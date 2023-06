Les débuts de Rohan Luthra à Cardiff sont un moment brillant pour les Sud-Asiatiques britanniques dans le football, déclare Michael Chopra | Nouvelles du football

La légende de Cardiff City, Michael Chopra, a salué les débuts de Rohan Luthra comme « un moment brillant » pour la communauté sud-asiatique britannique.

L’émergence du gardien de but punjabi de 6 pieds 5 pouces Luthra a fourni l’un des rares points positifs pour les fans des Bluebirds la saison dernière – avec Cardiff, qui a perdu contre les champions Burnley le dernier jour, terminant 21e et endurant une campagne décevante.

Luthra est sorti du banc dans les dernières étapes de la défaite de Cardiff à Preston en mars, devenant le premier gardien de but à sortir de la communauté sud-asiatique britannique pour jouer dans le championnat Sky Bet.

Le joueur de 20 ans avait intensifié son retour de blessure à l’époque et n’était sur le banc à Deepdale que parce que le gardien de but régulier de Cardiff, Ryan Allsop, purgeait une suspension d’un match.

Sky Sports Nouvelles a révélé en exclusivité en juin 2021 que Luthra quittait Crystal Palace après une décennie au club du sud de Londres, avant d’annoncer la nouvelle que le gardien de but était en route pour Cardiff où il deviendrait le premier sud-asiatique britannique à signer pour l’équipe depuis Chopra plus qu’une décennie plus tôt.

L’ancien attaquant de Newcastle et Sunderland Chopra, qui a marqué 63 buts en 159 apparitions pour Cardiff, a déclaré que Luthra est désormais une source d’inspiration pour la prochaine génération de footballeurs d’origine sud-asiatique.

« Ce fut un moment brillant pour la communauté sud-asiatique lorsque Rohan est venu à Cardiff », a déclaré Chopra. Nouvelles de Sky Sports.

« Parfois, vous n’avez qu’une seule chance dans la vie et c’est particulièrement vrai dans le monde du football. Parfois, vous n’avez qu’une seule chance de faire votre marque, et si vous ne le pouvez pas, les gens regardent souvent ailleurs, surtout avec le montant d’argent qui est impliqué. dans le football maintenant.

« J’étais très heureux de le voir saisir cette opportunité, et maintenant tout le monde veut le voir se lancer et construire là-dessus.

« C’est formidable ce qu’il fait. C’est formidable que les gens puissent l’admirer maintenant, en particulier les autres gardiens de but d’origine sud-asiatique. Il a prouvé que cela peut être fait et que les Sud-Asiatiques peuvent le faire s’ils en ont l’occasion. »

Chopra, dont les clubs précédents incluent également Ipswich et Blackpool, a déclaré qu’il aurait adoré se tester contre Luthra, que ce soit à l’entraînement ou sur le terrain.

« J’ai parlé au père de Rohan quand il a quitté Palace, et j’ai aussi parlé à [my former team-mate at Indian Super League side Kerala Blasters] Graham Stack, qui est devenu entraîneur des gardiens de but à Cardiff à ce sujet », a déclaré Chopra.

Michael Chopra a marqué 63 buts en 159 apparitions à Cardiff





« Deux gars sud-asiatiques s’affrontant auraient été de bonnes plaisanteries et une bonne compétition! Mais c’est une grande réussite, tout le monde est vraiment fier de Rohan, et j’espère qu’il pourra en tirer parti. »

Chopra s’est ouvert exclusivement à Sky Sports Nouvelles il y a près de dix ans, il a demandé le soutien du grand cricket Sachin Tendulkar pour l’aider à trouver un moyen de jouer pour l’Inde au niveau international, le pays n’autorisant pas les joueurs de la diaspora à représenter l’équipe nationale.

Yan Dhanda se dit fier d’avoir pris position pour les Sud-Asiatiques britanniques dans le football et espère voir davantage de joueurs de la communauté percer dans le jeu professionnel.



Danny Batth de Sheffield United et Yan Dhanda du comté de Ross ont été confrontés à des frustrations similaires ces dernières années, mais les fans indiens ont eu droit à la vue de quatre sud-asiatiques britanniques sur le terrain au stade Sree Kanteerava de Bengaluru mercredi soir.

Le défenseur de Vitoria Guimaraes Easah Suliman et le milieu de terrain offensif de Grimsby Town Otis Khan faisaient partie du quatuor à commencer pour le Pakistan contre l’Inde au championnat de la Fédération sud-asiatique de football (SAFF).

Le duo, qui a récemment fait partie d’une équipe de la saison unique en son genre, a été rejoint sur le terrain par l’ancienne starlette de l’académie de West Brom Rahis Nabi et son compatriote milieu de terrain Harun Hamid, qui a passé la saison dernière à QPR.

L’Inde, qui compte près de 100 places d’avance sur le Pakistan au classement de la FIFA, s’est imposée 4-0, Sunil Chhetri inscrivant un triplé pour les hôtes.

Le prochain match du Pakistan dans le tournoi les verra affronter le Koweït, l’Inde affrontant le Népal.

Zidane Iqbal de Manchester United rejoint le FC Utrecht

Le jeune de Manchester United, Zidane Iqbal, semble prêt à quitter Old Trafford



Le FC Utrecht se rapproche de la signature du pionnier de Manchester United Zidane Iqbal pour un contrat permanent.

Diplômé de l’Académie, Iqbal est sur le point de mettre la plume sur papier sur un contrat avec le club d’Eredivisie, mettant fin à son association de plus de dix ans avec United où il a progressé à travers les groupes d’âge.

Iqbal est entré dans l’histoire en décembre 2021 lorsqu’il est apparu dans le match de la Ligue des champions contre les Young Boys pour devenir le premier sud-asiatique britannique à jouer pour Manchester United.

Zidane Iqbal a rendu hommage à ses amis, sa famille et ses entraîneurs sur les réseaux sociaux après être devenu le premier footballeur sud-asiatique britannique de l’histoire de Manchester United.



Le milieu de terrain né à Manchester, dont la mère est irakienne et le père est pakistanais, est apparu sur le banc de United à sept reprises lors de la dernière campagne de Premier League.

Iqbal a récemment eu 20 ans et a signé un nouveau contrat avec United la saison dernière.

Le jeune de Manchester United, Zidane Iqbal, était destiné à réaliser de grandes choses dans le jeu, déclare son premier entraîneur de football Stewart Hamer



Mais l’international irakien semble désormais sur la bonne voie pour poursuivre sa carrière dans la première division du football néerlandais, avec son départ d’Old Trafford signalé pour la première fois par David Ornstein de l’Athletic.

Arjan Raikhy quitte Aston Villa

Arjan Raikhy en finale de la FA Youth Cup contre Liverpool



La nouvelle du départ d’Iqbal survient moins d’une semaine après qu’un autre chef de file de la communauté sud-asiatique britannique, Arjan Raikhy, a choisi de quitter Aston Villa.

Raikhy, qui serait une cible de transfert pour les Wolves et Leicester, s’est fait connaître avec un but étonnant contre Chelsea pour les U18 de Villa en novembre 2020.

Le milieu de terrain techniquement doué a fait ses débuts en équipe première senior à peine deux mois plus tard lors d’un match nul au troisième tour de la FA Cup contre Liverpool, décrit par le groupe de supporters Punjabi Villans comme « incroyable ».

Raikhy a mis fin à une saison mémorable en préparant le premier match de Ben Chrisene lors d’une victoire 2-1 contre Liverpool alors que les U18 de Villa ont remporté la FA Youth Cup.

Le Sikh-Punjabi a connu une autre campagne productive la saison suivante alors qu’il s’est mérité la distinction d’aider deux équipes – Stockport County et Grimsby Town – à être promues dans la Ligue de football au cours de deux périodes de prêt distinctes.

Bien qu’il ait impressionné Villa lors de leur pause hivernale à Dubaï avant la Coupe du monde de l’année dernière, Raikhy est l’un des huit joueurs – dont Ashley Young et Jed Steer – à avoir été libéré avant la saison prochaine.

