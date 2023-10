TORONTO – Lors de sa toute première pré-saison NBA, l’attaquant Gradey Dick s’est promis de passer de longues heures dans les installations d’entraînement des Raptors de Toronto et de faire tout ce que ses entraîneurs lui demandaient.

Ce dévouement a rapidement porté ses fruits puisqu’il l’a amené à apparaître dans un clip vidéo avec le célèbre rappeur torontois Drake.

Dick était retourné au OVO Athletic Centre, l’installation des Raptors au centre-ville de Toronto, après le camp d’entraînement de l’équipe à Vancouver. parce qu’il avait laissé des affaires dans son casier.

« J’ai juste vu des gens courir partout avec des caméras et je me suis demandé ‘que se passe-t-il ?' », a déclaré Dick, 19 ans, jeudi après l’entraînement. «C’était Drake qui tournait une vidéo avec son fils.

« J’avais prévu de rencontrer Drake à son retour à Toronto, mais nous étions là par hasard, mais il m’a dit ‘hé, pourquoi ne viens-tu pas faire une petite apparition ? »

Bien que Drake soit dans la vidéo, il s’agit en fait d’une chanson de son fils Adonis, âgé de six ans, intitulée « My Man Freestyle ». Dick, Adonis et Drake sont tous assis côte à côte sur un podium de conférence de presse pendant qu’Adonis rappe

L’incursion éclair de Dick dans le monde du hip-hop s’est produite si rapidement que ses nouveaux coéquipiers n’ont même pas eu le temps de réagir à son expérience typiquement torontoise de rencontre avec Drake.

« C’était tellement aléatoire que personne ne savait vraiment ce qui se passait », a ri Dick.

En plus de côtoyer des célébrités locales et leurs proches, Dick essaie de se mettre au rythme de la NBA. Dick a été repêché par Toronto au premier tour, 13e au total, après une moyenne de 14,1 points, 5,1 rebonds et 1,7 passes décisives en 36 matchs de la NCAA avec le Kansas la saison dernière.

« Je pense que l’emploi du temps ici demande beaucoup plus parce que, évidemment, à l’école, il y a plus de choses à gérer », a déclaré Dick. « Ici, c’est juste de l’entraînement, de faire votre travail, et ensuite vous avez toute la journée pour vraiment l’utiliser à votre avantage, que ce soit regarder plus de films, vous asseoir avec l’entraîneur, c’est juste qu’on vous demande beaucoup plus. »

Dick a ajouté en riant : « Juste pas de devoirs. »

Le meneur Dennis Schroeder, qui a signé avec Toronto en tant qu’agent libre pendant la saison morte, a déclaré que Dick est encore « un peu agité » lorsqu’il joue, mais qu’il est un bon gars et qu’il fait déjà preuve de professionnalisme.

« J’essaie toujours de trouver sa voie », a déclaré Schroeder. « Mais je pense que nous avons un bon groupe de gars qui le guident et essaient de lui apprendre et j’espère qu’il va assumer ce rôle et s’améliorer chaque jour.

« Mais je veux dire, quand j’avais 18, 19 ans et que je suis arrivé (en NBA), je n’avais qu’une seule vitesse aussi. Donc, je veux dire, c’est le processus. Vous devez passer par là et il l’aura.

Toronto accueillera les Wizards de Washington au Scotiabank Arena vendredi lors de leur dernier match de pré-saison. L’entraîneur-chef des Raptors, Darko Rajakovic, a déclaré qu’il souhaitait que son équipe continue à être fluide en attaque.

« Je pense qu’il sera très important pour nous lors de ce dernier match de continuer à développer nos habitudes de transition », a déclaré Rajakovic au Centre OVO. « Je pense que nous faisons un bien meilleur travail pour atteindre les virages extrêmes, en ouvrant le terrain les uns aux autres.

« Je pense que sur le demi-terrain, (nous recherchons) la détermination et l’agressivité dans la descente et la lecture du jeu à partir de là, être capable de trouver des lay-ups ou de trouver l’homme grand ouvert à partir de là. »

DÉFLECTIONS — Rajakovic a déclaré tout au long de la pré-saison qu’il voulait que Toronto perturbe la défense. La déviation des tirs et des passes est le reflet le plus quantifiable de cette approche. Il a souligné que les Raptors ont dépassé leur objectif de 32 déviations lors d’une victoire de 106-102 à Chicago, mardi.

« Nous avons eu 37 déviations dans le match et c’est quelque chose sur lequel nous concentrons beaucoup d’efforts, en regardant des vidéos, en faisant des exercices pour que nous puissions continuer à bâtir sur cela », a déclaré Rajakovic.

BLESSURES — Le centre Jakob Poeltl devrait être disponible pour jouer pour Toronto contre Washington vendredi. Il n’a pas joué ni pratiqué depuis des jours en raison d’une maladie. Les attaquants Otto Porter Jr. (orteil) et Precious Achiuwa (aine) se sont entraînés avec l’équipe jeudi.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 19 octobre 2023.