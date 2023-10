CNN

La chaleur extrême peut avoir de lourdes conséquences sur le cœur, et un nouveau rapport montre à quel point les effets du changement climatique pourraient devenir encore plus mortels au cours des prochaines décennies aux États-Unis. Les adultes noirs, les personnes âgées et les personnes vivant en milieu urbain sont particulièrement vulnérables.

Entre 2008 et 2019, l’indice de chaleur – qui prend en compte à la fois la température et l’humidité – a atteint au moins 90 degrés en moyenne 54 jours par été aux États-Unis. Ces journées de chaleur extrême étaient associées à près de 1 700 décès cardiovasculaires supplémentaires chaque année, selon une étude publiée lundi dans la revue Circulation.

Si le développement des combustibles fossiles continue de se développer à l’échelle mondiale et que le monde ne fait que des efforts minimes pour réduire la pollution causée par le réchauffement de la planète, il pourrait y avoir 80 jours de chaleur extrême chaque été et le nombre de décès cardiovasculaires liés à la chaleur aux États-Unis pourrait plus que tripler. à environ 5 500 décès supplémentaires par an, ont découvert les chercheurs.

Même un scénario plus plausible, dans lequel des mesures planifiées et continues d’atténuation du changement climatique seraient mises en place, pourrait conduire à une augmentation de 71 jours de chaleur extrême par an et à une multiplication par 2,6 de la mortalité d’origine cardiaque – avec plus de 4 300 décès cardiovasculaires excédentaires. liée à un excès de chaleur vers le milieu du siècle.

Les maladies cardiaques sont la principale cause de décès aux États-Unis dans l’ensemble et la chaleur extrême est à l’origine d’une petite part du total des décès cardiovasculaires aux États-Unis – environ 1 sur 500 à l’heure actuelle, a déclaré le Dr Lawrence Fine, conseiller principal au National Institutes of Health. Heart, Lung, and Blood Institute, qui a financé en partie la nouvelle recherche.

Mais à mesure que les journées chaudes deviennent plus fréquentes, l’atténuation des risques devient plus importante, a-t-il déclaré.

“Le problème avec les décès liés à la chaleur, c’est qu’ils se concentrent lorsqu’il fait très chaud, et ils se concentrent également chez les personnes qui courent un plus grand risque en raison de leur état de santé ou d’autres conditions”, a-t-il déclaré. Une vague de chaleur peut mettre à rude épreuve les salles d’urgence et le système de santé dans son ensemble et constituer une menace grave pour certaines personnes.

“Il est important de s’attaquer aux causes profondes de l’augmentation de la température et des maladies cardiaques, mais nous voulons également que les gens sachent s’ils sont vulnérables et qu’ils aient un plan précis sur ce qu’ils doivent faire lorsqu’ils se trouvent dans un environnement très chaud.”

Les conclusions de la nouvelle étude sont basées sur des projections concernant la croissance démographique et la migration aux États-Unis, ainsi que sur les tendances des émissions de gaz à effet de serre tirées d’un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies. L’analyse a capturé des projections pour les années 2036 à 2065, sur la base de données au niveau des comtés pour les 48 États des États-Unis contigus.

Cet été a été un exemple alarmant de la dangerosité des chaleurs extrêmes. Les responsables du comté de Maricopa, en Arizona, ont signalé pour la dernière fois semaine que 469 personnes y sont mortes de maladies liées à la chaleur cette année, et plus de 150 décès font toujours l’objet d’une enquête, faisant de 2023 l’année la plus meurtrière pour les décès dus à la chaleur depuis que le comté a commencé à les suivre en 2006.

Beaucoup de ces décès sont survenus alors que les températures ont atteint des niveaux records dans le sud-ouest cet été, et Phoenix a enregistré 31 jours consécutifs à 110 degrés Fahrenheit ou au-dessus de juin à juillet.

Les décès liés à la chaleur ont considérablement augmenté aux États-Unis ces dernières années. En 2022, plus de 1 700 décès étaient dus à des causes liées à la chaleur, selon une analyse des données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis – soit plus du double au cours des cinq dernières années. Et ces données sont probablement sous-estimées, disent les experts, car l’exposition à une chaleur extrême n’est pas toujours bien documenté.

Le cœur est particulièrement sensible aux effets de la chaleur.

Le corps humain ne peut fonctionner que dans une plage de température étroite et le cœur joue un rôle essentiel dans la régulation du système, a déclaré le Dr Sameed Khatana, professeur adjoint de médecine cardiovasculaire à Penn Medicine et auteur principal de la nouvelle étude. Lorsque le cœur doit travailler plus fort qu’il n’est habitué, les conséquences peuvent être mortel pour certains.

« Lorsque le corps sent que sa température augmente, diverses choses se mettent en marche. Un élément clé de cela est que le cœur bat plus vite et plus fort pour évacuer le sang du cœur du corps et pour évacuer la chaleur des organes vitaux », a-t-il déclaré. « Pour les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires préexistantes, leur cœur pourrait ne pas être en mesure de répondre aux exigences accrues du système cardiovasculaire provoquées par la température. »

Des expositions plus longues à la chaleur peuvent également entraîner des changements plus complexes, tels qu’une augmentation de l’inflammation et de la coagulation sanguine, susceptibles d’augmenter le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral, a-t-il déclaré.

Les adultes noirs aux États-Unis sont particulièrement vulnérables aux les méfaits cardiaques de la chaleur extrême. Au cours des prochaines décennies, les décès cardiovasculaires liés à la chaleur pourraient être multipliés par six parmi les adultes noirs aux États-Unis, selon les scénarios analysés dans l’étude – contre une augmentation projetée de 2,4 fois chez les adultes blancs dans le pire des cas.

Les personnes âgées de 65 ans et plus et les adultes vivant dans les zones métropolitaines devraient également être disproportionnellement touchés.fecté. Les changements démographiques aux États-Unis – tels que le vieillissement de la population, la diversification et la croissance des villes – pourraient exacerber les vulnérabilités de base.

« D’une certaine manière, on pourrait affirmer que personne ne devrait mourir à cause de l’exposition à la chaleur. Il existe une solution simple : il suffit d’amener quelqu’un dans un environnement frais », a déclaré Khatana. “Mais comme la plupart des problèmes de santé publique aux États-Unis, les impacts sur la santé du changement climatique – et de la chaleur extrême en particulier – sont également des problèmes d’équité en matière de santé.”

Les personnes vulnérables à l’exposition à la chaleur le sont probablement dans de nombreux autres aspects de leur vie – vivant peut-être dans des zones moins couvertes d’arbres ou sans accès à la climatisation. Les Noirs sont également plus susceptibles de vivre avec des pathologies qui mettent leur santé cardiaque en danger, notamment des taux plus élevés d’hypertension et de diabète.

« Les solutions doivent cibler les personnes les plus vulnérables », a déclaré Khatana. “Si des efforts d’atténuation ne sont pas déployés, si des efforts pour réduire les émissions ne sont pas faits, alors ces inégalités que nous avons déjà constatées pourraient continuer à se creuser.”