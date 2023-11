Les débuts de Victor Wembanyama au Madison Square Garden nous rappellent qu’il ne fait que commencer

NEW YORK — Le Madison Square Garden n’avait pas accueilli un spectacle d’avant-match comme celui-ci depuis le pic de la folie de Steph Curry. Au lieu d’un tireur d’élite de la taille d’un piéton éclaboussant balle profonde après balle profonde, les fans se sont rassemblés en masse et les caméras se sont rassemblées le long de la ligne de fond pour voir Victor Wembanyama, 7 pieds 4 pouces, prendre le sol sacré de Midtown Manhattan pour la première fois – 39 ans jour pour jour depuis que Michael Jordan l’a fait. le même.

Le Français a été l’un des derniers Spurs à sortir du vestiaire de San Antonio, vêtu d’un long pantalon de survêtement gris et d’une manche de tir blanche. Il a travaillé le long du périmètre, sans prêter attention au mur de téléphones portables dépassant des membres des médias qui bordaient la ligne de base comme des couvertures rigides empilées sur une étagère. Lorsque Wembanyama est entré dans la peinture, il a interrompu une répétition parce que le membre du personnel des Spurs en attente, qui était censé coller un bras vers les chevrons et contester le crochet du rookie, ne prêtait pas toute son attention à l’exercice. Mais Wembanyama voulait la distraction dans son champ de vision.

Il a vu beaucoup de mains, de bras et de corps toute la soirée contre les Knicks. San Antonio commence Wembanyama à côté du centre Zach Collins, le plaçant souvent le long de la ligne des 3 points pour sauver son corps mince d’une multitude de contusions qui surviennent à ce niveau. Pourtant, peu importe d’où venaient ses touches, New York envoyait deux et souvent trois défenseurs parmi lui, donnant à l’adolescent l’apparence du jeune professionnel qu’il est. Wembanyama a commencé 0-5 et 0-3 à distance tout au long de ses 12 premières minutes de la défaite éventuelle 126-105 de San Antonio mercredi. Il a lancé un court sauteur après avoir évalué le centre des Knicks Mitchell Robinson sur le bloc gauche. Puis il a envoyé par avion un triple depuis le haut de la clé.

Victor Wembanyama des San Antonio Spurs tire sur les défenseurs des New York Knicks au cours de la seconde période, le mercredi 8 novembre 2023, à New York. Les Knicks ont battu les Spurs 126-105. (Photo AP/Seth Wenig) (PRESSE ASSOCIÉE)

“C’est un rookie de 19 ans qui vient tout juste d’apprendre la NBA”, a déclaré l’entraîneur-chef Gregg Popovich. “Bien sûr, c’est une expérience d’apprentissage.”

Les Spurs sont encore en train de l’apprendre, cette défaite n’est que le huitième match de Wembanyama en championnat. Ils observent et comprennent les limites de son impact immédiat par rapport à son potentiel illimité. Les employés de San Antonio parlent du plaisir d’essayer de résoudre ce puzzle, tout en admettant qu’ils ne savent pas exactement combien de combinaisons existent, Wembanyama étant la plus grande pièce avec laquelle ils ont jamais travaillé.

“Nous ne le mettons pas dans des situations tant que nous ne savons pas où il se sent le plus à l’aise et où il réagit le mieux”, a déclaré Popovich. «Je viens de découvrir récemment qu’il aime un bloc plus que l’autre, et c’est le contraire de ce qu’on pourrait penser. Nous devons donc l’observer pendant un moment et voir où il est naturellement le plus performant.

Son endroit préféré, bien qu’il soit droitier, semble être ce bloc gauche, où Wembanyama a respiré sa tentative sur Robinson et où il a rassemblé plusieurs passes d’entrée après avoir traversé la peinture depuis un écran. Il semble beaucoup plus à l’aise face au panier et face à son adversaire avec une série de pas et de pivots. Les Knicks, à leur honneur, ont continué à envahir sa longue portée pour forcer trois revirements à Wembanyama et une performance de tir de 4 sur 14, sans doute la plus grande difficulté de sa carrière jusqu’à présent malgré une fin avec 14 points et neuf rebonds. New York, après tout, est peut-être l’équipe la plus sale et la plus sale de la ligue.

“Le défi est toujours de rester lucide et de conserver notre jeu collectif”, a déclaré Wembanyama.

Son sang-froid est généralement si solide que toute fissure dans son extérieur est une surprise. Un entraîneur de San Antonio en a dit autant après le match à propos d’une séquence dans les dernières secondes du troisième quart-temps.

Wembanyama a trébuché dans le couloir après avoir reçu une faute grave de la part du grand homme de réserve des Knicks, Isaiah Hartenstein. Après l’arrêt du jeu, Wembanyama a touché le rocher, sur lequel Immanuel Quickley était heureux de frapper et d’essayer de se libérer et a plutôt saisi le bras du phénomène. C’est à ce moment-là que Wembanyama a montré son premier signe d’énervement. Il a repoussé le parasite comme s’il combattait une mouche.

“J’avais le ballon après le coup de sifflet”, a expliqué Wembanyama. “C’était juste un réflexe.”

Puis il s’avança vers la ligne des fautes, un refrain de « Surfait ! » en plein essor depuis l’arène la plus célèbre du monde. Wembanyama tenait le ballon entre ses mains massives. Il ferma les yeux et inspira, les épaules relevées. Et il a drainé les deux tirs avec confiance.

“La chose la plus importante”, a déclaré Wembanyama, “c’est la manière dont nous rebondissons”.