Les débuts de Mario Balotelli avec le FC Sion ouvrent un nouveau chapitre pour le héros culte

Après avoir signé un contrat avec le FC Sion, l’ancien attaquant italien Mario Balotelli a fait ses débuts en Super League suisse samedi. L’accord de deux ans vaut 2,6 millions d’euros.

L’arrivée de Balotelli sur le terrain du Tourbillon Stadium en Suisse a été le clou du match. Les rugissements du public local ont accueilli l’Italien ghanéen. Balotelli est entré en jeu à la 65e minute de la seconde mi-temps contre Bâle. L’ancien attaquant des Azzurri a remplacé Filip Stojilković – qui a marqué le premier but du match 17 minutes après le coup d’envoi sur une passe décisive en corner du milieu de terrain français Denis-Will Poha.

En seconde période, Balotelli est entré sur le terrain valaisan après que Bâle a égalisé le match sur une tête du milieu de terrain néerlandais Wouter Burger. Bien qu’incapable d’inscrire le moindre but lors de la victoire 2-1 de Sion, le numéro 45 Balotelli s’est fait remarquer, et a encaissé un carton jaune dans l’avant-dernière minute du temps additionnel.

Une histoire riche

Balotelli a atteint le sommet de sa carrière entre 2007 et 2014. Dans cet intérim, il a marqué 66 buts pour l’Inter, Manchester City et l’AC Milan combinés. Parallèlement à sa carrière en club, l’Euro 2012 a mis en lumière les performances internationales de Balotelli lorsque l’Italie est devenue vice-championne. Après cela, cependant, le récit de sa carrière s’est déroulé avec controverse. Un mandat épinglé de critiques pour avoir gaspillé son talent en raison de sa vie personnelle a mis en lumière sa carrière. Au final, Balotelli a marqué 14 buts en 36 sélections avec les Azzurri. Cependant, l’attaquant a fait allusion à un retour, revitalisant sa carrière.

De plus, Mario Balotelli a été compagnon. Depuis qu’il a débuté sa carrière senior avec Lumezzane en 2006, sa signature avec le FC Sion sera son onzième club de sa carrière. Néanmoins, le passage de Balotelli à Nice entre 2016 et 2019 était prometteur. Là, il a inscrit 33 buts en 61 sélections pour l’équipe de France de Ligue 1. Alors que Balotelli passe au FC Sion, son dernier transfert a ses avantages.

Controverses sur les entraîneurs au FC Sion

Remarquablement, le président du FC Sion a embauché et licencié des dizaines de managers depuis qu’il en est devenu propriétaire. Pourtant, malgré la nature volage du club, le FC Sion a eu sa part de succès. L’équipe suisse a été sacrée championne de Suisse à quatre reprises au cours des deux dernières décennies.

De plus, la propriété de Sion a eu une affinité pour la direction italienne, avec les anciens vainqueurs de la Coupe du monde Gennaro Gattuso – qui a été manager par intérim pendant un mois en 2013, et Fabio Grosso – dont le mandat a duré une saison en 2020/21. De plus, Claudio Gentile – le champion de la Coupe du monde 1982 – a également été entraîneur par intérim du club, mais pendant une semaine en 2014.

Rapport joueur et entraîneur

L’attaquant de 6’3″ Balotelli est entraîné par son compatriote Paolo Tramezzani, l’ancien défenseur italien qui a joué pour plusieurs clubs dans les divisions de la Serie. Tramezzani a dirigé diverses équipes avant de décrocher le concert à Sion en 2021. Le rapport entre le joueur et l’entraîneur de Sion jouera en faveur de Balotelli, car il cherche à montrer ses compétences dans une ligue où il peut exprimer son jeu. Cependant, le club suisse est notoirement connu pour son taux de rotation élevé des entraîneurs en chef. Sion a licencié plus de vingt managers en neuf saisons.

Néanmoins, l’Italien ghanéen de 32 ans a rejoint un club qui a terminé septième de la Super League suisse 2021/22. De plus, la plus grande victoire du FC Sion lors de la saison 2022/23 est survenue contre le champion en titre, le FC Zurich. Un blanchissage 3-0 au stade du Letzigrund contre Zurich donne l’avantage à Tramezzani pour le reste de la saison. De plus, leur dernier triomphe sur Bâle place Sion à égalité au troisième rang du classement.

Avec trois victoires, deux nuls et deux défaites, Balotelli cherche à relancer sa carrière et à mener Sion vers un autre championnat de la ligue.

Crédit photo : IMAGO / Frédéric Dubuis