Les débuts fracassants de Deion Sanders dans le Colorado sont-ils le début de quelque chose de grand ?

FORT WORTH, Texas — Ce n’est pas souvent le match le plus attendu du week-end d’ouverture du football universitaire qui répond aux attentes.

Et le Colorado a réalisé une performance bouleversante de l’année avec une victoire de 45-42 sur le dernier TCU – au stade Amon G. Carter, rien de moins – les a probablement dépassés.

Le seul groupe de personnes dans le pays qui croyait que les Buffaloes pourraient venir au Texas et éliminer les Horned Frogs, finalistes du championnat national 2022, était probablement Deion Sanders et ses 86 nouveaux joueurs. TCU était un favori de 20,5 points et la plupart des experts pensaient que c’était une prédiction exacte.

Mais Coach Prime a abordé cette saison pour gagner des matchs et samedi, c’est ce que son équipe a fait. Est-ce le début de quelque chose de grand au Colorado ?

Voici quelques points à retenir de le match de samedi :

Déroulement du jeu/tournant

À l’origine, il s’agissait de deux catégories distinctes, mais compte tenu de la nature sauvage de l’arrivée, nous les avons transformées en une seule.

Après avoir fait des allers-retours toute la journée sous le soleil très chaud du Texas à 95 degrés, le Colorado a affronté le quatrième et le deuxième de la ligne des 46 verges du TCU alors qu’il était en baisse de 42-38. Le quart-arrière Shedeur Sanders, le fils de Deion qui avait été brillant et calme tout le match, a trouvé Dylan Edwards pour un touché de 46 verges et une avance de 45-42.

Malgré toutes les distinctions que Travis Hunter recevra après ce match pour avoir joué à la fois en attaque et en défense, Edwards était un étalon à lui tout seul. Le porteur de ballon de 5 pieds 9 pouces a totalisé 11 touches pour 159 verges et quatre touchés, y compris le ballon de 75 verges qu’il a amené à la maison lors du deuxième jeu de la seconde mi-temps.

Pendant ce temps, lors de ses débuts au Colorado, Sanders a complété 38 des 47 passes pour 510 verges et quatre touchés.

Pas trop mal pour une attaque qui n’avait jamais joué un match ensemble jusqu’à samedi.

Joueur du jeu

Pas de débat ici : Travis Hunter était le joueur de ce match. Il a littéralement tout fait en attaque et en défense.

Bien qu’il y ait eu un grand scepticisme à propos de Sanders et du Colorado pendant toute la saison morte – avec l’arrivée de 86 nouveaux joueurs et tout le reste – ce qui n’a jamais été remis en question, c’est le talent de classe mondiale de Hunter. L’ancienne recrue n ° 1 au classement général a connu un moment fort d’un match, jouant à la fois comme receveur large et comme demi de coin.

Il a réalisé 11 attrapés pour 119 verges en tant que receveur.

Il a réussi une interception et trois plaqués en défense.

L’homme était littéralement partout et a joué presque tout le match.

Lorsqu’on a demandé à Sanders à la mi-temps comment il garderait son étoile à double sens après la pause, il a répondu: « Nous l’avons manqué sur deux balles profondes. Il récupère ces deux balles profondes, le Heisman est dans son berceau en train de se détendre en ce moment. «

Faut-il être surpris par Hunter ? Probablement pas, étant donné qu’en première année à Jackson State l’année dernière, il a réussi 20 plaqués, 10 passes interrompues, deux interceptions et un échappé récupéré plus 18 attrapés pour 188 verges et quatre touchés.

Et ce n’est qu’à partir d’ici.

Statistique clé

Malgré toute l’attention que Hunter a reçue pour ce jeu – à juste titre – Shedeur Sanders a vraiment fait circuler le ballon. Le Colorado avait QUATRE receveurs de plus de 100 verges dans ce match, avec Travis Hunter (119), Jimmy Horn Jr. (117), Xavier Weaver (118) et Dylan Edwards (135) combinant pour un impressionnant 489 verges.

Quelle est la prochaine étape pour le Colorado ?

Perdre n’aurait jamais fait partie du plan de Coach Prime, mais les choses ne deviennent pas plus faciles pour le Colorado 1-0. Les Buffs accueilleront le Nebraska la semaine prochaine lors de leur match d’ouverture à domicile, mais ont un calendrier difficile à venir et affronteront l’Oregon (sur la route) et l’USC (à domicile) avant la fin septembre.

Quelle est la prochaine étape pour TCU ?

Après le match de championnat national il y a à peine huit mois, Dykes a déclaré qu’il faudrait un certain temps pour que la douleur d’une défaite de 65-7 contre la Géorgie disparaisse. Au printemps, il a déclaré à FOX Sports qu’il « ne peut pas attendre la première semaine de septembre et prouver que ce n’est pas qui nous sommes ».

Même si une défaite en début de saison était la dernière chose qu’il souhaitait, il reste encore une saison entière devant lui. TCU accueille Nicholls State au cours de la semaine 2, avant son premier match du Big 12 contre le débutant de la conférence Houston. Le calendrier des Frogs est chargé, avec un match revanche du championnat de conférence sur la route contre le n°16 Kansas State le 21 octobre et des matchs contre Texas Tech, Texas, Baylor et Oklahoma au mois de novembre.

Laken Litman couvre le football universitaire, le basket-ball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de « Strong Like a Woman », publié au printemps 2022 à l’occasion du 50e anniversaire du Titre IX. Suivez-la sur Twitter @LakenLitman.

