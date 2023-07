Les débuts historiques du Maroc en Coupe du monde féminine inspirent les filles même si certains dans le monde arabe l’ignorent

RABAT, Maroc (AP) – Le match a été peu fréquenté; c’était en milieu de semaine et le résultat ne faisait aucun doute : l’Association Sportive des Forces Armées Royales, une puissance du football féminin ici, a fini par écraser son adversaire de la ligue nationale professionnelle féminine marocaine 7-0.

Quoi qu’il en soit, un jeune fan dans les gradins était excité dès le départ.

Coiffée en demi-nattes et vêtue d’un maillot portant l’inscription « Maroc » en arabe, Aliae Benazzouza, 5 ans, est descendue sur le terrain pour rencontrer les joueurs. Une de ses favorites, Fatima Tagnaout, qui joue pour l’équipe nationale féminine du Maroc et pour l’équipe des forces armées connue sous le nom d’ASFAR, a embrassé Aliae et lui a tenu la main alors qu’elles posaient pour des photos. Aliae fit signe à une autre joueuse, l’appelant par son nom. Pendant le match, elle se dirigeait vers l’avant des tribunes, appuyée contre un rail, pour une meilleure vue.

« J’étais très heureux », a déclaré Aliae. Sa mère, Souad El Khorchef, une enseignante, a déclaré que sa fille l’avait parsemée de baisers par la suite en remerciement de l’avoir emmenée au match et avait demandé à pratiquer le football. El Khorchef lui a dit que c’était possible quand elle était plus âgée.

Après des années largement en marge, le football féminin marocain gagne du terrain à la maison et au-delà, capturant l’imagination de certaines filles comme Aliae, gagnant le cœur et l’esprit de plus de parents et ébranlant une vision traditionnelle du football en tant que sport masculin. . L’équipe nationale marocaine, les Lionnes de l’Atlas, fera ses débuts ce mois-ci à la Coupe du monde féminine de la FIFA, la première à se qualifier depuis le monde arabe, où beaucoup sont férus de football masculin.

« J’enseigne (à mes filles) la confiance, pas la peur », a déclaré Idriss Benazzouza, le père d’Aliae. « J’implante en eux l’esprit du football, l’esprit du sport. Le sport ne fait pas de différence entre les sexes.

Il a déclaré que la réussite des Lionnes « montre à quel point le football féminin a progressé » dans ce pays d’Afrique du Nord, le remplissant de joie. Il a ajouté, cependant, que toutes ses connaissances ne partageaient pas son enthousiasme en raison d’opinions conservatrices ou de croyances religieuses contre les femmes en short.

La prochaine apparition de l’équipe nationale à la Coupe du monde féminine suit l’histoire de son homologue masculin en tant que première équipe africaine ou arabe à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde. La course de l’an dernier a galvanisé le soutien d’autres pays arabes.

L’organisation par le Maroc de la Coupe d’Afrique des Nations féminine en 2022 a attiré un grand nombre de spectateurs et a catapulté le pays au prochain tournoi mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cela a marqué un tournant décisif, selon les responsables du football et les joueurs.

« La qualification de l’équipe féminine pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, l’élan médiatique et la large audience qui a suivi… ont donné un nouveau souffle au football féminin au Maroc », a déclaré Khadija Illa, présidente de la ligue nationale féminine de football, à The News. Presse associée. « Nous voyons maintenant des familles amener leurs enfants, … leurs filles, jouer au football. »

Les victoires sur le terrain, a-t-elle dit, sont l’aboutissement des efforts de la Fédération royale marocaine de football pour développer le football, y compris pour les femmes. Les joueuses et les équipes féminines ont traditionnellement souffert de négligence ici et dans le monde arabe.

Ce n’était pas un chemin facile, a déclaré Illa.

« Tout ce qui concerne les femmes nécessite de se battre », a-t-elle déclaré. « Nous ne sommes pas à 100% là où nous voulons être, mais nous avons mis en place des structures solides. »

Celles-ci incluent l’embauche de l’entraîneur des Lionnes d’Atlas, Reynald Pedros, et les mesures prises ces dernières années par la fédération marocaine pour soutenir les clubs féminins avec des éléments tels que les salaires et les bus. L’aide financière faisait partie d’une entente annoncée en 2020 pour la croissance et la professionnalisation du soccer féminin; les objectifs comprenaient la création d’un championnat national des moins de 17 ans et l’augmentation du nombre de joueuses.

« Il n’y a pas de succès sans soutien financier », a déclaré Illa. « Tout le monde a joué avant mais ils ont joué sans enthousiasme. … Quand ils ont réalisé que le football pouvait aussi devenir une carrière, l’appétit a augmenté. Pourtant, a-t-elle déclaré, de grands écarts salariaux existent entre les joueurs masculins et féminins dans les clubs marocains, ajoutant : « Nous n’en sommes qu’au début du chemin ».

Elle a cité un programme sport-études qui recherche les jeunes talents, héberge les filles qui se qualifient et leur offre une scolarisation et un entraînement de football. Il est financé par la Fédération royale marocaine de football et a produit des joueurs tels que Tagnaout, a déclaré Illa.

Bahya El Yahmidi, qui supervise le football féminin à l’ASFAR, a déclaré qu’avec plus de victoires, les attitudes ont évolué.

« Au début, on parlait du genre ‘Tu appartiens à la maison ou à la cuisine’… ou les filles attendaient que leur père ou leur frère parte avant de pouvoir sortir pour jouer », a-t-elle déclaré. « Mais plus tard, un frère viendrait avec sa sœur, un père avec sa fille. »

En développant le football féminin à l’ASFAR, le club a fourni aux joueuses une « stabilité financière et morale », ce qui a encouragé davantage à rejoindre, a-t-elle déclaré.

La joueuse des Atlas Lionesses et de l’ASFAR, Ghizlane Chebbak, nommée joueuse du tournoi de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2022, voit de plus en plus le pouvoir de star qu’elle et certains de ses pairs apprécient aux yeux des jeunes fans.

Elle se souvient d’une fille sanglotant de façon incontrôlable, émue d’avoir rencontré Chebbak et d’autres joueurs. Cette fille, dit-elle, a fini par rejoindre l’ASFAR.

« Cela nous a fait sentir que nous avions atteint le cœur des jeunes enfants », a déclaré Chebbak à l’AP.

Quand elle était jeune, Chebbak entendait des voisins dire à sa mère de ne pas la laisser jouer avec les garçons. Elle s’est sentie chanceuse que sa famille, y compris son défunt père qui était lui-même joueur de football, l’ait soutenue.

« Nos efforts et notre persévérance dans le domaine du soccer n’ont pas été vains; les gens ont compris que nous avons le droit de pratiquer ce sport », a déclaré le joueur de 32 ans.

Elle espère que l’équipe nationale pourra faire la fierté du football féminin marocain à la Coupe du monde. « Nous sommes très concentrés, » dit-elle.

Nouhaila Benzina, qui joue également pour l’équipe nationale et l’ASFAR, a déclaré que sa carrière de footballeur lui avait ouvert de nouveaux mondes, l’aidant à rencontrer des gens de différents pays et religions. La joueuse de 25 ans n’a jamais vu sa passion pour le football en contradiction avec sa tenue vestimentaire modeste et le foulard islamique qu’elle porte sur et en dehors du terrain.

Beaucoup, dit-elle, la dépeignent comme un modèle.

« Cela me remplit de joie et me donne envie de travailler plus dur pour montrer aux filles qu’elles peuvent accomplir de grandes choses. »

L’ascension des Lionnes alimente la détermination de joueurs comme Hiba Karami, qui joue pour une autre équipe locale, Fath Union Sport.

« Cela m’a fait travailler plus dur, aspirer à plus, rêver », a déclaré le joueur de 18 ans, qui espère un jour jouer avec l’équipe nationale senior.

L’avancement du soccer féminin a fait d’un rêve une réalité pour Karami; l’année dernière, elle était l’une des joueuses représentant le Maroc à la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA en Inde.

Karami aimait le football depuis son plus jeune âge parce que sa sœur aînée jouait; ils s’entraînaient ensemble à la maison et sur la plage.

« A l’époque, on n’accordait pas beaucoup d’attention au football féminin », a-t-elle déclaré. Ses parents l’ont soutenue et Karami n’a prêté que peu d’attention aux opposants.

« Certains enfants ou hommes diraient que les femmes appartenaient à la cuisine et n’étaient pas faites pour le football », a-t-elle déclaré. « Je savais que j’aimais le jeu et que je jouerais. »

Sa sœur l’a encouragée. Sa famille élargie a fait de même, bien qu’une tante l’ait avertie de ne pas s’habiller comme des hommes maintenant qu’elle jouait au football. Les garçons du quartier l’ont acceptée « parce que je jouais mieux qu’eux », a-t-elle déclaré.

Ces dernières années, le football féminin a reçu plus d’attention, a déclaré Karami. Elle était ravie de voir de nombreuses personnes soutenir l’équipe nationale lors de la Coupe d’Afrique des Nations féminine de l’année dernière, où elle avait perdu 2-1 contre l’Afrique du Sud en finale.

Elle souhaite seulement que le succès soit arrivé plus tôt. Pour elle, c’est personnel; sa soeur est morte.

« J’aimerais qu’elle soit ici pour assister à mes réalisations », a déclaré Karami en fondant en larmes.

L’entraîneur Pedros a récemment fait part aux journalistes des ambitions de l’équipe marocaine en Coupe du monde féminine.

« Nous allons là-bas pour essayer de provoquer une surprise, pour entrer dans le deuxième tour », a-t-il déclaré. « Nous savons que nous sommes les outsiders de ce groupe (avec l’Allemagne, la Colombie et la Corée du Sud), mais cela ne nous empêche pas de rendre les choses difficiles pour les autres équipes. »

Il a déclaré qu’avoir un championnat marocain professionnel féminin était un début prometteur « mais nous devons travailler dans les clubs et dans l’équipe nationale pour aider le football féminin marocain à progresser ».

Dans certaines régions du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, le football féminin peut être entravé par le manque de financement ou des attitudes conservatrices dans certaines régions, tout en faisant de nouveaux efforts dans d’autres lorsqu’il y a des efforts officiels pour développer le jeu.

Arijana Demirovic, responsable du développement du football féminin à la FIFA, a déclaré qu’au cours des trois dernières années, la fédération internationale a beaucoup travaillé avec les associations membres de la région MENA pour renforcer le développement global du football féminin.

La FIFA, a-t-elle dit, a aidé le Koweït, la Libye, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à déterminer des stratégies à long terme pour le football féminin tout en travaillant également sur des programmes de développement de ligue et de renforcement des capacités en Jordanie, en Irak, à Oman et en Tunisie.

« Malgré les défis culturels, les associations membres ont été très engagées dans la création et le maintien de l’accès et des opportunités pour les filles de rejoindre le jeu dans le bon environnement et les bonnes conditions », a-t-elle déclaré. Elle s’attend à ce que ces efforts régionaux soient renforcés par la participation du Maroc à la Coupe du monde.

Illa partage cet optimisme.

« Rien n’est impossible », a-t-elle déclaré. « S’ils travaillent et planifient, d’autres équipes peuvent également y arriver. Pourquoi ne pas avoir quatre ou cinq équipes arabes en compétition dans la Coupe du monde ? »

Dans les villes arabes, où il y a quelques mois, beaucoup étaient fiers de la performance de l’équipe masculine marocaine en Coupe du monde, les attitudes varient.

À Gaza, dirigée par le groupe militant du Hamas, le commerçant Ahmed Qoffa a déclaré qu’il soutenait l’équipe masculine marocaine mais qu’il contestait le fait que les joueuses portent des shorts.

« La culture et la religion n’interdisent pas le sport », a-t-il déclaré. « Si c’est dans les limites légales, culturelles et sociétales, alors il n’y a pas de problème. »

Ailleurs dans la région, beaucoup, y compris certains fans de football sérieux, n’étaient pas au courant de la percée des Lionnes de l’Atlas.

« Ils accordent toujours plus d’attention aux sports masculins qu’aux sports féminins, en particulier dans nos pays », a déclaré Hadeel Sleiman. C’est une fan du Liban.

En Égypte, Hassan Yousef, 61 ans, a affirmé que le football « est un jeu difficile qui n’est pas du tout fait pour les femmes », ajoutant qu’il n’aimerait pas regarder les femmes jouer.

Le Dr Husam Mokhtar, un Libyen en Égypte, a déclaré qu’il doutait que le football féminin puisse devenir aussi populaire que celui des hommes. « Nous soutenons tous les pays arabes qui se qualifient pour la Coupe du monde », a-t-il dit, mais a ajouté que « le football est un sport d’hommes ».

Sa fille de 13 ans, Miral, n’était pas d’accord. « Chacun devrait faire ce qu’il veut faire », a-t-elle déclaré. « Chaque sport doit être pratiqué par tout le monde. »

De retour au Maroc, les joueurs de Fath Union Sport se sont entraînés vigoureusement ces derniers temps.

Parmi eux se trouvait Inass Belattar, 11 ans, qui pensait autrefois que seuls les garçons pouvaient jouer au football parce qu’elle n’avait jamais vu de filles jouer dans la rue. Cela a changé alors qu’elle regardait une équipe féminine s’affronter dans un stade. Elle était accro.

Elle rêve d’une carrière de footballeuse, ou d’entraîneure, mais aussi d’ingénieure.

« Les filles peuvent tout faire », a-t-elle déclaré. « Je veux jouer à l’étranger et être célèbre dans le monde entier. »

Les journalistes d’Associated Press Wafaa Shurafa à Gaza City, dans la bande de Gaza, Graham Dunbar à Genève, Kareem Chehayeb à Beyrouth et Jerome Pugmire à Paris y ont contribué.

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Mariam Fam, Associated Press