les décès survenus pendant les mois d’été avec une cause principale de toute maladie cardiovasculaire (y compris les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux), ainsi que des données connexes telles que l’âge, le sexe, la race et l’origine ethnique de chaque personne décédée et le nombre de jours de chaleur extrême (jours avec un indice de chaleur maximum de 90oF ou supérieur) au cours du mois du décès. L’indice de chaleur prend en compte à la fois la chaleur et l’humidité, car cela reflète la façon dont le corps humain subit des températures élevées, une humidité élevée interférant avec la capacité du corps à libérer de la chaleur par la transpiration.

Ces résultats, issus de données provenant de la zone continentale des États-Unis, peuvent ne pas s’appliquer aux personnes vivant dans d’autres régions des États-Unis ou du monde. Le…