Les débuts d’iOS 17 d’Apple à la WWDC voient des mises à jour majeures du journal, de FaceTime et plus encore

Apple a annoncé iOS 17, sa prochaine mise à jour majeure pour l’iPhone. La révélation a eu lieu lundi lors de la conférence mondiale des développeurs d’Apple. Le nouveau logiciel iPhone s’appuie sur les dernières versions d’iOS, ce qui est important car il perturbera probablement le statu quo sur votre iPhone. iOS 17 apporte des mises à jour à FaceTime, Messages et à l’application pour téléphone.

La mise à jour logicielle de l’année dernière, iOS 16 a introduit la possibilité de modifier ou « annuler » les messages que vous envoyez via iMessage, Apple Pay Later, une refonte majeure de l’écran de verrouillage, des notifications remaniées et des activités en direct. Ces ajouts ne sont pas tous sortis en même temps et ont en fait été ajoutés au cours de petites mises à jour du logiciel iOS tout au long de l’année.

Nous pouvons nous attendre à la même chose pour iOS 17, qui sortira probablement juste avant la mise en vente de l’iPhone 15.

Contacter les affiches

Les affiches de contact visent à rendre vos cartes de contact plus attrayantes. Pomme

L’année dernière, nous avons eu des écrans de verrouillage personnalisables dans iOS 16. Cette année, iOS 17 a quelque chose de similaire pour les cartes de contact de votre iPhone pour les rendre plus accrocheuses. Les affiches de contact sont de beaux traitements pour les photos de contact et les emoji associés à une typographie élégante qui apparaît lorsque vous recevez des appels et pour d’autres services sur votre téléphone où vous communiquez et partagez.

La nouvelle disposition des contacts comporte du texte vertical et vous pouvez le personnaliser de la même manière que vous personnalisez votre écran de verrouillage. Choisissez une photo, une police et une couleur et c’est tout.

Messagerie vocale en direct

La messagerie vocale en direct vous permet de prévisualiser une transcription en temps réel pendant l’enregistrement d’un message vocal. Pomme

Quand quelqu’un vous appelle et laisse un message. vous verrez une transcription en direct en temps réel pendant qu’ils parlent. Le nouveau service s’appelle Live Voicemail et ça ressemble un peu à l’époque des répondeurs, quand mon père filtrait un appel. Pour la messagerie vocale en direct, vous verrez la messagerie vocale directement sur votre écran afin que vous puissiez décider de sortir et de prendre l’appel. La fonctionnalité est alimentée par le moteur neuronal de votre iPhone afin de préserver votre vie privée.

Messages FaceTime

iOS 17 vous permettra d’enregistrer un message vidéo dans FaceTime. C’est une fonctionnalité très demandée qui vous permettra de documenter et de partager des moments importants, même si quelqu’un manque votre appel.

Cette histoire se développe. Veuillez actualiser pour les dernières mises à jour. Suivez le blog en direct de Crumpe pour les dernières annonces et nouvelles de la WWDC.

Enregistrement des messages

iOS 17 est livré avec un nouvel outil de partage de position appelé Check In. Pomme

Apple étend et simplifie son partage de position via Messages. La nouvelle fonctionnalité, appelée Check In, permet à un être cher de savoir que vous êtes bien rentré chez vous. Que vous rentriez chez vous après la tombée de la nuit ou que vous alliez courir tôt le matin, vous pouvez vous enregistrer avec un membre de votre famille ou un ami pour lui faire savoir quand vous rentrez chez vous en toute sécurité. Dès que vous arrivez chez vous, Check In détecte automatiquement que vous êtes chez vous et en informe votre ami. Mais si quelque chose d’inattendu se produit, il peut reconnaître que vous n’êtes pas près de votre destination et vous contacter. Et si vous ne répondez pas, Check In peut partager automatiquement votre position actuelle, l’itinéraire que vous avez emprunté, le niveau de la batterie de votre iPhone et l’état du service cellulaire ; tout cela est crypté de bout en bout.

Les messages reçoivent une poignée de correctifs et d’ajouts

L’application Messages obtiendra des transcriptions pour les messages audio dans iOS 17. Pomme

L’application éprouvée Messages reçoit une poignée de mises à jour, y compris une refonte visuelle de vos applications iMessage. La recherche dans vos messages devient beaucoup plus facile sur iOS 17 avec l’ajout de filtres. Lorsque vous lancez une recherche dans l’application Messages, vous pouvez ajouter des termes pour affiner les résultats.

Un autre ajout bienvenu est la transcription des messages audio. Si vous êtes quelqu’un qui a des amis ou des membres de la famille qui vous envoient des messages audio, vous pourrez lire une transcription de l’enregistrement directement dans l’application Messages.

Il y a une nouvelle « flèche de rattrapage » dans Messages. Il se trouve en haut à droite de votre conversation et vous permet de passer directement au premier message que vous n’avez pas lu. Cela pourrait être une fonctionnalité intéressante pour gérer les discussions de groupe. Apple a également rendu les réponses en ligne plus rapides. Dans iOS 17, vous pourrez simplement glisser pour répondre à n’importe quelle bulle de message.

Les autocollants iMessage bénéficient d’un nouveau tiroir pour rassembler tous les autocollants que vous avez utilisés au même endroit. Et maintenant, les emoji sont des autocollants. Vous pouvez décoller et coller un autocollant emoji, le faire pivoter et le redimensionner.

L’année dernière, dans iOS 16, Apple a introduit la possibilité de retirer un sujet de l’arrière-plan d’une photo dans le cadre de Visual Lookup. Avec iOS 17, vous pouvez transformer le sujet d’une photo en autocollant en appuyant sur le nouvel onglet des autocollants en direct. Les autocollants sont accessibles à l’échelle du système dans des éléments tels que Tapback, Markup et des applications tierces.