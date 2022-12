Les décès aux États-Unis chutent en 2022, mais toujours plus élevés que les niveaux pré-pandémiques

De Cara Murez et Robin Foster

Les décès devraient rester environ 13% supérieurs aux chiffres de 2019 pour 2022. Mais ils devraient être inférieurs de 7% à ceux de 2021 et de 3% à ceux de 2020, sur la base d’une estimation des 11 premiers mois de 2022, le Presse associée signalé.

JEUDI 15 décembre 2022 (HealthDay News) – Plus de deux ans après le début de la pandémie, il y a une bonne nouvelle sur les taux de mortalité aux États-Unis : ils devraient être plus bas cette année que durant les deux dernières années une fois définitives les chiffres sont comptés.

“Étaient [still] certainement pire que nous ne l’étions avant la pandémie », a déclaré Amira Roess, professeur d’épidémiologie et de santé mondiale à l’Université George Mason. PA.

COVID restera le troisième tueur en importance pour 2022, derrière les maladies cardiaques et le cancer, même avec des nombres réduits.

L’année la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis a été 2021, avec 3,4 millions de morts, le PA signalé.

Pourtant, le programme américain de vaccination contre le COVID-19 a évité plus de 3,2 millions de décès depuis son lancement fin 2020, selon une étude de modélisation publiée cette semaine par le Commonwealth Fund.

“Nous nous attendrions tous vraiment à ce que le nombre de décès – et le nombre de cas graves – diminue, en raison d’une combinaison d’immunité contre l’infection naturelle et la vaccination … et le traitement”, a déclaré Roess.

COVID a tué plus de 1,1 million d’Américains, le PA signalés, dont 73 000 décès rien qu’en janvier, malgré la baisse globale des chiffres cette année.

C’était le troisième mois le plus meurtrier depuis le début de la pandémie, le PA signalé.