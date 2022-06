Les débuts professionnels de Ben Whittaker ont une nouvelle date, avec les olympiens Frazer Clarke et Caroline Dubois prêts à se joindre à l’affiche | Nouvelles de boxe

Ben Whittaker, médaillé d’argent olympique aux Jeux de Tokyo l’an dernier, fera ses débuts professionnels le 30 juillet, en direct sur Sports du ciel.

Whittaker devait initialement avoir son premier combat professionnel le 2 juillet, mais ce spectacle a été annulé lorsque la tête d’affiche Hughie Fury a été exclue pour cause de maladie. Maintenant, Whittaker, une star en devenir après son impressionnante campagne olympique, boxera le 30 juillet.

“Je pense qu’il y a beaucoup d’attentes autour de Ben Whittaker, et je pense que pour les bonnes raisons, et nous allons le voir”, a déclaré le promoteur de Whittaker, Ben Shalom. Sky Sports Nouvelles.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ben Whittaker dit qu’il sera la prochaine grande star du monde de la boxe alors qu’il se prépare à atteindre les rangs professionnels



“Il est incroyablement excité, il commencera chez les mi-lourds et il voudra aussi bouger rapidement.”

“Il sortira désormais le 30 juillet”, a ajouté Shalom. “En voyant SugarHill [Steward, his trainer] et Ben travaillant ensemble – c’est quelque chose à voir pour les fans de boxe. C’est quelque chose dont je sais que tant de gens sont excités.

“Ils vont faire un show”

Image:

L’entraîneur SugarHill Steward guidera Ben Whittaker à travers le sport professionnel





À Tokyo, Whittaker faisait partie de l’équipe de boxe olympique la plus titrée de Grande-Bretagne depuis cent ans. Le rejoindre sur la carte en juillet sera deux de ses anciens coéquipiers de cette équipe, Frazer Clarke et Caroline Dubois.

Clarke, la médaillée de bronze des poids super-lourds à Tokyo, se remet d’une blessure à la main et doit maintenant avoir son deuxième combat professionnel le 30 juillet. Dubois aura son troisième combat de l’année jusqu’à présent sur la même carte.

“Frazer sera également présent à cette émission”, a déclaré le promoteur de BOXXER, Shalom. “Il est de retour maintenant, de retour à l’entraînement et prêt à se battre.

“C’est donc une grosse carte le 30 juillet avec les débuts de Ben Whittaker, Caroline Dubois sera également absente.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Johnny Nelson dit que la nouvelle signature de BOXXER, Ben Whittaker, sait se vendre et lui rappelle Naseem Hamed et Floyd Mayweather



“C’est excitant maintenant parce que vous commencez à voir les nouvelles stars du futur”, a poursuivi Shalom. “Maintenant, avec Ben Whittaker, avec Adam Azim, avec Frazer Clarke, avec Lauren Price, avec Karriss (Artingstall), Caroline (Dubois), vous pouvez voir où nous pourrions arriver dans les prochaines années et c’est ce qui est excitant.

“Les voir tous passer ensemble sera incroyable.”

Liam Smith “combat parfait” pour Chris Eubank Jr

Le prochain combat pour Chris Eubank Jr est un autre grand événement qui attend d’être fixé.

Eubank est promu par Wasserman Boxing et boîtes sur Sports du ciel. Selon Ben Shalom, Liam Smith, l’ancien champion chevronné des super-welters WBO, est le prochain adversaire idéal pour Eubank Jr.

“Pour moi, le combat parfait est Liam Smith. Je pense que c’est le combat que les fans réclament. Je pense que c’est un combat que les fans voient potentiellement comme un 50-50”, a déclaré Shalom.

“Liam Smith atteint presque son apogée maintenant. Il a remporté deux belles victoires [against Anthony Fowler and then Jesse Vargas]. Il a l’air d’être en très, très bonne forme, il est prêt à venir combattre Chris au poids moyen. Cela semble donc être un grand combat.”