LONDRES: La nouvelle série tout électrique tout-terrain Extreme E a repoussé sa course d’ouverture en Arabie saoudite de mars à avril alors que le sport automobile lutte contre la pandémie COVID-19.

Le fondateur de la série, Alejandro Agag, a déclaré mercredi à Reuters que les débuts dans le Wadi Rum auraient désormais lieu les 3 et 4 avril au lieu des 20 et 21 mars.

Il a déclaré que la décision avait été prise d’éviter tout chevauchement avec la Formule 1, dont l’ouverture de la saison australienne était prévue pour le 21 mars mais a été reportée mardi à novembre, Bahreïn commençant désormais ce championnat le 28 mars.

« Nous sommes assez optimistes sur le fait que nous allons garder la date, sûrs à 99% mais ne jamais dire jamais avec cette situation COVID », a déclaré Agag, parlant du Mexique.

«Le fait que le Dakar se déroule en Arabie Saoudite nous a donné beaucoup de confiance.»

Le rallye Dakar, organisé sur 12 jours entièrement en Arabie saoudite, se termine vendredi avec des concurrents testés à plusieurs reprises pour COVID-19 et évoluant dans un environnement de « bulle ».

Agag a déclaré que Extreme E aurait le même arrangement, avec trois jours de quarantaine initiale.

«J’espère que d’ici avril, les choses iront un peu mieux, mais nous disons que depuis des mois et que ce virus est assez collant», a-t-il ajouté.

L’Espagnol a déclaré que la pandémie avait été le plus grand défi dans la mise en place de la série, dont la programmation comprendra des équipes engagées par les champions du monde de Formule 1 Lewis Hamilton et Nico Rosberg.

«Ce qui s’est passé en mars et avril de l’année dernière, c’est que tout le monde s’est figé, le monde s’est figé sur nous. C’était donc difficile et nous avons dû passer un appel – est-ce que nous poussons ou gèlons ce projet pendant quelques années et attendons que cela passe », a-t-il déclaré.

«Nous avons lancé un appel pour pousser, nous avons donc construit le tout sous COVID, ce qui a été incroyablement difficile.»

La série vise à sensibiliser au changement climatique en pilotant des SUV électriques dans des environnements éloignés et difficiles, avec un ancien navire postal utilisé pour transporter des voitures entre les sites.

Des rondes auront lieu au Sénégal, au Groenland, dans la forêt tropicale brésilienne et dans les glaciers argentins de la Terre de Feu ainsi qu’en Arabie Saoudite.