Les débuts haute couture de Simone Rocha à Paris reçoivent un accueil enthousiaste – The Irish Times

Simone Rocha a fait mercredi un début pétillant et spectaculaire en haute couture printemps-été 2024 à Paris, au siège de Jean Paul Gaultier.

Première créatrice irlandaise à le faire, et sixième invitée de la célèbre icône de la mode française ayant accès aux artisans qualifiés de la maison et à ses 50 ans d’archives, le talent artistique de Rocha et ses nouvelles versions stellaires des motifs familiers de Gautier, en particulier les célèbres soutiens-gorge coniques et corseterie, ont été accueillis avec enthousiasme.

Son fier père John Rocha, assis au premier rang avec sa femme Odette et le photographe Perry Ogden, a rappelé avec nostalgie ses propres débuts à Paris il y a 30 ans alors qu’un éventail de célébrités (dont Kylie Jenner et Jordyn Woods), d’invités et de photographes prenaient leur sièges dans la magnifique salle de bal en galerie, certains offrant eux-mêmes un défilé fascinant.

Le défilé Jean Paul Gaultier Haute Couture Printemps/Été 2024 lors de la Fashion Week de Paris mercredi. Photographie : Pascal Le Segretain/Getty Images

L’enfant terrible de la mode française de 72 ans, retraité il y a deux ans, donne désormais carte blanche aux créateurs sélectionnés pour réinterpréter son travail au niveau de la haute couture, considérée comme l’expression ultime du savoir-faire artisanal dans la mode.

Malgré une différence d’âge de 30 ans, Rocha et Gaultier partagent une sensibilité subversive mais ludique dans leur travail, qui a toujours remis en question les notions conventionnelles de masculinité et de féminité.

Ce qui se démarque dans cette impressionnante collection de 36 pièces, ce sont les silhouettes spectaculaires et galbées, le décor somptueux, les magnifiques tissus et les accessoires. Sans parler d’une réinvention moderne du soutien-gorge conique, parfois retourné en satin ou orné de cristaux rouges.

L’un des premiers ensembles qui ont donné le ton à toute la collection, mariant des pièces emblématiques des deux créateurs, était une robe corset en patchwork de satin de soie rose avec un derrière en tulle mousseux, portée avec des mules à plateforme et des boucles d’oreilles brodées.

Chaque article était exceptionnel à sa manière et conçu à la perfection. Une robe dramatique à jupe en crinoline était brodée de pompons rouges flottants, une longue robe trench bleu marine ouverte dans le dos sur un corset, des costumes anthracite ornés de cristaux rouges avaient des minijupes ou des shorts à volants, et une robe chemise blanche avec des broderies de marguerites en cristal était délicatement belle et sage. Les rubans de soie et de satin couleur pêche ont été abondamment utilisés – une robe a été utilisée sur plus de 100 mètres.

En clin d’œil à l’héritage irlandais de Rocha et à son amour du travail manuel, une robe bustier rigide était ornée de dentelle au crochet irlandais antique argentée, tandis qu’une autre était confectionnée en crochet de napperon patchwork ivoire. Les chaussures, toujours une signature Rocha, comprenaient des mules en plexiglas transparent style Cendrillon ornées de perles ou de plumes blanches ainsi que des brogues gillie en cuir noir et marron.

Son final, une robe de mariée de rêve en dentelle Chantilly patchwork blanche avec un tutu en tulle, était accessoirisée de mules perlées et d’un long voile de soie blanche.

Le bâtiment Belle Époque de sept étages du Marais où a eu lieu la présentation, autrefois connu sous le nom de Palais du Prolétariat, abritait une fabrique de rubans, une salle de boxe et une discothèque.

“Je pense que n’importe qui mentirait s’il ne disait pas que le show de ses rêves était à Paris”, a déclaré Rocha dans une interview préalable.

Ce rêve s’est certainement réalisé et la puissance, l’émotion et la beauté sensuelle apportées à cette collection marquent un nouveau point culminant dans la carrière du designer irlandais.