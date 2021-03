Pedri a le mal et l’habileté de dominer le sport pour la prochaine décennie et plus. Surveillez cet endroit. Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via Getty Images

Ce sujet est si important que nous devons commencer par les bases. Son nom de travail est Pedri. Il joue au milieu de terrain pour Barcelone et l’Espagne. Son nom complet est Pedro González López. Il a eu 18 ans en novembre.

Maintenant, Mesdames et Messieurs: je vais construire un cas que nous assistons à l’épanouissement de l’un des plus grands talents du monde. Que ce soit des temps modernes ou de «tous les temps» dépend en grande partie de lui. Voilà à quel point il est bon.

Quand Pedri est sur la balle, les anges chantent. Puis ils déposent leurs harpes et leurs partitions et se contentent de les regarder avec admiration. Son cerveau de football est de la taille de la Californie. Il est effronté, courageux, rapide et old-school, Leo Messi est complètement sous l’emprise de lui, il aime le ballon et le ballon qui retourne l’adore. Nous parlons d’un gars qui en est à plusieurs mois dans sa première saison pour l’une des équipes d’élite du football – nous devrions, en théorie, voir des aperçus de quelque chose de spécial qui brille à travers des expériences de haut en bas alors qu’il trouve son chemin dans ce jungle vicieuse que nous appelons «football de haut niveau».

Au lieu de cela, ce footballeur absolument époustouflant ne fait pas seulement ressembler toute l’entreprise à un jeu d’enfant (littéralement), mais il prend constamment en charge les matchs à un degré qui est proprement étonnant. C’est comme regarder l’équivalent footballistique de l’or fondu: élégant, fluide, attrayant et extraordinairement précieux.

Juste au cas où vous n’auriez pas regardé sa domination constante de la saison de Barcelone jusqu’à présent – où, s’il n’y avait pas un Messi récemment ressuscité, Pedri serait automatiquement leur joueur de la saison – le meneur de jeu maigre et de poche. des îles Canaries a présenté une preuve cristalline qu’il était bon hors de l’échelle lorsqu’il a fait ses débuts en Espagne contre la Géorgie à Tbilissi dimanche dernier.

Les tensions étaient fortes avant ce match. Après que la Grèce se soit défendue pour sa vie et ait remporté un match nul 1-1 à Grenade la semaine dernière, perdre de nouveaux points était « prohibitif » pour l’Espagne dimanche; en d’autres termes, totalement impensable. La dernière fois qu’ils avaient commencé les deux premiers matches de qualification du tournoi sans une seule victoire, c’était en 1957, grâce à un match nul contre la Suisse et à une défaite en Écosse – à partir de là, La Roja n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 1958. Après une compétition contre des adversaires internationaux qui les ont battus à Getafe la dernière fois que les équipes se sont rencontrées, en 2016, il était évident que cela faisait 15 ans que l’Espagne n’avait pas connu une séquence d’une victoire lors de ses cinq matches précédents. Les choses étaient si graves.

Pour qu’un adolescent fasse ses débuts complets comme celui-ci avec des superstars supérieurs comme Sergio Ramos, Dani Carvajal, Pau Torres et Gerard Moreno manquant, et sur un terrain de troisième rang, Luis Enrique s’est plaint par la suite – il a dit que le ballon a rebondi. comme un lapin – était potentiellement l’étoffe de cauchemars. Surtout 1-0 à la mi-temps et avec l’équipe de Géorgie de Willy Sagnol pressant, harcelant et contre-attaquant avec une joie abondante.

Pedri, cependant, est un gars qui retrousse ses manches et ses chaussettes. Il a un « trot » légèrement étrange et identifiable sur le terrain. Pendant la plus grande partie de ma carrière journalistique, j’ai entendu des dépisteurs de clubs britanniques utiliser l’expression «il ne peut pas courir» à propos des footballeurs qu’ils ont regardés et aiment, doutant seulement de leur athlétisme. Cela ne signifie pas automatiquement qu’un footballeur est carrément lent, mais qu’il donne simplement l’impression que la course, et surtout le sprint, est une belle chose qu’il parvient à rendre brutale.

À première vue, les moyens de Pedri de dériver sur le terrain sont suffisamment idiosyncratiques pour que certains observateurs puissent être distraits de son éclat. Il est si intelligent et si implacable dans ses mouvements qu’il lit les situations bien avant qu’elles ne se produisent – bien avant la plupart de ses adversaires – et ainsi, les bras et les jambes pompant comme des pistons, mais sans transpirer ou sprinter de manière notable Pedri est-ce la chose la plus merveilleuse dans le sport d’équipe: le bon gars, le bon endroit, le bon moment.

Tout cela s’est démarqué lorsque l’Espagne a égalisé. Pedri a simplement glissé en position, après avoir anticipé le milieu de terrain Otar Kiteishvili et ce qu’il voulait faire, bloqué le Géorgien et de la récupération du ballon, Dani Olmo a nourri Jordi Alba, qui a croisé pour le but de Ferran Torres.

jouer 1:47 Shaka Hislop s’émerveille de l’ascension de Pedri à Barcelone et engage le joueur de 18 ans pour une année d’évasion en 2021.

Le moment le plus spectaculaire de ce qui était une classe de maître absolue de confiance, de lecture de match, de vision, de technique et de bravoure s’est produit 20 minutes après ce qui commençait à ressembler à une menace mortelle pour l’Espagne se qualifiant directement pour la Coupe du monde 2022.

Large sur la gauche, Bryan Gil a shunté Pedri une passe de rien à environ 25 mètres de la surface de réparation géorgienne. Le gamin du Barça n’a pas levé les yeux. Au lieu de cela, il laissa le ballon rouler sur son pied droit et fit une longue passe diagonale à travers une tempête de cinq adversaires en chemise blanche à Ferran Torres, qui avait couru vers le poteau arrière.

C’était une passe qu’il n’aurait pas vraiment dû être capable de voir, encore moins de livrer avec un ruban sur le dessus; pendant ce temps, l’attaquant de City était si visiblement choqué par la technique scandaleuse de Pedri qu’il a laissé le ballon passer sous son pied, gaspillant une chance glorieuse.

Juste pour une seconde ou deux, laissez-moi vous ramener à l’été dernier, lorsque Pedri était encore un milieu de terrain de Las Palmas de 17 ans en deuxième division espagnole. C’était la fin de sa saison décisive, commençant alors qu’il n’avait que 16 ans, et après avoir déjà été rejeté par le Real Madrid après un procès là-bas. Mais Barcelone avait été alerté qu’il y avait un petit diamant d’un joueur espiègle à la dérive qui avait l’air d’avoir passé toute sa vie à gagner ses côtelettes à l’académie La Masia du club catalan. Ils ont conclu un accord avec Las Palmas, ont retardé l’arrivée du jeune jusqu’à la fin de la saison espagnole retardée par la pandémie et il était là: heureux, excité, largement inconnu mais complètement incertain.

Sid Lowe rejoint ESPN FC pour discuter des perspectives de La Roja après l'ouverture des qualifications pour la Coupe du monde par un match nul.

Barcelone n’était en aucun cas le seul club à avoir été alerté que quelque chose de spécial se passait au large des côtes de l’Afrique, à plus de 600 miles au sud du continent espagnol. Le Borussia Monchengladbach, l’une des équipes de la Ligue des champions de la Bundesliga, voulait désespérément emprunter Pedri immédiatement, soupçonnant qu’il serait englouti et régurgité par ce qui était, à l’époque, une hiérarchie de jeu extrêmement volatile et irrégulière à Barcelone. On lui avait également dit, assez fermement, que le mieux auquel il pouvait aspirer en 2020-2021 en tant qu’employé du Camp Nou jouait pour la deuxième corde.

En fait, comme Pedri l’a déclaré à Diario Sport en juillet dernier: « J’espère vraiment que le Barca B sera promu en deuxième division parce qu’une autre année là-bas, comme je viens de l’avoir avec Las Palmas, quand vous êtes jeune, peut être bonne pour vous. Mais mon seul objectif est de devenir un joueur de Barcelone et de triompher avec le club, donc je comprends que s’ils ne me voient pas comme étant prêt pour leur première équipe, le mieux serait de partir en prêt.

« L’essentiel est de jouer. Des propositions très intéressantes ont été proposées par des clubs de haut niveau en Allemagne. [Bayern Munich were widely thought to be the other.] « Ils insistent vraiment pour me prêter en prêt, et le Barça sait tout à ce sujet. Ce sont des clubs qui pensent que je pourrais être un joueur utile pour eux et acquérir de l’expérience en même temps. »

Honnêtement: pensez-y. Il y a huit mois, Pedri a estimé qu’il allait soit passer une saison de retour en Division 2 avec les enfants de l’académie des Blaugrana, soit essayer d’apprendre l’allemand, faire face à l’hiver glacial de la Bundesliga et s’adapter à « Gegenpressing ».

Pedri, à gauche, a déjà une formidable amitié et des rapports sur le terrain avec Messi à Barcelone. David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

À l’heure actuelle, 42 matchs dans la carrière de la première équipe de Pedri à Barcelone, le héros de notre histoire remplace, étonnamment, le défunt Luis Suarez en tant que nouveau «meilleur ami» de Messi, il joue pour le favori des bookmakers pour remporter la Liga – Barcelone a quatre points de retard sur le leader Atleti – il a une chance de soulever la Copa del Rey de l’Espagne contre l’Athletic Club dans un peu plus de deux semaines, et comme un horrible défi de carton rouge de la Géorgie Levan Shengelia l’a montré dimanche soir, il est considéré comme un footballeur international dangereux.

Peut-être que la meilleure chose à propos de Pedri, du moins pour le moment, c’est que peu importe que vous aimiez, respectiez, détestiez ou soyez indifférent au FC Barcelone. Le regarder glisser sur le terrain de jeu, voir son anticipation surnaturelle, profiter de sa première passe instinctive et de son tempo ra-ta-ta-tat au milieu de terrain est une pure joie pour tous ceux qui aiment le football.

De nombreux tests attendent le gamin, y compris des matchs extrêmement importants à l’extérieur du Real Madrid et à domicile contre l’Atleti cette saison seulement, et personne – littéralement personne – n’est à l’abri des baisses de forme et de confiance, en particulier un maigre de cinq pieds. -neuf, 18 ans inexpérimenté que les rivaux commencent à aimer cibler. Mais je crois honnêtement que si le jeune Pedri peut éviter une blessure grave, nous assistons à la naissance d’un joueur qui a le répertoire technique, l’attitude, le caractère, le cerveau et l’environnement d’apprentissage pour continuer et devenir l’un des grands européens modernes. C’est à quel point ce gamin est absolument merveilleux.

Faites-vous une faveur. Suivez ses matchs et regardez-en tous les derniers à partir de maintenant. Vous avez été prévenu: une vraie star est née.