Les débuts de Zendaya alors que Lola Bunny parle sur Twitter

ESPN a publié dimanche un faux clip « 30 pour 30 » pour « Space Jam: A New Legacy » de LeBron James, mais Zendaya a volé la vedette.

Le clip de six minutes et 20 secondes a révélé que la voix de Zendaya était la nouvelle Lola Bunny, avec un intérêt si élevé des fans que le nom de l’actrice est devenu un sujet tendance sur Twitter.

Le nouveau look et la nouvelle voix Lola obtient ses premiers mots à 1:49, alors que Bugs Bunny et James se disputent pour savoir qui est le meilleur joueur de l’équipe Looney Tunes.

« Tellement mignon de les regarder se chamailler, quand tout le monde sait que c’est l’équipe de Lola », dit Lola Bunny depuis un canapé, discutant de « Space Jam » (qui sortira le 16 juillet).

Plus tard, Lola Bunny revendique le statut d’embrayage du dernier coup, en disant: « Quand c’est le moment critique, la balle va être dans mes pattes. »

Bande-annonce « Space Jam » :Voir LeBron James gouverner des tribunaux d’autres dimensions avec le renouveau du cinéma

Lorsqu’on demande à LeBron quelle était la clé pour rassembler l’équipe, il répond : « Deux mots, Lola Bunny. Le meilleur acolyte de tous les temps. »

Le réalisateur Malcolm D. Lee a déclaré qu’il avait besoin d’aller dans une nouvelle direction avec le personnage de Lola qui a pris naissance dans le film d’action/animation en direct de Michael Jordan en 1996, « Space Jam ». Exprimée par Kath Soucie, Lola Bunny était célèbre pour ses tenues sensuelles et la phrase de Bugs Bunny, « Ne m’appelez jamais » poupée « . «

« Lola n’était pas politiquement correcte », a déclaré Lee à Entertainment Weekly en mars. « C’est un film pour enfants, pourquoi porte-t-elle un haut court ? C’était juste inutile, mais en même temps, il y a une longue histoire de ça dans les dessins animés. »

Lee a cherché à « refléter l’authenticité de personnages féminins forts et capables ».

« Nous avons retravaillé beaucoup de choses, pas seulement son look, comme faire en sorte qu’elle ait une longueur appropriée sur son short et qu’elle soit féminine sans être objectivée, mais lui a donné une vraie voix », a déclaré Lee. « Pour nous, c’était, appuyons ses prouesses athlétiques, ses compétences en leadership et faisons d’elle un personnage aussi complet que les autres. »

Les réactions sur Twitter étaient prévisibles, les fans nostalgiques de la voix originale exprimant leur déception.

« Sa voix ne correspond pas à Lola Bunny. On dirait que Zendaya ne parle pas vraiment Lola Bunny », a écrit un utilisateur de Twitter.

« C’est bizarre. Pourquoi la voix de Zendaya sort-elle de Lola Bunny ? » écrit un autre.

« Zendaya jouant Zendaya. bravo », a écrit un autre Utilisateur de Twitter.

Mais il y avait beaucoup de fans qui soutenaient le casting.

« ZENDAYA VOIX LOLA BUNNY ?! Je vais m’évanouir », a écrit l’un d’eux Utilisateur de Twitter.

« Pourquoi personne ne m’a dit que Zendaya faisait la voix de LOLA BUNNY ?!? » a écrit un autre Utilisateur de Twitter.

Une Utilisateur de Twitter a ajouté: « Ma vie est terminée. Zendaya joue Lola Bunny dans Space Jam 2. »

« Au début, j’étais vraiment comme Zendaya en tant que Lola Bunny, mais maintenant, en l’entendant, ça va parfaitement », a écrit un autre Utilisateur de Twitter.