Les débuts de la série Pixel 7 présentent le raffinement, la sophistication et la distinction ultimes

Google a annoncé jeudi le Pixel 7, son prochain téléphone majeur destiné à concurrencer L’iPhone d’Apple et Les appareils Galaxy de Samsung. Le Pixel 7 aura le nouveau processeur Tensor G2 de Google, un appareil photo avec zoom amélioré, déverrouillage du visage et un design légèrement mis à jour – pour le même prix de 599 $ que l’année dernière Pixel 6.

Le Pixel 7 sera lancé le 13 octobre avec des précommandes commençant immédiatement.

Les derniers téléphones phares de Google sont désormais disponibles en précommande. Pixel 7 commence à 599 $ et sortira le 13 octobre. Obtenez jusqu’à 750 $ de réduction avec échange et 200 $ en crédit Google Store. Lisez notre première prise Pixel 7.

Les Pixel 7 et 7 Pro représentent le dernier effort de Google pour s’implanter sur le marché mondial des smartphones, que Samsung et Apple dominent largement. Le Pixel 7 est une mise à niveau modeste, contrairement au Pixel 6 de l’année dernière, qui était le premier téléphone à être équipé du processeur Tensor de Google et d’un design remanié. Les débuts du Pixel 7 suivent également le lancement en septembre de L’iPhone 14 d’Applequi, comme le Pixel 7, ne présente que des améliorations mineures par rapport à son prédécesseur.

Le nouvel appareil photo de Google Pixel 7

L’appareil photo du Pixel 7 peut ressembler à Pixel 6 sur le papier, mais il y a quelques changements en coulisses qui, selon Google, devraient faire la différence. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne la qualité du zoom.

Lors d’un zoom à 2x, le capteur principal de 50 mégapixels du Pixel 7 passe à 12,5 mégapixels au milieu, ce qui, selon Google, devrait fournir une image nette similaire à la qualité d’un objectif optique 2x. Le Pixel 7 peut également zoomer jusqu’à 8x numériquement, un grossissement légèrement supérieur à celui du zoom 7x du Pixel 6.

Mais seul le Pixel 7 Pro dispose d’un téléobjectif de 48 mégapixels qui peut zoomer jusqu’à 5x optiquement et 30x numériquement. Le Pixel 7 Pro bénéficie également d’un nouveau mode de photographie macro qui ne sera pas présent sur le Pixel 7 standard.

On dit également que Night Sight fonctionne plus rapidement sur les deux téléphones, ce qui devrait faciliter la capture de photos dans des environnements sombres sans flou des mains tremblantes. Google a également déclaré sa mise à jour Ton réella fonction de l’appareil photo conçue pour capturer des tons de peau plus précis, réduire davantage le bruit et améliorer les images prises en basse lumière.

le nouveau de Google Téléphones Pixel aura également un nouveau mode appareil photo visant à aider les personnes aveugles ou malvoyantes à prendre des selfies plus facilement. La fonction, appelée Cadre guidé, indique de manière audible à l’utilisateur comment positionner le téléphone afin de cadrer correctement un selfie. Google a déclaré que cette fonctionnalité sera disponible pour tous les téléphones avec Tensor.



Photo Unblur, quant à lui, peut affiner les vieilles photos pour les rendre plus nettes, en s’appuyant sur la fonction Face Unblur que Google a introduite l’année dernière. Il s’agit d’un nouvel outil auquel vous pourrez accéder à partir du menu d’édition des Pixel 7 et 7 Pro, et il est exclusif aux nouveaux téléphones de Google car il s’appuie sur le nouveau processeur Tensor G2 de la société.

Les Pixel 7 et 7 Pro bénéficient également d’améliorations vidéo, telles que Cinematic Blur, qui est essentiellement le mode Portrait pour les vidéos. Cela ressemble beaucoup au mode cinématique d’Apple, qu’il a introduit l’année dernière sur le iPhone 13.

Ces mises à niveau semblent être des améliorations des fonctionnalités que Google a déjà introduites plutôt que des fonctionnalités entièrement nouvelles, à l’exception du mode cinématique, du flou photo et du cadre guidé. Mais pris ensemble, ils devraient faire ressortir encore plus l’appareil photo déjà impressionnant de Google.

Google Pixel 7 : déverrouillage par reconnaissance faciale, taille de l’écran, design et autres détails

En termes de taille, l’écran de 6,3 pouces du Pixel 7 le rend légèrement plus petit que le Pixel 6 de 6,4 pouces mais plus grand que le 6,1 pouces. Pixel 6A. Pas grand-chose d’autre n’a changé ici; L’écran du Pixel 7 a la même résolution de 1 080 sur 2 400 que celui du Pixel 6, mais avec un peu plus de pixels par pouce (416 ppi contre 411 ppi) compte tenu de sa taille plus petite. Comme son prédécesseur, l’écran OLED peut également augmenter jusqu’à 90 Hz pour un défilement plus fluide.

Mais il y a une autre différence significative à l’avant du Pixel 7. La caméra selfie, qui a obtenu une mise à niveau de résolution jusqu’à 10,8 mégapixels par rapport aux 8 mégapixels du Pixel 6, prend désormais en charge le déverrouillage du visage. Google prévient cependant que le déverrouillage du visage est moins sécurisé que le capteur d’empreintes digitales sous l’écran du Pixel ou un code PIN. En tant que tel, il positionne Face Unlock comme un moyen plus pratique de déverrouiller votre téléphone plutôt qu’une méthode d’authentification pour les paiements et autres tâches sensibles.

L’arrière du téléphone a également été rafraîchi. Alors que les Pixel 7 et 7 Pro conservent généralement le même langage de conception que leurs frères et sœurs plus âgés, chacun a une nouvelle barre de caméra en métal plus prononcée que celles trouvées dans la gamme Pixel 6. Le Pixel 7 sera disponible en noir, blanc et jaune doux, que Google appelle obsidienne, neige et citronnelle.

Les deux téléphones prennent en charge la 5G, mais un accès ultra-rapide (mais limité dans l’espace) ondes millimétriques 5G la connectivité varie selon l’opérateur. Les versions déverrouillées, AT&T et Verizon prendront en charge la 5G à ondes millimétriques, tandis que seul le Pixel 7 Pro la prendra en charge sur le réseau de T-Mobile. Google a déclaré que les deux téléphones Pixel devraient durer plus de 24 heures avec une seule charge et jusqu’à 72 heures avec le mode Extreme Battery Saver activé. Les deux téléphones prennent également en charge la charge sans fil et peuvent recharger jusqu’à 50 % de leurs batteries en 30 minutes avec le chargeur 30 watts de Google, vendu séparément.

Google promet cinq ans de mises à niveau de sécurité et trois ans de mises à niveau générales du système d’exploitation Android pour les Pixel 7 et 7 Pro, tout comme les Pixel 6 et 6 Pro. Samsung, d’autre part, prend en charge quatre ans de mises à niveau du système d’exploitation Android pour ses derniers téléphones Galaxy.

Google a également discuté de certaines des nouvelles fonctionnalités qu’il apportera aux téléphones Pixel plus tard cette année. Il offrira Service VPN de son Google One service aux Pixel 7 et 7 Pro gratuitement. Les messages audio afficheront également bientôt des transcriptions afin que vous n’ayez pas à écouter les messages à haute voix.

L’application Voice Recorder reçoit également une mise à jour qui ajoutera des étiquettes de haut-parleur pour faciliter la distinction entre les haut-parleurs dans une conversation. Et Direct My Call, qui transcrit les menus automatisés du téléphone, affichera immédiatement le menu sous forme de texte afin que vous n’ayez pas à attendre que l’opérateur parle verbalement de toutes les options. Cette fonctionnalité sera disponible au lancement.

Premières réflexions sur Google Pixel 7

Capture d’écran par CNET



Le Pixel 7 est une mise à niveau mineure par rapport au Pixel 6 de l’année dernière, mais il souligne l’approche de Google envers les smartphones. C’est un autre signe que Google espère concurrencer Apple et Samsung en réduisant leurs prix, en lançant des fonctionnalités logicielles exclusives et en se concentrant sur la qualité de l’appareil photo.

Le fait que Google ait réussi à maintenir le prix du Pixel 7 aux États-Unis est également significatif. Bien qu’Apple n’ait techniquement pas augmenté le prix de l’iPhone 14 par rapport à l’iPhone 13, il ne propose plus une version “Mini” moins chère de l’iPhone 14 comme il l’avait fait ces deux dernières années. Cela signifie que la barrière à l’entrée pour les nouveaux iPhones d’Apple est légèrement plus élevée qu’elle ne l’était au cours des deux dernières années.

Nous en saurons plus une fois que nous aurons eu la chance de tester le Pixel 7 et de voir à quel point il s’agit vraiment d’une mise à niveau par rapport au Pixel 6.