Les débuts du Honor 90 marquent le retour de la marque en Inde

Après une interruption de trois ans, les smartphones Honor sont officiellement de retour en Inde. Honor 90 est le premier téléphone à être lancé en Inde depuis 2020 et il est le fruit d’une collaboration entre HTech (Honor India) et PSAV Global, qui ont géré la distribution des ordinateurs portables, des bracelets intelligents et des tablettes Honor au cours des trois dernières années.

Honor 90 dispose d’un écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces avec une résolution de 1200 x 2664 px et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Honor est également fier de sa fonction de gradation PWM de 3 840 Hz qui devrait protéger vos yeux du scintillement et de la lumière bleue nocive. L’appareil est équipé d’un chipset Snapdragon 7 Gen 1 avec 8/12 Go de RAM et 256/512 Go de stockage (non extensible).

L’arrière abrite une caméra principale de 200 MP (taille de capteur 1/1,4″ et pixels de 0,56 µm) basée sur le Samsung ISOCELL HP3, ainsi qu’un module ultra-large de 12 MP et un assistant de profondeur de 2 MP. Il y a une caméra frontale de 50 MP avec un champ de vision de 100 degrés. Le logiciel est géré par Magic OS 7.1 basé sur Android 13 tandis que la batterie de 5 000 mAh prend en charge une charge rapide jusqu’à 66 W.









Honor 90 est disponible dans les couleurs Diamond Silver, Emerald Green et Midnight Black. Le prix commence à 27 999 INR (337 $) pour la version 8/256 Go et monte jusqu’à 29 999 INR (361 $) pour le modèle 12/512 Go. Les ventes ouvertes débuteront le 18 septembre (12 heures) sur Amazon Inde.











