Les débuts mondiaux de « Transformers One » font exploser les records de box-office

Il semblerait que Transformers 1Les malheurs de ne se limitent pas à ses performances au box-office national. Le film d’animation a également sous-performé lors de ses débuts mondiaux. Ayant ouvert dans 50 territoires, Transformers 1 a généré moins de 15 millions de dollars sur les marchés étrangers lors de son premier week-end de sortie, tout en étant en deçà Beetlejuice Beetlejuice au niveau national. Tim BurtonLe blockbuster de ‘s a réussi une surprise de dernière minute en surpassant Transformers 1 de seulement 1 million de dollars au niveau national, s’emparant ainsi de la première place pour le troisième week-end consécutif.









Avec 25 millions de dollars sur le marché intérieur et 14 millions de dollars supplémentaires provenant des marchés étrangers, Transformers 1‘s le total cumulé mondial s’élève à 39 millions de dollarsLe point positif ici est que Paramount aurait dépensé 75 millions de dollars pour le film, ce qui est à peu près dans la même fourchette que ce que le studio a dépensé pour le film de l’année dernière. Tortues Ninja : Mutations chaotiquesCe film a été calqué sur le succès du film de Sony Spider-Man : Dans le Spider-Verseet a continué à générer plus de 100 millions de dollars au niveau national et près de 200 millions de dollars dans le monde entier.





Paramount peut également être fier des excellentes critiques que Transformers 1 ouvert à. Dans sa critiqueCollisionneur Jeff Ewing a écrit que le film ajoute « de la complexité et de nouvelles émotions aux personnages et aux factions que les fans de la franchise adorent, tout en ayant suffisamment de poids dramatique pour les publics inconnus et nouveaux ». Transformers 1 détient un taux d’approbation élevé de 88 % sur le site Web de l’agrégateur Tomates pourriesmais c’est le score d’audience atteint un incroyable 98%. Il s’agit d’une mesure extrêmement importante, car elle suggère que le film pourrait avoir des jambes plus longues que la plupart. Cela étant dit, Transformers 1 n’a pas vraiment attiré les foules attendues ce week-end, compte tenu de cette réponse phénoménale.





La franchise « Transformers » a besoin d’un coup de fouet





Les critiques positives, bien qu’inhabituelles pour la franchise Transformers, sont normales pour le réalisateur Josh Cooleyun vétéran de Pixar qui a co-écrit À l’envers et dirigé Histoire de jouets 4Quelque chose de similaire s’est produit il y a quelques années lorsque le patron de LAIKA Travis Chevalier a été amené à diriger Bourdonqui est devenu le premier film de la franchise live-action Transformers à recevoir un accueil universel. Chaque volet précédent, tous réalisés par Michael Baya reçu des critiques mitigées ou positivement toxiques. Le dernier film d’animation Transformers est sorti en 1986.

Avec les talents vocaux de Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, et Brian Tyree Henry, Transformers 1 raconte l’histoire des origines des personnages préférés des fans, la célèbre querelle entre Optimus Prime et Megatron. Vous pouvez voir le film au cinéma et restez à l’écoute de Collider pour plus de mises à jour.

