Les débuts du Premier ministre britannique Rishi Sunak éclipsés par la démission de Williamson

En tant que whip en chef, M. Williamson a cultivé l’image d’un opérateur politique impitoyable, gardant une tarentule de compagnie qu’il a appelée Cronos dans une boîte en verre sur son bureau. Selon les analystes, son pouvoir provenait du fait qu’il savait où d’autres politiciens gardaient leurs squelettes, mais il a également apporté son soutien à M. Sunak dans une difficile campagne à la direction.

Malgré toutes ses tentatives d’être redoutables, M. Williamson ne dégageait pas un air de compétence en tant que ministre. Alors qu’il était secrétaire à la Défense, il a été ridiculisé lorsqu’il a déclaré que la Russie “devrait s’en aller” et “se taire”. En tant que secrétaire à l’éducation sous M. Johnson, il a présidé au chaos dans le système d’examen scolaire pendant la pandémie de coronavirus.

Sa promotion – ainsi que la restauration de Mme Braverman au cabinet – semblaient principalement une récompense pour avoir aidé à assurer la victoire de M. Sunak dans la course à la direction du parti pour succéder à Mme Truss. Certains analystes ont déclaré que, parce que le personnel de M. Sunak avait mené une campagne astucieuse sur les réseaux sociaux alors qu’il était chancelier de l’Échiquier, ses collègues avaient ignoré certaines de ses faiblesses politiques.

“Les gens ont confondu le sens des médias sociaux avec le sens politique, ce qui est quelque chose de différent”, a déclaré le professeur Bale. “Vous pouvez gérer un bon compte Instagram si vous embauchez quelques bons jeunes dans la vingtaine, mais ils ne vous aideront pas dans la fosse aux ours de la politique de Westminster.”

Le plus gros test de M. Sunak aura lieu la semaine prochaine lorsque le gouvernement expliquera comment il entend combler un trou dans les finances du pays estimé à 50 milliards de livres sterling, 57 milliards de dollars. Pour combler ce manque à gagner, a-t-il averti, il faudra des augmentations d’impôts impopulaires et des réductions des programmes de dépenses publiques – des choix qui assombriront un hiver déjà sombre alors que la Grande-Bretagne fait face à une inflation galopante, à une hausse des taux d’intérêt, à une récession imminente et à d’éventuelles pénuries d’énergie.

La question de savoir si ce médicament dur relance l’économie britannique déterminera probablement si les conservateurs ont une chance de remporter les prochaines élections générales, qui doivent avoir lieu d’ici janvier 2025. Pour l’instant, selon les analystes, M. Sunak semble toujours en sécurité.

“Avec le départ de Gavin Williamson, le reste du gouvernement semble plus stable que la fin du gouvernement Johnson ou du gouvernement Liz Truss”, a déclaré le professeur Travers. Mais il a dit qu’il ne pouvait pas exclure un autre coup d’État, “étant donné la cruauté du parti”.