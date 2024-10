Les déceptions des équipes spéciales préparent le terrain pour la défaite du Texas Tech contre Baylor

L’équipe de football Texas Tech a pu compter sur ses équipes spéciales tout au long de la première moitié de saison.

Le Raiders rouges est entré samedi avec le leader du FBS en moyenne de retour de coup d’envoi, deux botteurs qui se sont combinés pour réaliser leurs 13 tentatives de placement et des unités de couverture qui n’avaient pas permis un retour de coup d’envoi de plus de 29 mètres ou un retour de botté de dégagement de plus de 29 mètres. 20.

Cependant, par un samedi après-midi couvert, lorsqu’un élément s’est détérioré, d’autres éléments se sont également détériorés.

L’underdog Baylor a battu Texas Tech 59-35 incroyablement facilement avec quelques jeux d’équipes spéciales aidant le Ours Construisez une avance de 10 points à la mi-temps et installez-vous à l’aise devant un public de retour au Jones AT&T Stadium. En première mi-temps, Jack Burgess a sorti un botté de dégagement de 32 verges hors des limites et a frappé une ligne basse que Josh Cameron a renvoyé 73 verges sur la ligne Tech 1-yard.

Baylor a marqué des touchés après les deux. Les Bears ont marqué un panier après que Rara Dillworth ait récupéré un coup d’envoi que Drae McCray a raté au Tech 19.

Lorsque le sujet des équipes spéciales a été abordé, l’entraîneur technique Joey McGuire a pris un moment pour rassembler ses pensées car il y avait beaucoup à rassembler. Puis il se passa les mains sur le visage.

« C’est frustrant », a-t-il déclaré. « Nous en avons poussé un hors des limites, leur avons donné un terrain court. … Et puis le retour de botté de dégagement s’est fait en ligne, donc vous attrapez le ballon et la couverture n’est pas proche, vous avez donc de l’espace.

« Leur match retour était quelque chose que nous savions que nous devions faire du bon travail (en défense), car ils sont numéro un de la conférence. Je pense que Josh Cameron est le numéro un de la conférence pour les retours de botté de dégagement. C’est un très bon retourneur. Il est un gros retourneur physique, donc vous devez faire du bon travail en l’attaquant. »

Baylor (3-4, 1-3 dans le Big 12) a mis fin à une séquence de trois défaites consécutives. Tech (5-2, 3-1) a mis fin à une séquence de quatre victoires consécutives.

Le match était à égalité 7-7 au début du deuxième quart lorsque Cameron a pris la ligne basse de Burgess et s’est frayé un chemin le long de la ligne de touche de Baylor jusqu’au Tech 1. Bryson Washington a marqué lors du jeu suivant.

Ensuite, McCray n’a pas pu gérer un court coup d’envoi et les Bears ont encaissé avec un panier de 31 verges par Isaiah Hankins.

« Vous envisagez 10 points », a déclaré McGuire, « et nous n’avons même pas été sur le terrain. »

Une fois que les Bears avaient pris l’avance et étaient à l’aise, ils n’avaient plus besoin de beaucoup d’aide. Sawyer Robertson, diplômé de Lubbock Coronado, a lancé cinq passes de touché, quatre constituant une série de 28 points sans réponse en seconde période qui a mis le match de côté. Il a lancé trois passes de touché à Cameron, qui a terminé avec six attrapés pour 75 verges.

Robertson a complété 21 des 32 passes pour 274 verges.

Les Bears ont totalisé 529 verges offensives, leurs 255 au sol étant le deuxième total le plus élevé autorisé par Tech toute la saison. Lors de cinq de leurs six premiers matchs, les Red Raiders ont cédé moins de 140 verges au sol.

« C’était un peu surprenant », a déclaré le secondeur Jacob Rodriguez, crédité de 12 plaqués, un sommet dans le match. « Nous sommes fiers d’avoir pu arrêter la course, et cela ne s’est pas produit ce soir. C’est quelque chose auquel nous devons revenir. »

McGuire a déclaré qu’il ne pensait pas que les Red Raiders étaient assez physiques des deux côtés.

« Je pense qu’ils avaient un bon plan de match offensivement », a déclaré McGuire. « Ils ont créé beaucoup d’espace. C’est quelque chose que nous devons vraiment examiner – que nous n’avons pas eu à défendre autant ou ce genre de ce qu’ils essayaient de faire. »

Tech a disputé cinq de ses sept premiers matchs à domicile. Désormais, les Red Raiders reprennent la route deux semaines consécutives pour la première fois cette saison, se rendant à TCU et à Iowa State les deux samedis suivants.