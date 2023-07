Les débuts de Messi à l’Inter Miami ne peuvent venir que comme substituts

L’entraîneur-chef de l’Inter Miami, Tata Martino, a affirmé que Lionel Messi pourrait faire ses débuts avec le club en tant que remplaçant. La superstar argentine a officiellement rejoint l’équipe de la Major League Soccer dimanche après avoir conclu un accord en juin. Messi a rejoint ses coéquipiers sur le terrain cette semaine, mais n’est peut-être pas encore prêt à commencer. Vendredi, l’Inter accueillera l’équipe mexicaine Cruz Azul lors d’un match de Coupe de la Ligue.

Martino a également fait une affirmation similaire à propos de sa nouvelle recrue Sergio Busquets. L’ancien international espagnol a également accepté de rejoindre l’Inter en juin. Néanmoins, comme Messi, le milieu de terrain vient de commencer à s’entraîner avec le club cette semaine.

« D’après ce que j’ai vu jusqu’à présent, ils vont pouvoir jouer et il est probable que vendredi ils pourront être là », a déclaré Martino. ESPN mercredi. « Que ce soit en tant que partants ou en entrant à la mi-temps, nous devrons encore prendre cette décision, mais selon moi, Leo ainsi que Busi peuvent jouer [on Friday].”

Alors que Messi ne peut être utilisé que comme remplaçant en seconde période vendredi, le prix des billets pour le match continue d’augmenter. Selon les tarifs actuels de StubHub, le prix actuel le plus bas pour les billets de match commence à 200 $ chacun. Cependant, les meilleures places disponibles pour le match de la Coupe des ligues coûtent plus de 17 800 $ par billet.

L’entraîneur affirme que Messi n’est pas aux États-Unis pour se détendre

En plus de donner une mise à jour sur les niveaux de forme physique de Messi, Martino a également affirmé que la superstar n’était pas aux États-Unis pour se détendre. « Ce qui n’a pas changé, c’est son désir de continuer à concourir et à gagner », a proclamé l’entraîneur. « Je pense que cela montre un trait très saillant de Leo en tant que joueur de football. Son désir perpétuel de rivaliser et de gagner. Je pense que gagner la Coupe du monde lui a enlevé un gros poids. »

« Mais quelqu’un que j’admire beaucoup m’a dit qu’il venait en MLS avec une valise vide mais sans toute la pression qu’il avait à Barcelone en 2010-2011 ni la pression de l’équipe nationale. Maintenant, je pense que je vais trouver une version très compétitive de lui car il a besoin de gagner en portant ce maillot maintenant, car il n’a pas encore gagné ici.

Les débuts de Messi en tant que remplaçant sont un coup de pouce majeur pour l’Inter Miami

Les fans de l’Inter espèrent que Messi pourra rapidement aider à changer les choses au club. L’équipe de la MLS n’a pas gagné de match depuis plus de deux mois en championnat. Actuellement, l’Inter Miami a le moins de points dans la ligue. Néanmoins, la Leagues Cup et l’US Open Cup offrent une chance de remporter un trophée ou deux cette saison. Le match de vendredi devrait commencer à 20 h HE et sera disponible sur MLS Season Pass et TUDN.

