Les débuts de Lionel Messi en MLS reportés au milieu de la Coupe de la Ligue de Miami

Lionel Messi devra attendre encore quelques jours pour faire ses débuts officiels en Major League Soccer.

Il a été annoncé mercredi que le match à domicile de l’Inter Miami le 20 août contre le Charlotte FC, attendu depuis longtemps pour voir la première action de Messi en MLS, a été reporté à une date ultérieure.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Un report a été nécessaire en raison de la progression des deux équipes en Coupe des Ligues, où Miami accueillera Charlotte en quarts de finale vendredi.

“La Major League Soccer (MLS) a annoncé aujourd’hui que le match MLS de l’Inter Miami CF contre le Charlotte FC initialement prévu pour le dimanche 20 août au stade DRV PNK a été reporté à une date ultérieure qui sera annoncée”, lire une déclaration de Miami.

“Comme l’Inter Miami CF et le Charlotte FC se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe des Ligues 2023, l’un des deux clubs jouera le 19 août soit en finale de la Coupe des Ligues, soit en match pour la troisième place.

“Les billets achetés à l’origine pour le match MLS du 20 août seront honorés pour la nouvelle date à laquelle le match sera joué. Pour les questions de billetterie, contactez [email protected].”

Le premier aperçu de l’action de Messi en MLS devrait maintenant avoir lieu lors d’un match du 26 août aux New York Red Bulls. Avant cela, Miami doit se rendre au FC Cincinnati le 23 août pour une demi-finale de l’US Open Cup.

Miami et son nouveau numéro 10 ont connu une course de rêve dans la Coupe des ligues, qui pour la première fois cette année comprenait toutes les équipes de la MLS et de la Liga MX.

Messi a marqué sept buts en seulement quatre apparitions dans la compétition après son arrivée en transfert gratuit, aidant Miami à atteindre les huit derniers.

La pression sera au rendez-vous lorsque Messi fera sa révérence en MLS, avec Miami languissant au pied de la Conférence Est et avec seulement 12 matchs restants pour renverser la vapeur et s’assurer une place en séries éliminatoires.