Xiaomi India a couronné un autre grand événement plus tôt dans la journée où nous avons assisté au lancement local du produit phare le plus performant de la marque – le Mi 11 Ultra aux côtés de la série Mi 11X. Ce dernier se compose de deux téléphones – le Mi 11X et le Mi 11X Pro, connus internationalement sous le nom de Redmi K40 et K40 Pro +.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Le Mi 11 Ultra est sans doute le produit phare de l’appareil photo le mieux équipé de 2021, mis en vedette par l’énorme capteur GN2 de Samsung qui mesure 1 / 1,12 pouces. Le module 50MP emballe OIS et enregistre jusqu’à 8K vidéo. Il est rejoint par un module périscope 48MP qui apporte un zoom optique 5x et un OIS. Il existe également un autre module ultra-large 48MP pour compléter le trifecta de longueur focale. Vous obtenez également un petit écran de 1,1 pouce sur l’île de la caméra géante qui est pratique comme viseur ou écran de notification.

Ailleurs, le Mi 11 Ultra contient un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution de 1440p + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm et une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide filaire et sans fil de 67 W.

Le Mi 11 Ultra coûtera 69 999 INR (935 $) et sera bientôt disponible sur mi.com et Amazon India. Il vient dans les couleurs noir et blanc en céramique.

Série Xiaomi Mi 11 X

Les entrées plus abordables de l’annonce d’aujourd’hui sont également assez impressionnantes. Le Mi 11X et le Mi 11X pro offrent tous deux des écrans Super AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution FHD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une prise en charge HDR10 +.

Le département de la caméra est l’endroit où nous trouvons la première différence majeure avec le Pro utilisant le capteur 108MP HM2 de Samsung qui a une taille de 1 / 1,52 ”et des pixels de 2,1 µm. Le Mi 11X se contente d’un jeu de tir principal de 48 MP. Les modules restants sont les mêmes sur les deux téléphones – un vivaneau ultra-large 8MP et un objectif macro 5MP.

L’autre différence vient du département chipset où le Mi 11X Pro apporte le Snapdragon 888 phare tandis que le Mi 11X évolue vers le Snapdragon 870 qui n’est pas en reste. Les deux combinés offrent des batteries de 4520 mAh avec une charge de 33 W.







Prix ​​et disponibilité de la gamme Xiaomi Mi 11X

Le Mi 11X commence à 29 999 INR (400 $) pour la version 6/128 Go et monte à 31 999 INR (427 $) pour la variante 8/128 Go. Les premières ventes sont prévues le 27 avril.

Le Mi 11X Pro coûte 39 999 INR (535 $) dans sa configuration 8/128 Go, tandis que le 8/256 Go coûtera aux acheteurs 41 999 INR (560 $). Il sera mis en vente à partir du 24 avril.

Téléviseur Xiaomi Mi QLED 75

L’annonce non-smartphone de l’événement est le Mi QLED TV 75. C’est un téléviseur de 75 pouces avec une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une gradation locale complète de 192 zones. Il y a le support obligatoire HDR10 + ainsi que Dolby Vision et Dolby Audio.

Il démarre Android TV 10 et dispose de l’interface PatchWall de Xiaomi. Le téléviseur peut également servir de centre de contrôle pour vos appareils électroménagers Mi via l’application Mi Home. Les E / S se composent de 3 ports HDMI 2.1, de 2 ports USB 2.0, d’un port Ethernet, d’un port optique, d’une entrée AV, d’un câble d’antenne et d’une prise casque.

Le téléviseur Mi QLED 75 se vendra 119 999 INR (1 600 $) à partir du 27 avril à midi.