Les débuts de Messi à l’Inter Miami auront lieu le 21 juillet lors d’un match de Coupe de la Ligue

InterMiami les fans, vraiment tous les fans de football, peuvent officiellement établir leur calendrier pour Lionel Messi fait ses débuts avec sa nouvelle équipe.

Le propriétaire-gérant Jorge Mas a déclaré aux journalistes lundi que Messi ferait ses débuts à l’Inter Miami le 21 juillet lors d’un match de Coupe des ligues contre le club mexicain Cruz Azul, qui se tiendra au stade domicile de l’Inter Miami, le stade DRV PNK.

Mas a également partagé que le club est toujours en train de finaliser son accord avec Messi, qui serait un contrat de deux ans et demi d’une valeur comprise entre 50 et 60 millions de dollars par an. Il y a aussi une option pour la saison 2026 dans le cadre de l’accord.

Avec Messi signant l’accord le plus riche de l’histoire de la MLS, il y avait des rumeurs et des spéculations selon lesquelles la ligue aurait contourné certaines règles pour permettre à l’accord de se produire. Mas a nié avec véhémence que ce soit le cas.

« [There are] « Absolument aucun changement dans les règles de la liste », a déclaré Mas aux journalistes. « Il n’y a aucune catégorie ou quoi que ce soit qui soit modifié pour intégrer Lionel Messi à la liste de l’Inter Miami. »

Mas est certainement conscient de l’importance de l’arrivée de Messi en MLS, l’appelant « le seul moment décisif » de l’histoire du football américain.

« Je pense qu’il y aura toujours un avant et un après Messi lorsque nous parlerons du sport aux États-Unis », a déclaré Mas. « J’ai la conviction très, très forte que nous pouvons créer en Amérique du Nord et aux États-Unis sinon la plus grande ligue, l’une des deux meilleures ligues au monde. Je ne saurais trop insister sur l’ampleur de cette annonce.

« Avoir le plus grand joueur du monde ici est quelque chose d’important pour notre ligue et pour l’écosystème du football aux États-Unis. … Lionel Messi vient dans ce pays pour gagner des coupes et faire la différence. Je pense qu’il incombe à moi et à mon partenaires de la ligue, les autres propriétaires, pour saisir le moment. »

Faits saillants de la prochaine star de la MLS, Lionel Messi de l’Inter Miami CF

Mas et l’Inter Miami ont déjà ressenti l’impact de l’arrivée imminente de Messi avant même qu’il n’ait joué un match avec sa nouvelle équipe. Mas a déclaré que la demande de billets était « 10 fois supérieure à ce que nous pouvons gérer sur la base d’un abonnement ».

Pour aider à accompagner la demande de billets, Mas a déclaré que l’équipe s’était déjà engagée à étendre le nombre de places dans le stade d’environ 3 000 places, augmentant ainsi la capacité de 18 000 places du stade DRV PNK.

Messi n’est pas la seule star internationale à rejoindre l’Inter Miami cet été. Sergio Busquets qui a joué avec Messi à FC Barcelona serait en train de finaliser un accord pour jouer pour l’Inter Miami.

Mas n’a pas discuté de la poursuite de Busquets par l’équipe lundi, mais a confirmé que d’autres signatures sont en cours.

« Nous avons préparé notre effectif pour l’arrivée de Messi en [2023], nous avons donc laissé une énorme flexibilité », a déclaré Mas. « Nous ferons des signatures supplémentaires pendant la fenêtre d’été, plus que ce que les gens anticipent. Nous n’avons pas à démanteler notre équipe. Nous n’avons pas à faire le ménage, mais je peux dire que nous ferons potentiellement entre trois et cinq signatures. »

Lorsque Messi arrivera à l’Inter Miami, il rejoindra une équipe qui sera probablement en bas du classement MLS. L’Inter Miami occupe la dernière place de la Conférence Est avec 15 points cette saison.

On ne sait pas quand Messi jouera son premier match MLS, mais le premier match MLS de l’Inter Miami après les débuts de Messi n’aura lieu que le 20 août, lorsqu’il accueillera le Charlotte FC.

