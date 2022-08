Les débuts de Naseem Shah en T20I pour le Pakistan étaient inspirants, mais son voyage vers le cricket est la véritable histoire

Naseem Shah a boité, s’est relevé et a livré. Encore et encore. Le stimulateur de 19 ans qui a fait ses débuts en T20I pour le Pakistan lors d’un gros match de pression contre l’Inde lors de la Coupe d’Asie 2022 à Dubaï a prouvé pourquoi il était digne de la casquette. En l’absence de Shaheen Afridi, le quilleur de première ligne du Pakistan, Shah a offert un départ de rêve à son pays lorsqu’il a nettoyé le dangereux frappeur KL Rahul pour un canard en or lors de la deuxième livraison des manches de l’Inde. Shah est revenu à l’action et a nettoyé Suryakumar Yadav.

Cependant, c’est le 18e de Shah qui a incité les téléspectateurs de cricket du Pakistan et de l’Inde à prendre un moment pour l’applaudir. Le jeune pistolet a lutté avec des crampes douloureuses, mais s’est remis sur ses pieds et a terminé le cours. Il a failli finir par prendre son troisième en piégeant Ravindra Jadeja devant les souches. Le DRS a montré que le ballon avait lancé à l’extérieur du moignon de la jambe, au grand soulagement de l’Inde.

Le sort de Shah a inspiré tout le monde alors que le quilleur retournait vers les gradins en boitant pour une pause et peut-être des soins médicaux.

Ce n’est cependant pas la première fois que Shah réussit à inspirer ses fans.

Plus tôt cette année, Shah a raconté comment sa mère avait joué un rôle déterminant dans son parcours de cricket.

En 2019, Shah, alors âgé de 16 ans, a obtenu son billet pour deux tests après avoir lancé un sort enflammé contre l’Australie A à Perth. Alors que la sensation de bowling chez les adolescentes pakistanaises a laissé parler son bowling, les fans de cricket ont été fascinés après avoir appris que la performance de Shah est survenue brièvement après qu’il a perdu sa mère au Pakistan. La logistique des vols et les douanes empêchant Naseem de rentrer à temps pour les funérailles de sa mère, le jeune de 16 ans a décidé de rester en arrière et de terminer ses tâches de cricket à la place.

«Ammi ke saath bahot pièce jointe thi. Meri ammi ne salut mujhe qabil banaya ki cricket principal khel saku kyunki simple abbu bahot sakhti se mana karte le. (J’étais très attaché à ma mère. C’est elle qui m’a rendu assez capable de jouer au cricket parce que mon père m’a strictement refusé de pratiquer ce sport) », Shah a parlé avec émotion de sa défunte mère dans la série de PSL intitulée« Kahaniyan ».

Shah, qui joue pour Quetta Gladiators en PSL, s’est souvenu du jour où il a été présélectionné pour l’équipe de première classe alors qu’il recevait un appel téléphonique de sa mère déclarant qu’elle n’était pas au courant de ce qui s’était passé, mais les gens du village se sont pressés chez eux pour féliciter elle et qu’elle était vraiment fière de son fils.

La performance de dimanche où un Naseem courageux a bravé les crampes et a lancé un sort convaincant a vu le quilleur pakistanais être largement salué par les fans des deux nations.

Naseem shah doit être protégé à tout prix. Un diamant à l’état brut. Enveloppez-le dans un coton. Bien gérer sa charge de travail – Muavvaz (@_FrontfootPull) 28 août 2022

Ce message est pour Naseem Shah (@iNaseemShah). Je ne sais pas s’il ne verra même pas ça. Ce garçon m’a montré une chose dans la vie, son attitude de ne jamais mourir à ce jeune âge. Quand il a livré chacune de ses balles de son 4e, il pleurait en montrant la douleur. Chapeau bas mec.#naseemshah pic.twitter.com/Q0bQuD44eV – Tom Gravestone (@Whygravestone) 28 août 2022

Naseem Shah 👏👏

C’est ça. C’est le Tweet. pic.twitter.com/YqExMYh2As – Multan Sultans (@MultanSultans) 28 août 2022

Toujours pas sur ce sort de Naseem Shahpic.twitter.com/QzOJ1I2OY6 — A. (@Ahmadridismo) 28 août 2022

Mon cœur va à Naseem Shah et Haris Rauf qui ont renversé la mort même lorsqu’ils avaient des crampes aux jambes. Ils méritent d’être appréciés. Respect de l’autre côté de la frontière. pic.twitter.com/NgxQncdtlo — Adnan Ahan 🇮🇳 (@adnan_ahan_) 28 août 2022

Au grand soulagement du Pakistan, Naseem Shah serait apte à disputer le reste de la Coupe d’Asie.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici