Les débuts d’Erling Haaland font la une du week-end d’ouverture de la saison de Premier League

Le voyage d’Arsenal à Crystal Palace lève le rideau sur la nouvelle saison de Premier League vendredi, avec les débuts d’Erling Haaland dans l’élite anglaise le point culminant du week-end alors que les champions de Manchester City se rendent à West Ham.

Haaland a été l’arrivée phare en Premier League avec plus d’un milliard de livres sterling (1,2 milliard de dollars) dépensé en frais de transfert avant la nouvelle campagne.

Le Norvégien devrait encore renforcer l’équipe de Pep Guardiola, qui a remporté le titre lors de quatre des cinq dernières saisons.

Cependant, la saison de Haaland et de City n’a pas pris un bon départ puisque les éternels rivaux du titre, Liverpool, ont remporté le Community Shield 3-1 le week-end dernier.

Un voyage au stade de Londres est un bon test de début de saison pour l’équipe remaniée de City avec Julian Alvarez et Kalvin Phillips qui viennent également remplacer les défunts Oleksandr Zinchenko, Fernandinho, Raheem Sterling et Gabriel Jesus.

West Ham a failli refuser à City le titre la saison dernière alors qu’ils menaient 2-0 à la mi-temps lors de l’avant-dernier match de la campagne avant que les visiteurs ne se rallient pour sauver le point qui leur a valu la ligue.

Les Hammers se sont également renforcés avec la signature de l’attaquant international italien Gianluca Scamacca alors que les hommes de David Moyes cherchent à combler l’écart sur les quatre premiers après s’être qualifiés pour l’Europe au cours des deux dernières saisons.

“Nous savons quelle est la norme et nous atteindrons les normes le plus rapidement possible et maintiendrons ce que nous avons toujours fait”, a déclaré Guardiola.

« Je n’ai pas l’impression, parce qu’on se connaît bien, qu’on est loin, très loin. Mais les matchs contre West Ham et après Bournemouth dicteront notre niveau et ce que nous devons faire », a ajouté l’entraîneur.

– Chelsea “pas prêt”

La visite de Chelsea à Everton samedi oppose deux équipes qui ont des raisons de craindre la saison à venir à des extrémités différentes du tableau.

Le début de la nouvelle ère de Chelsea sous la propriété du consortium de Todd Boehly ne s’est pas déroulé sans heurts, le manager Thomas Tuchel blâmant un calendrier épuisant lors d’une tournée de pré-saison aux États-Unis et un manque de signatures pour se sentir “pas prêt” pour la nouvelle saison.

Tuchel est également mécontent d’un certain nombre de joueurs clés, dont le capitaine Cesar Azpilicueta, qui cherche toujours à quitter le club avant la fin du mercato.

Chelsea a été battu 4-0 en pré-saison par Arsenal à Orlando, mais Everton a subi une défaite 4-0 encore plus embarrassante contre Minnesota United lors de sa tournée aux États-Unis.

Après avoir survécu de justesse la saison dernière, les Toffees ont depuis vendu Richarlison à Tottenham.

Mais Everton a battu Chelsea lors de chacun des quatre derniers déplacements des Londoniens à Goodison Park.

– La première impression d’Erik Ten Hag

Si Chelsea ne parvenait pas à atteindre les sommets qu’il avait auparavant sous Tuchel, Manchester United serait l’une des équipes espérant prendre sa place dans le top quatre.

Une raclée 4-0 aux mains de Brighton en mai a résumé une saison misérable pour les Red Devils qui ont terminé sixièmes.

Erik ten Hag a la chance de faire une bonne première impression en tant que patron de United lorsque les Seagulls visitent Old Trafford.

Mais les espoirs d’une nouvelle aube pour United ont été anéantis par un autre été difficile hors du terrain.

Cristiano Ronaldo a clairement exprimé son désir de partir, mais aucun acheteur n’a été trouvé pour le quintuple vainqueur du Ballon d’Or, tandis que la poursuite prolongée de United contre le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong semble vouée à l’échec.

Calendrier (toutes les heures GMT)

Vendredi: Crystal Palace contre Arsenal (1900)

Samedi: Fulham contre Liverpool (1130), Bournemouth contre Aston Villa, Leeds contre Wolves, Newcastle contre Nottingham Forest, Tottenham contre Southampton (tous 1400), Everton contre Chelsea (1630)

Dimanche: Man Utd contre Brighton, Leicester contre Brentford (tous deux à 1300), West Ham contre Man City (1530)

