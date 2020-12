MISSION, Kan. (AP) – Juste au moment où les États-Unis semblent sur le point de déployer un vaccin COVID-19, les chiffres sont devenus plus sombres que jamais: plus de 3000 décès américains en une seule journée, plus que le jour J ou 9 / 11. Un million de nouveaux cas en cinq jours. Plus de 106 000 personnes à l’hôpital.

La crise dans tout le pays pousse les centres médicaux au point de rupture et laisse les membres du personnel et les responsables de la santé publique épuisés et en proie aux larmes et aux cauchemars.

Au total, la crise a fait plus de 290 000 morts dans tout le pays, avec plus de 15 millions d’infections confirmées.

Les États-Unis ont enregistré 3124 décès mercredi, le total le plus élevé en une journée à ce jour, selon l’Université Johns Hopkins. Jusqu’à la semaine dernière, le pic était de 2603 décès le 15 avril, lorsque New York était l’épicentre de l’épidémie dans le pays. Le dernier numéro est sujet à révision à la hausse ou à la baisse.

Le bilan de mercredi a éclipsé les morts américaines le jour de l’ouverture de l’invasion de la Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale: 2 500, sur les quelque 4 400 morts alliés. Et il a dépassé le bilan le 11 septembre 2001: 2 977.

De nouveaux cas par jour atteignent des sommets historiques de plus de 209 000 en moyenne. Et le nombre de personnes à l’hôpital avec COVID-19 établit des records presque tous les jours.

Un groupe consultatif du gouvernement américain s’est réuni jeudi pour décider d’approuver ou non l’utilisation massive du vaccin COVID-19 de Pfizer pour aider à vaincre l’épidémie. Selon la rapidité avec laquelle la FDA approuve la recommandation du panel, les injections pourraient commencer en quelques jours, inaugurant la plus grande campagne de vaccination de l’histoire des États-Unis.

À Saint-Louis, l’inhalothérapeute Joe Kowalczyk a déclaré qu’il avait vu des étages entiers de son hôpital se remplir de patients COVID-19, dont certains deux dans une pièce. Il a déclaré que l’offre de ventilateurs diminuait et que l’inventaire était si limité que les collègues d’un quart de travail devaient ventiler un patient à l’aide d’un appareil BiPAP, similaire aux appareils utilisés pour traiter l’apnée du sommeil.

Quand il rentre à la maison pour dormir pendant la journée à la fin de ses quarts de nuit épuisants, il fait parfois des cauchemars.

«Je dormais et je travaillerais dans une unité et les choses tournaient complètement mal et je me réveillais en état de choc. Ils seraient très viscéraux et très vifs « , at-il dit. » Cela me ferait vraiment peur. «

À la Nouvelle-Orléans, la directrice de la santé de la ville, le Dr Jennifer Avegno, a décrit une récente visite dans un hôpital où elle a vu des médecins, des infirmières, des inhalothérapeutes et d’autres risquer d’être exposés à la maladie dans une longue et futile tentative de sauver un patient mourant du COVID-19. Certains ont fondu en larmes par la suite, a-t-elle dit.

«Ce sont du personnel expérimenté pour les urgences et les soins intensifs», dit-elle. «Nous ne pleurons pas très souvent – et surtout pas plusieurs d’entre nous à la fois.»

Elle a cité « l’épuisement pur et simple de tout donner pour des patients similaires, encore et encore et encore au cours des neuf derniers mois, couplé avec la connaissance qu’une grande partie de cela pourrait être évitée avec des mesures vraiment simples. »

En Virginie, le gouverneur Ralph Northam, médecin de formation, a annoncé un couvre-feu de minuit et des règles élargies sur les masques pour exiger le port de masques à l’extérieur, pas seulement à l’intérieur.

Ellen DeGeneres, quant à elle, est devenue l’une des dernières célébrités à avoir été infectée par le virus, même si elle a déclaré qu’elle « se sent bien en ce moment. La production de son émission-débat a été suspendue jusqu’en janvier, et les rediffusions seront diffusées entre-temps.

Le rédacteur national d’AP Jocelyn Noveck à New York a contribué à ce rapport. Des journalistes de la presse associée du monde entier ont contribué à ce rapport.