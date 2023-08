Les débuts en direct de Harry Kane au Bayern: comment regarder Werder Brême vs Bayern Munich

Les débuts de Harry Kane au Bayern: comment regarder le Werder Brême contre le Bayern Munich et l’aperçu du match, vendredi 18 août, 19h30 BST

Vous cherchez une diffusion en direct Werder Brême vs Bayern Munich? Nous avons ce qu’il vous faut. Werder Bremen vs Bayern Munich est diffusé au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Super Coupe d’Allemagne avec votre abonnement de partout.

C’est un grand moment pour Harry Kane. Après avoir quitté le banc pour le Bayern contre le RB Leipzig lors de la défaite de la Supercup, le capitaine anglais est susceptible de commencer pour le nouveau manager Thomas Tuchel alors que le Bayern cherche à remporter 12 titres de Bundesliga d’affilée.

Cependant, les choses n’ont pas été simples depuis un certain temps à l’Allianz Arena. Tuchel était livide avec ses stars pour leur performance terne le week-end dernier et vers la fin de la saison dernière, le Hollywood FC a presque implosé, remportant le titre le dernier jour de la saison.

C’était du jamais vu. Harry pourra-t-il stabiliser le navire ?

Arbitre

Robert Hartman sera l’arbitre de Werder Brême vs Bayern Munich.

Stade

Le Werder Brême contre le Bayern Munich se jouera au stade Weser d’une capacité de 42 358 places à Brême, en Allemagne.

Coup d’envoi et chaîne

Bayern Munich vs RB Leipzig 19h30 BST sur vendredi 18 août au Royaume-Uni. Le match sera diffusé sur Ciel Sports Football.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 14 h 30 HE / 11 h 30 HP. Le match sera diffusé sur ESPN+ aux Etats-Unis.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de Bundesliga, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Bundesliga, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

Droits TV