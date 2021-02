Les décès aux États-Unis représentent 20% du total mondial de 2,4 millions; Johnson & Johnson prévoit 20 millions de doses de vaccin d’ici la fin du mois de mars. Dernières mises à jour du COVID-19

Le président Joe Biden s’est souvenu des 500000 vies américaines maintenant perdues à cause du COVID-19 lors d’une cérémonie lundi soir devant la Maison Blanche, tirant parti de sa propre expérience du chagrin pour personnaliser l’insondable tragédie tout en exhortant les Américains à porter des masques et à prendre d’autres mesures pour empêcher la propagation de le virus.

Il a souligné que le nombre de morts de la pandémie est plus élevé que le nombre de militaires américains tués au combat pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam combinées.

« Les gens que nous avons perdus étaient extraordinaires. Ils ont traversé des générations », a déclaré Biden. « Né en Amérique, a émigré en Amérique. Juste comme ça, beaucoup d’entre eux ont pris leur dernier souffle seuls en Amérique. En tant que nation, nous ne pouvons accepter un sort aussi cruel. Alors que nous combattons cette pandémie depuis si longtemps, nous devons résister à devenir engourdis par la douleur. »

Les États-Unis, avec environ 4% de la population mondiale, ont enregistré 25% des cas de COVID-19 et 20% des décès. Les experts préviennent qu’environ 90 000 décès supplémentaires sont probables dans les prochains mois, malgré la campagne de vaccination massive du pays.

Déjà, l’épidémie a réduit l’espérance de vie et laissé 4,5 millions de parents en deuil aux États-Unis. Pour chaque Américain décédé du COVID-19, en moyenne neuf membres de la famille sont en deuil.

« Cela a frappé, comme, le noyau de notre famille », a déclaré l’un de ces fils.

Mais alors même que la nation atteint ce que le Dr Anthony Fauci a appelé un «jalon terriblement historique», il y a des signes de jours meilleurs à venir. Non seulement les infections, les hospitalisations et les décès ont diminué depuis un pic post-vacances en janvier, mais deux vaccins très efficaces se retrouvent dans des millions d’armes américaines, et un autre pourrait être autorisé bientôt.

C’est une course contre la montre, cependant, car les variantes de coronavirus se propagent à travers le pays et menacent de déclencher une nouvelle vague de cas.

L’équipe de la Maison Blanche a également déclaré ce week-end que malgré la chute abrupte des cas ce mois-ci, les niveaux d’infection restent au-dessus du pic de l’été dernier et que la vie ne reviendra pas à la normale avant un certain temps.

Alors que l’effort de vaccination se poursuit, les responsables de la santé publique prêchent la vigilance et le respect continu des mesures d’atténuation bien connues – masquage, éloignement social, lavage des mains et évitement de grands rassemblements – dans l’espoir d’éviter un autre point de repère du COVID-19.

Également dans l’actualité:

►La Chambre se concentre cette semaine sur le programme de secours de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden contre les coronavirus. Les démocrates au Congrès visent à adopter l’ensemble de la proposition d’ici la mi-mars, et elle comprend actuellement une nouvelle série de chèques pour les Américains, le renouvellement du programme de protection des chèques de paie et une extension d’un coup de pouce fédéral pour les allocations de chômage.

►Les États devront administrer des examens de rendement normalisés annuels aux étudiants en 2021, mais ils peuvent modifier ou retarder les tests, a déclaré lundi le ministère américain de l’Éducation.

►Au milieu du débat national sur la réouverture des écoles pendant la pandémie, une nouvelle étude des Centers for Disease Control and Prevention suggère que les enseignants pourraient être plus susceptibles de transmettre le virus que les élèves.

►Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, prévoit de signer mardi un programme de secours aux coronavirus de la taille d’un État qui comprendra 600 dollars de paiements uniques pour 5,7 millions de personnes à revenu faible à modéré. Le projet de loi a été approuvé lundi par les législateurs de l’État.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 28,18 millions de cas confirmés de coronavirus et 500200 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 111,7 millions de cas et 2,47 millions de décès. Plus de 75,2 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 64,1 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Les barrières linguistiques et culturelles ont rendu la tâche difficile pour de nombreuses personnes de couleur, les immigrants et les communautés non anglophonespour obtenir un vaccin COVID-19. Voici comment nous les décomposons.

Johnson & Johnson prévoit de fournir 20 millions de doses de vaccin d’ici la fin du mois de mars

Le fabricant de médicaments Johnson & Johnson dit qu’il sera en mesure de fournir 20 millions de doses américaines de son vaccin COVID-19 à injection unique d’ici la fin du mois de mars, en supposant qu’il obtienne le feu vert des régulateurs fédéraux.

J&J a révélé le chiffre dans un témoignage écrit avant une audience du Congrès mardi sur l’approvisionnement en vaccins du pays. Les responsables de la Maison Blanche ont averti la semaine dernière que les approvisionnements initiaux de vaccin J & J seraient limités.

La société a réaffirmé qu’elle aura la capacité de fournir 100 millions de doses de vaccin aux États-Unis d’ici la fin juin. Cet approvisionnement aidera les représentants du gouvernement à atteindre l’objectif d’avoir suffisamment d’injections pour vacciner la plupart des Américains adultes plus tard cette année. À l’échelle mondiale, l’entreprise vise à produire 1 milliard de doses cette année.

Les organismes de réglementation de la santé américains examinent toujours la sécurité et l’efficacité du tir et une décision d’autoriser son utilisation d’urgence est attendue plus tard cette semaine. Le vaccin de J & J serait le premier aux États-Unis à ne nécessiter qu’un seul vaccin.

Pourquoi se faire vacciner COVID si vous devez toujours porter un masque? Avantages immédiats, disent les experts

Obtenez un vaccin COVID-19 et il vous sera conseillé de continuer à porter un masque et de rester à l’écart des autres. Alors, à quoi ça sert?

Il y a un avantage immédiat pour la personne qui reçoit un vaccin, a déclaré Andy Slavitt, conseiller principal de la Maison Blanche sur la réponse au COVID-19. « Les gens sont intéressés à prendre le vaccin », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse lundi, car « ils ne veulent pas être malades et ne veulent pas mourir ».

Obtenir deux injections du vaccin Moderna ou Pfizer-BioNTech réduit le risque d’un individu de développer un COVID-19 symptomatique d’environ 95%, selon de grands essais de recherche.

Mais la vie ne reviendra pas à quelque chose de normal pour la société en général tant que les taux d’infection nationaux ne baisseront pas davantage, selon le Dr Rochelle Walensky, chef des Centers for Disease Control and Prevention.

– Karen Weintraub

Contribuant: The Associated Press