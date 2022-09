Les débuts de Rings of Power regardés par 25 millions de téléspectateurs – un record Amazon Prime Video

Amazon.com Inc. a déclaré samedi que c’était cher le Seigneur des Anneaux La série préquelle a été regardée par plus de 25 millions de téléspectateurs à travers le monde le premier jour, un premier record pour une série Prime Video.

La société a publié les deux premiers épisodes de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sur son service de streaming dans plus de 240 pays et territoires vendredi. Amazon n’a pas précisé si les téléspectateurs recensés avaient regardé tout ou partie des premier et deuxième épisodes.

Avenir Anneaux de pouvoir les versements seront lancés chaque semaine jusqu’à la finale de la saison du 14 octobre. La série se déroule dans la Terre du Milieu fictive de JRR Tolkien à une époque connue sous le nom de Second Age, une période de 4 000 ans avant les événements du le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit romans et films.

Amazon prévoit de laisser toute l’histoire se dérouler en 50 heures sur cinq saisons.

Le détaillant en ligne a dépensé plus de 465 millions de dollars américains pour produire la première saison de l’émission, qui a été tournée en Nouvelle-Zélande, ce qui en fait l’une des séries télévisées les plus chères jamais produites et la plus ambitieuse depuis qu’Amazon s’est lancée dans la programmation originale en 2013.

La société a été acclamée pour des émissions telles que Transparent et La merveilleuse Mme Maiselmais l’audience de ces séries n’a pas été divulguée.