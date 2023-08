Les débuts de Lionel Messi en MLS repoussés en raison des progrès de la Coupe des ligues

Les débuts de Lionel Messi dans la Major League Soccer (MLS) devront attendre un peu plus longtemps, ont déclaré mercredi des responsables après que le retour de l’élite de l’Inter Miami ait été repoussé en raison de la progression de l’équipe en quarts de finale de la Coupe des ligues.

Le match de Miami du 20 août contre le Charlotte FC aurait été le premier de Messi en MLS, mais il a été reporté à une date non précisée après que les deux clubs se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue.

« L’Inter devait initialement affronter Charlotte à domicile lors de son retour en championnat le 20 août, un match qui a maintenant été reporté à une date qui sera annoncée », a déclaré la MLS dans un communiqué.

« Pour l’instant, le premier match de Messi en MLS devrait avoir lieu le samedi 26 août aux Red Bulls de New York », a-t-il ajouté.

L’Inter Miami affrontera Charlotte en quarts de finale vendredi au DRV PNK Stadium. L’un des deux clubs jouera soit le match final, soit le match pour la troisième place le 19 août.

Le premier match de Messi en MLS devrait maintenant avoir lieu le samedi 26 août aux Red Bulls de New York.

Messi participera également à l’US Open Cup le 23 août lorsque Miami rendra visite au FC Cincinnati, leader de la MLS, pour un match de demi-finale.

Messi a marqué sur un autre coup franc lors du huitième de finale de la semaine dernière contre Dallas. Le but égalisateur a conduit à une victoire sur tirs au but et a donné à Messi son troisième match consécutif de deux buts pour l’Inter Miami.

Le but du champion du monde à la 85e minute rappelait celui du vainqueur lors de ses débuts à l’Inter Miami. Les deux étaient sur des coups francs juste à l’extérieur de la surface de réparation dans les derniers instants, chacun se faufilant devant le gardien de but dans le coin supérieur du filet.

Messi a marqué lors des quatre matches de l’Inter Miami, avec sept buts au total. Son nouveau club américain a une fiche de 4-0 – tous en Coupe des Ligues – après avoir été sans victoire lors de neuf matches consécutifs en MLS avant l’arrivée du joueur de 36 ans.

Messi, sept fois vainqueur du Ballon d’Or, la récompense individuelle la plus prestigieuse du monde du football, a signé avec Miami le mois dernier après deux ans avec le Paris Saint-Germain. Au cours d’une carrière de plus de 17 ans avec l’équipe nationale argentine, Messi a marqué plus de 100 buts.

Il a signé pour 2 1/2 saisons d’une valeur comprise entre 50 et 60 millions de dollars par an, ce qui signifie une valeur totale du contrat entre 125 et 150 millions de dollars en espèces seulement.

(Avec les contributions des agences)