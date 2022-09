Les débuts de Ronaldo en Ligue Europa ont été frustrants lors de la défaite de Man United

MANCHESTER, Angleterre – Manchester United a ouvert sa campagne en Ligue Europa de manière peu propice, tombant face à la Real Sociedad à Old Trafford, 1-0. Un but sur coup de pied de Brais Méndez a fait la différence car l’équipe d’Erik ten Hag n’a pas pu trouver de réponse.

Pour la Sociedad, la victoire était sa première contre une équipe anglaise dans un match de compétition. Voici Rob Dawson d’ESPN avec réaction et analyse.

Réaction rapide

1. La campagne de Manchester United en Ligue Europa commence par une défaite

Erik ten Hag a insisté lors de sa conférence de presse mercredi sur le fait qu’il prendrait la Ligue Europa au sérieux, mais malgré le fait que le Néerlandais ait choisi une équipe solide comprenant Cristiano Ronaldo, Harry Maguire, David De Gea, Christian Eriksen et Antony, la Real Socieded a quand même quitté Old Trafford avec Trois points. Man United a terminé la soirée avec plus de tirs et plus de possession que l’équipe espagnole, mais le gardien Alejandro Remiro n’a jamais été contraint à autre chose qu’un arrêt de routine.

Ce n’est pas la fin du monde pour Ten Hag et il s’attendra toujours à en faire assez au cours des cinq prochains matchs de groupe pour passer au tour suivant, mais le résultat freinera l’élan accumulé après quatre victoires consécutives en Premier League.

En plus d’être une soirée décevante pour Ten Hag, la défaite ne rendra pas non plus service aux joueurs de son équipe. Ronaldo, Maguire, Fred, Casemiro, Victor Lindelof et Anthony Elanga ont tous été intégrés à l’équipe après avoir regardé la course gagnante depuis le banc, mais personne n’en a fait assez pour suggérer qu’ils conserveront leur place pour le prochain match de la ligue.

Cristiano Ronaldo a obtenu son premier départ jeudi pour Manchester United depuis le 13 août, et cela ne s’est pas bien passé. Ils ont perdu contre la Real Sociedad, 1-0. Oli Scarff/AFP/Getty Images

2. Cristiano Ronaldo frustré à son retour

Ten Hag a choisi une équipe solide pour lancer la phase de groupes de la Ligue Europa, mais a tout de même apporté un certain nombre de changements, notamment en rappelant Ronaldo. Le joueur de 37 ans espérait qu’un déménagement estival signifierait jouer au football de la Ligue des champions ailleurs cette saison, mais il a plutôt fait sa première apparition en carrière en Ligue Europa et il ne semblait pas qu’il ait apprécié l’expérience.

(Il y a deux décennies, Ronaldo a joué en Coupe UEFA, le prédécesseur de la Coupe Europa, qui avait un format légèrement différent sous un nom différent. L’équipe du Sporting CP de Ronaldo a perdu contre le Partizan sur un total de 6-4 au premier tour.)

Pourtant, pour marquer cette saison, il avait un but en première mi-temps exclu pour hors-jeu et a vu deux autres demi-chances étouffées par une défense acharnée de la Real Sociedad. Il a également relevé quelques défis importants en seconde période et a semblé être mal à l’aise vers la fin.

L’avantage pour Ronaldo est qu’après avoir raté presque toute la pré-saison, il a eu 90 minutes dans ses jambes – mais ce n’était pas une performance qui suggérait qu’il serait de retour dans l’équipe pour un match de Premier League de si tôt.

Pour l’instant, il devra peut-être attendre sa chance en Ligue Europa et espérer qu’il pourra bientôt retrouver sa touche de buteur et forcer Ten Hag à le ramener pour les matchs de la ligue. En attendant, il devra probablement se contenter de son rôle de remplaçant d’impact.

3. La Real Sociedad est courageuse sur la grande scène

La Real Sociedad a connu un début de saison mitigé en Liga avec deux victoires lors de ses quatre premiers matchs, mais à la veille de sa visite à Old Trafford, l’entraîneur Imanol Alguacil a promis que son équipe n’hésiterait pas à attaquer Man United. .

“Nous allons viser les adversaires”, a déclaré Alguacil lors d’une conférence de presse. “Nous allons faire preuve de personnalité et prendre l’initiative.”

Il sera ravi de la manière dont ses joueurs ont exécuté ses consignes. Bien qu’ils se soient heurtés à une solide équipe United – peut-être plus forte que prévu – la Real Sociedad avait beaucoup de ballon, en particulier en première mi-temps, et même s’ils n’ont pas créé beaucoup d’occasions nettes, ils en ont fait assez pour gagner le Jeu.

Dirigés par l’ancien milieu de terrain de Manchester City, David Silva, ils ont été courageux avec le ballon et ont continué à essayer de s’évanouir par l’arrière quand ils en ont eu l’occasion, même sous la pression de la presse de United. Il reste encore un long chemin à parcourir, mais après avoir gagné à Old Trafford, ils viseront la première place du groupe pour obtenir un meilleur match nul lors des huitièmes de finale.

Notes des joueurs

Manchester United : De Gea 6, Dalot 7, Malacia 7, Lindelof 6, Maguire 6, Casemiro 7, Fred 5, Eriksen 7, Elanga 5, Antony 5, Ronaldo 5.

Sous-titres : Fernandes 6, Martinez 6, Sancho 6, Garnacho 6, McNeill 6.

Real Sociedad : Remiro 6, Gorosabel 6, Munoz 7, Elustondo 7, Pacheco 7, Mendez 7, Zubimendi 7, Merino 7, Kubo 7, Silva 7, Umar 7.

Sous-titres : Sorloth 6, Cho 6, Barrenetxea 6, Turrientes 6, Sola 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Christian Eriksen

C’était une surprise qu’Eriken ait commencé et il semblait pré-planifié qu’il soit sorti à la mi-temps, mais United avait l’air d’avoir besoin de lui en seconde période.

Le pire : Fred

Le Brésilien a commencé dans une position inconnue en tant que n ° 10 dans le système de Ten Hag et en première mi-temps, Fred pouvait à peine trouver un autre maillot rouge avec une passe.

Faits saillants et moments marquants

Après la mort de la reine Elizabeth II, les joueurs portaient des brassards noirs et une minute de silence a été observée à Old Trafford avant le coup d’envoi.

“Une minute de silence aura lieu avant le coup d’envoi, ce qui permettra aux équipes, aux officiels de match et à toutes les personnes présentes de rendre hommage à Sa Majesté la Reine”, indique un communiqué de Manchester United.

Monarque au règne le plus ancien de Grande-Bretagne, la reine Elizabeth II est décédée jeudi à l’âge de 96 ans après avoir régné pendant 70 ans.

Manchester United et la Real Sociedad rendent hommage à Sa Majesté la Reine, décédée aujourd'hui à l'âge de 96 ans.

Que serait un match de nos jours sans un petit drame VAR?

En seconde période, un tir de David Silva touche la jambe puis le bras de Lisandro Martínez. L’arbitre sur le terrain, Marco Di Bello, l’a qualifié de violation de manipulation et de pénalité, et un contrôle VAR a confirmé la décision, ce qui a entraîné le penalty marqué par Brais Méndez pour mettre la Sociedad en tête.

VAR a qualifié cela de penalty pour la Real Sociedad.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

– Manchester United a annulé sa conférence de presse d’après-match à la lumière du décès de la reine Elizabeth II.

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

C’était la première apparition de Cristiano Ronaldo en Ligue Europa. Il a participé au prédécesseur de la compétition, la Coupe UEFA, en 2002. Son équipe du Sporting CP a perdu contre le Partizan sur un total de 6-4 au premier tour.

Ronaldo a marqué dans toutes les compétitions auxquelles il a participé plus d’une fois, à l’exception de la Ligue Europa/Coupe UEFA. C’est la troisième fois qu’il est privé de but dans un match de Ligue Europa/Coupe UEFA et son équipe n’a jamais remporté de match dans la compétition (0-2-1 WLD).

Suivant

Manchester United : Les Red Devils reviennent en Premier League lorsqu’ils se rendront à Crystal Palace dimanche à 11h30 HE.

Real Sociedad : Los Txuri-Urdin retour à l’action de LaLiga lors de leur visite à Getafe dimanche à 12h30 HE.