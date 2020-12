ISLAMABAD, Pakistan – Le nombre de décès quotidiens par COVID-19 au Pakistan a franchi 100 pour la première fois en cinq mois, le virus se propageant rapidement dans la capitale financière de Karachi.

Les 105 morts au cours des dernières 24 heures ont augmenté le nombre de morts du Pakistan de 9 010 depuis février. Le Pakistan a également signalé 2 731 nouveaux cas, portant son total à 445 977.

Karachi a été particulièrement touchée avec le taux de positivité de 18,76% contre 7,2% à l’échelle nationale.

Malgré les demandes répétées du gouvernement, la plupart des Pakistanais semblent toujours ne pas adhérer aux règles de distanciation sociale, provoquant une nouvelle poussée dans le pays qui, jusqu’à récemment, avait maintenu les décès dus au COVID-19 à deux chiffres.

Le Pakistan affirme qu’un vaccin pourrait ne pas être disponible avant février ou mars.

___

L’ÉPIDÉMIE DE VIRUS:

___

Suivez la couverture d’AP sur https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic et https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak

___

VOICI CE QUI SE PASSE D’AUTRE:

SÉOUL, Corée du Sud – La Corée du Sud a signalé un autre niveau élevé d’augmentation quotidienne des coronavirus alors que les responsables de la santé sont confrontés à une pression croissante pour imposer une distanciation sociale plus stricte afin de ralentir la propagation dans la région de la capitale.

Les 1078 cas confirmés mercredi par l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies ont porté le nombre de cas nationaux à 45 442. Le nombre de morts était de 612 après le décès de 25 patients atteints de COVID-19 au cours des 48 dernières heures, les deux jours les plus meurtriers depuis le début de l’épidémie.

L’histoire continue

L’agence a déclaré que 226 patients actifs sur 11 883 étaient dans un état grave ou critique, qui était également le plus élevé depuis le début de la pandémie, alors que les craintes grandissent quant à une éventuelle pénurie de capacités hospitalières.

Un haut responsable du ministère de la Santé, Yoon Taeho, a déclaré que les autorités discutaient de l’opportunité d’élever les restrictions de distanciation sociale au niveau 3 le plus élevé, ce qui pourrait éventuellement inclure l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, la fermeture d’entreprises non essentielles et l’obligation pour les entreprises de faire travailler plus d’employés. de la maison.

«La distanciation sociale de niveau 3 est la dernière et la plus forte mesure que nous pourrions prendre, ce qui causerait des dommages considérables aux travailleurs indépendants», a-t-il déclaré. «Nous entendons les opinions d’experts, y compris ceux des agences du gouvernement central et des gouvernements régionaux … tout en examinant en profondeur s’il convient d’élever les mesures.»

Plus de 770 des nouvelles infections ont été signalées dans la région métropolitaine de Séoul, qui abrite la moitié des 51 millions d’habitants du pays, où de nouveaux grappes apparaissent d’un peu partout, y compris des églises, des hôpitaux, des établissements de soins de longue durée, des écoles, des restaurants. , les unités de l’armée et les prisons.

Les critiques affirment que le pays a baissé sa garde en ramenant la distance sociale au plus bas en octobre par souci de faiblesse des taux de croissance économique malgré les avertissements d’une poussée virale pendant l’hiver, lorsque les gens passent plus d’heures à l’intérieur.

___

KANSAS – Une maire de l’ouest du Kansas a annoncé mardi qu’elle démissionnait, avec effet immédiat, en raison des menaces qu’elle a reçues après avoir publiquement soutenu un mandat de masque.

La mairesse de Dodge City, Joyce Warshaw, a déclaré qu’elle était préoccupée par sa sécurité après avoir été confrontée à des agressions, y compris des menaces par téléphone et par courrier électronique, après avoir été citée vendredi dans un article de USA Today soutenant le mandat, a rapporté le Dodge City Globe.

«Je comprends que les gens subissent beaucoup de pression en raison de diverses choses qui se produisent dans la société, comme la pandémie, la politique, l’économie, etc., mais je crois aussi que pendant ces périodes, les gens n’agissent pas comme ils le feraient normalement. », A déclaré Warshaw.

La commission a voté 4-1 le 16 novembre pour imposer un mandat de masque, à quelques exceptions près.

Le comté de Ford, où se trouve Dodge City, a enregistré 4914 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le département de la santé de l’État. Le comté compte environ 33 600 habitants.

___

BOISE, Idaho – Une proposition d’ordonnance de santé publique qui aurait inclus un mandat masque pour la région la plus peuplée de l’Idaho a été rejetée mardi alors que des centaines de manifestants se sont à nouveau rassemblés devant le bâtiment central de la santé du district à Boise.

Une précédente tentative de vote sur l’ordre a été brusquement interrompue la semaine dernière après que la police de la ville de Boise ait demandé au conseil de mettre fin à la réunion tôt au milieu des craintes liées aux protestations pour la sécurité.

Lors de la réunion de mardi, trois membres du conseil d’administration des comtés d’Elmore, Valley et Boise – les comtés les plus ruraux de la région – ont tous voté contre le mandat du masque, affirmant avoir entendu des électeurs qui étaient profondément opposés à la règle. Mais trois membres du conseil d’administration du comté d’Ada – le comté le plus peuplé de l’État – étaient en faveur du mandat de masque, notant que les hôpitaux de la région de Boise atteignent leur capacité en raison d’un afflux de patients COVID-19, dont beaucoup viennent des voisins. comtés.

L’ordre n’avait pas la majorité requise pour passer.

___

SACRAMENTO, Californie – La Californie distribue 5000 sacs mortuaires, principalement dans les régions durement touchées de Los Angeles et de San Diego, et dispose de 60 remorques réfrigérées comme des morgues de fortune en prévision d’une vague de décès dus aux coronavirus.

Les précautions viennent des hospitalisations qui représentent maintenant le double du pic estival et menacent de bientôt submerger le système hospitalier.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré mardi que le nombre de décès quotidiens moyens avait quadruplé par rapport à il y a un mois. La flambée force une ruée urgente pour plus de personnel et d’espace, un coup de cœur qui pourrait ne pas s’atténuer avant deux mois malgré l’arrivée des premières doses de vaccins cette semaine.

Dans le comté d’Orange, les responsables de la santé ont déclaré qu’ils prévoyaient d’envoyer de grandes tentes dans quatre hôpitaux pour aider à gérer le nombre de patients.

___

ATLANTA – Les premiers vaccins contre le coronavirus ont été administrés mardi en Géorgie alors que les nouvelles infections continuaient de monter en flèche et que de nombreuses écoles ont fermé les cours en personne pour le reste de la semaine dernière avant Noël.

Le gouverneur Brian Kemp et la commissaire à la santé publique Kathleen Toomey se sont rendus à Savannah alors que les quatre premiers injections étaient administrées aux agents de santé locaux.

Le gouverneur républicain a averti que l’État n’était «pas sorti du bois». L’État enregistre actuellement en moyenne près de 6 000 nouvelles infections par jour, bien au-dessus de son pic estival. Au moins 14 districts scolaires de Géorgie ont renvoyé tous les élèves chez eux. Près de 3000 personnes sont hospitalisées dans tout l’État avec des cas confirmés de COVID-19.

Kemp continue d’encourager les gens à maintenir leur distance sociale, à porter des masques, à se laver les mains et à éviter les grands rassemblements. Mais Kemp a de nouveau indiqué mardi qu’il comptait sur la conformité volontaire au lieu d’essayer d’ordonner aux entreprises de fermer.

«Comme je l’ai dit depuis le début, aucun mandat gouvernemental ne va faire disparaître ce virus», a-t-il déclaré.

___

TALLAHASSEE, Floride – Le plus grand système hospitalier de Floride a déclaré qu’il était sur la bonne voie pour vacciner près de 20000 agents de santé contre le COVID-19 alors que le gouverneur Ron DeSantis a annoncé mardi un retard dans des centaines de milliers de doses du vaccin Pfizer.

Mais DeSantis a déclaré que le premier lot du vaccin Moderna – 370 000 doses – pourrait commencer à se rendre dans son État dès ce week-end et permettrait une plus large distribution du médicament aux hôpitaux de l’État, en attendant l’autorisation fédérale.

La Floride a commencé à recevoir sa part du vaccin contre le coronavirus lundi et l’État devrait recevoir environ 450000 doses produites par Pfizer au cours des deux prochaines semaines. Mais des problèmes de production pourraient empêcher leur livraison.

«Nous allons juste devoir attendre. De toute évidence, il serait expédié assez rapidement si nous l’avions », a déclaré DeSantis lors d’une conférence de presse à West Palm Beach. «Nous ne savons pas si nous allons en obtenir ou non.»

L’État prendra ce qu’il peut obtenir, a déclaré DeSantis, alors qu’il tente de prendre le contrôle d’une pandémie qui a infecté plus de 1,1 million de Floridiens depuis que le COVID-19 a fait sa première apparition dans l’État en mars.

___

WASHINGTON, DC – Le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, a été parmi les premiers membres du Cabinet à se faire vacciner. Il s’est rendu lundi au centre médical militaire national Walter Reed à Bethesda, dans le Maryland, et a reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus de Pfizer-BioNTech.

Pendant que Miller était là, un certain nombre de membres du personnel de santé de première ligne du centre médical recevaient également le premier des deux traitements. C’était le premier jour du déploiement national du vaccin.

On s’attend à ce que d’autres chefs du service militaire de haut rang du Pentagone reçoivent le vaccin dès la semaine prochaine, dans le but d’encourager la force militaire à se faire également vacciner et de montrer qu’il est sûr. Actuellement, le vaccin est volontaire au sein de l’armée.

Dans un message à sa force mardi, l’amiral Mike Gilday, chef des opérations navales, a exhorté les militaires à «envisager sérieusement» de se faire vacciner, non seulement pour eux-mêmes mais pour aider à protéger leurs compagnons de bord. Dire qu’il recevra le vaccin «sous peu», Gilday a qualifié le vaccin de «mesure efficace prouvée» pour mieux protéger les troupes.

___

MONTRÉAL – Le premier ministre du Québec ferme toutes les entreprises non essentielles de la province canadienne de Noël au 11 janvier au moins.

Le premier ministre François Legault a déclaré que les magasins à grande surface n’auront pas le droit de vendre des produits jugés non essentiels. Le premier ministre oblige également toutes les tours de bureaux à se vider à partir de jeudi et oblige les employés à travailler de chez eux jusqu’au 11 janvier au moins.

Legault dit que les écoles élémentaires et secondaires fermeront le 17 décembre et pourront rouvrir au plus tôt le 11 janvier. Il dit que les hôpitaux de la province subissent trop de pression en raison de la pandémie de COVID-19 pour permettre aux entreprises non essentielles de rester ouvertes pendant les vacances.

Le Québec a signalé 1741 infections au COVID-19 mardi.

___

SALT LAKE CITY – Une infirmière en soins intensifs de Salt Lake City est devenue la première personne de l’Utah à recevoir le vaccin COVID-19.

Les hôpitaux de l’Utah ont commencé à administrer des vaccins aux travailleurs de la santé de première ligne présentant le risque d’exposition le plus élevé. Les dirigeants des hôpitaux s’attendent à ce qu’environ 100 doses soient administrées mardi dans tout l’État.

Christy Mulder, infirmière à l’hôpital de l’Université de l’Utah, a été la première personne de l’État à recevoir le vaccin.

La Dre Angela Dunn, épidémiologiste d’État, se dit ravie que des vaccins soient enfin distribués dans l’Utah. Mais elle exhorte les gens à poursuivre les mesures de santé publique comme le port de masques et la distanciation sociale.

___

CHARLESTON, W.Va. – Le bilan de la pandémie de coronavirus en Virginie occidentale a dépassé les 1000 avec l’annonce mardi d’un record de 34 décès.

Les responsables de la santé ont déclaré que les décès avaient franchi la barre des 31 décès signalés mercredi dernier.

Au moins 1012 personnes en Virginie-Occidentale sont mortes du virus depuis le début de la pandémie. Le nombre de décès a plus que doublé depuis début novembre, de même que les hospitalisations liées au virus.

Le nombre de patients infectés par le virus dans les hôpitaux a atteint 774 lundi. C’est une hausse de 124, ou 19%, au cours de la semaine dernière seulement. Cela comprend un record de 207 patients dans les unités de soins intensifs des hôpitaux, contre 180 une semaine plus tôt.

Il y a plus de 21 000 cas actifs dans l’État, où les autorités ont commencé lundi à administrer un vaccin contre le virus.