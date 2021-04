Il y a cinq ans, Maren Morris et Ryan Hurd ont chanté ensemble pour la première fois au Ryman Auditorium de Nashville, lorsque Morris a ouvert pour Chris Stapleton dans le lieu historique.

Beaucoup de choses se sont passées depuis. Morris est maintenant l’une des stars les plus brillantes et les plus franches de la musique country. La carrière de Hurd est sur une forte ascension avec une série d’EP et de singles populaires à son actif. Oh, et les deux musiciens se sont mariés et ont fondé une famille: leur fils Hayes a fêté son premier anniversaire le mois dernier.

Dimanche, Morris et Hurd étaient de retour sur la scène Ryman pour une autre première – se produisant ensemble lors d’une cérémonie de remise de prix.

Ils ont chanté leur tout premier duo, « Chasing After You », lors de la 56e cérémonie annuelle des ACM Awards, qui a été diffusé en direct sur CBS à partir de plusieurs lieux emblématiques de Nashville.

Prix ​​ACM:Comment regarder, liste des interprètes et ce qui se passe pendant les prix de la musique

La ballade, écrite par Brinley Addington et Jerry Flowers, tourne autour de deux personnes qui ne peuvent s’empêcher de tomber amoureuses.

«Chaque fois que vous dites que nous avons fini, vous revenez à l’amour que vous fuyiez», chantent-ils. « Je ne sais pas pourquoi je t’ai laissé mais je le fais / Je suppose que j’aime te courir après. »

«Nous avons entendu la démo il y a des années, et cela nous a en quelque sorte enflammés tous les deux», dit Morris. « Et je pense qu’au moment où nous l’avons entendu, c’était vraiment le reflet de notre relation à ce moment-là. C’était vraiment une question de désir. Maintenant, c’est devenu si nostalgique pour nous. Mais c’est aussi un sujet si relatable, même si sont en couple ou mariés, pour chasser quelqu’un et ne pas perdre ce désir pour quelqu’un. «

Entre avoir un enfant et les contraintes du verrouillage, les deux musiciens n’ont pas eu à se retrouver beaucoup au cours de la dernière année. Et dans tous les contextes, ils sont ouverts à l’apport musical de l’autre – les deux se sont rencontrés lors d’une session d’écriture, après tout.

«Nous devrions tous être mal à l’aise»:Maren Morris et Rissi Palmer discutent du racisme dans la musique country

«Honnêtement, je pense que nous sommes l’un pour l’autre un lieu sûr pour la créativité», déclare Hurd. « … Maren n’a pas besoin d’aide pour faire des albums, mais c’est toujours très amusant d’être créatif avec elle, parce que c’est comme ça que nous avons commencé. »

En parlant de création d’albums, Morris travaille sur son troisième album majeur, le suivi de « Girl » de 2019 – et les progrès se sont accélérés depuis qu’elle a finalement décidé d’annuler sa tournée « RSVP » en raison de la pandémie.

« Je pense que c’est vraiment sain pour moi d’être simplement à la maison pour faire de la musique, et mes fans sont parmi les individus les plus patients et les plus compréhensifs au monde … laissez-moi juste terminer cet album, et ensuite je vous promets que nous allons tourner c’est grand et faire tout ce que nous allions faire l’année dernière mais plus encore. «

«Nous essayons de chronométrer le temps pour que nous partions tous les deux (en tournée) en même temps afin que nous puissions passer autant de temps à la maison», dit Hurd. « Mais dès que nous avons appuyé sur le bouton, nous allons passer à toute vitesse. »

La 56e cérémonie annuelle des ACM Awards est diffusée dimanche à 19 h CST sur CBS et Paramount +.