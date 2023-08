Les débuts de Kareena Kapoor en OTT donnent un aperçu du monde tordu de la tromperie ; Jaideep et Vijay Varma impressionnent

Le teaser des débuts OTT de Kareena Kapoor Khan intitulé Jaane Jaan impressionne les fans.

Kareena Kapoor a récemment enthousiasmé les fans en partageant une vidéo à la recherche d’un nouveau rôle autre que Poo ou Geet pour ses débuts sur OTT. Maintenant, les créateurs du thriller policier ont annoncé le titre et la date de première du film.

Vendredi, Netflix a consulté sa page Instagram et a partagé un premier aperçu intrigant du thriller policier de Sujoy Ghosh intitulé Jaane Jaan. La vidéo montrait Kareena Kapoor Khan et Jaideep Ahlawat dans un regard intense et donnait un aperçu de l’action et du drame du film. Le premier regard montrait également Vijay Varma dans un look intrigant combattant des crétins. La vidéo d’annonce a révélé que la sortie du film est prévue sur Netflix le jour de l’anniversaire de Kareena (21 septembre).





Jaane Jaan est dirigé par Sujoy Ghosh et met en vedette Kareena Kapoor Khan dans un tout nouveau look jouant le rôle d’une mère, Jaideep Ahlawat, et Vijay Varma qui joue le rôle d’un beau policier. Le thriller policier est basé à Kalimpong et est l’adaptation officielle du roman à succès « Devotion of Suspect X » de Keigo Higashino.

Produit par Jay Shewakramani, Akshai Puri, Hyunwoo Thomas Kim, Shobha Kapoor et Ekta R Kapoor, le premier aperçu du thriller policier a impressionné les internautes. L’un des commentaires disait : « Cela m’a déjà donné la chair de poule, j’ai hâte de voir le film. » Un autre a écrit : « ravi du retour de Kareena Kapoor Khan ». Un autre a écrit : « Un autre banger de Vijay Varma et Sujoy Ghosh. » Un autre commentaire disait : « Queen revient. »

À propos du film, Sujoy Ghosh a déclaré : « Jaane Jaan est basé sur le livre qui est l’amour de ma vie depuis très très longtemps. Depuis le jour où j’ai lu Devotion of Suspect X, j’ai eu envie de l’adapter en film. C’était l’histoire d’amour la plus étonnante que j’aie jamais lue et aujourd’hui, grâce à Kareena, Jaideep et Vijay, cette histoire est vivante à l’écran. Nous avons tous travaillé très dur pour raconter cette histoire et j’espère que le public l’aimera autant que nous.