Les débuts de James Harden avec les Los Angeles Clippers révèlent les défis à venir

Les débuts de James Harden avec les Los Angeles Clippers se sont déroulés aussi mal qu’on aurait pu s’y attendre. Lors d’une défaite de 14 points contre les Knicks de New York, la défense des Clippers avait l’air vieille, lente et peu athlétique, tandis que l’offensive jouait une version laide de votre tour, mon tour de basket-ball et terminait avec plus de revirements que de passes décisives. La chimie ne se forme pas du jour au lendemain, en particulier après l’ajout d’une star très sollicitée au cours de la saison, mais il est clair à quel point cette équipe a besoin d’assaisonnement pour avoir des espoirs de championnat.

Harden a terminé le match de lundi avec 17 points à 6 tirs sur 9, avec six passes décisives et trois rebonds en 31 minutes. Voici cinq réflexions sur l’état du nouveau look des Clippers après ses débuts :

1. Ce n’est qu’une question de temps avant que Harden ne domine le ballon.

Avant les débuts de Harden, l’entraîneur-chef des Clippers, Ty Lue, a déclaré qu’il commencerait par faire jouer la nouvelle acquisition de l’équipe avec le ballon, tandis que Russell Westbrook continuerait de diriger le spectacle. Mais il est inévitable que Harden prenne le contrôle assez tôt. Même s’il n’est pas dans la fleur de l’âge, de bonnes choses ont quand même tendance à se produire lorsqu’il contrôle l’offensive sur demi-terrain :

Les Clippers ont marqué 23 points sur 19 pick-and-rolls Harden à leurs débuts, selon Synergy Sports. Harden s’est régalé à mi-distance et a lancé 3 secondes sur le dribble, dont un pull-up à distance du logo. Et comme menace constante de marquer, il a également attiré l’attention de la défense pour créer des regards faciles pour ses coéquipiers. Harden a généré un tir au bord pour le centre Ivica Zubac et plusieurs 3 ouverts pour Norman Powell et Kawhi Leonard.

“C’était son premier match depuis longtemps, et nous savons qu’il faut du temps pour trouver un rythme”, a déclaré Leonard aux journalistes après le match. “Il a fait un excellent travail avec moi, il a très bien impliqué tout le monde dans la gestion du pick-and-roll.”

Westbrook a fait un travail solide en mettant en place l’offensive jusqu’à présent cette saison. Mais Harden est le meilleur décideur en matière de dribble et sans aucun doute le meilleur tireur. Même en seconde période, il semblait qu’il commençait déjà à prendre le contrôle, obtenant beaucoup plus de touches qu’il n’en avait reçu plus tôt dans le match. Il ne faudra peut-être pas longtemps avant que l’exécution de l’offensive relève entièrement de sa responsabilité.

2. Harden doit évoluer.

Il est encourageant de voir Harden reprendre là où il s’était arrêté dans le pick-and-roll, mais jouer avec des stars comme Leonard et Paul George l’obligera à montrer plus de niveaux dans son jeu. Au moment des séries éliminatoires, en particulier, ces deux-là recevront plus d’opportunités de création, ce qui laissera Harden hors du ballon.

En première mi-temps, alors qu’il partageait la parole avec Westbrook, Harden a été repéré derrière l’arc dans le coin et sur l’aile. Lorsque le ballon l’a trouvé à une occasion, il a laissé passer un regard ouvert et l’a balancé vers le coin. En seconde période, lui et Leonard ont tous deux raté des 3 ouverts sur la même possession. Pour une raison étrange, Harden ne réussit toujours pas de tirs hors-ballon, même si c’est un jeu efficace.

Harden a réalisé près de 40 pour cent de ses 3 catch-and-shoot au cours de toute sa carrière. Mais selon Synergy, ses tentatives par match ont été réduites de moitié ces dernières années : au cours des sept premières saisons de sa carrière, il a réalisé 2,8 catch-and-shoot 3 par match, un nombre qui est tombé à 1,3 par match au cours des sept dernières saisons. Harden a même mené plusieurs campagnes lorsqu’il en a pris une par match, même si c’est une arme puissante lorsqu’il joue avec d’autres stars.

Ce que Harden fait souvent à la place, c’est pomper et simuler un pas sur le côté en dehors du dribble (comme vous le voyez ci-dessus). Il s’agit d’un tir à faible pourcentage. Et quand il ne le fait pas, il réinitialise parfois l’offensive pour attendre un écran sur le ballon afin de pouvoir attaquer.

Au moins Harden ne s’accroche pas au logo lorsqu’il n’a pas le ballon. Mais s’il ne veut pas couper ou bouger, il devrait au moins tirer le ballon lorsque le ballon arrive vers lui. Après tout, il est doué pour ça.

“Je dois régler certaines choses, regarder le film et m’améliorer”, a déclaré Harden. “C’est un processus avec ce groupe, mais nous avons des opportunités illimitées.”

3. Westbrook devrait diriger la deuxième unité.

Lors du premier match de Harden avec les Clippers, Lue a demandé à l’ancien Sixer de diriger la deuxième unité, avec Powell et Bones Hyland à ses côtés. C’est une belle expérience ; Harden a marqué 15 de ses 17 points lorsque Westbrook était sur le banc. Mais si Harden finit par saisir plus de touches aux côtés des partants, cela signifie qu’il y aura plus de jeux lorsque Westbrook n’est pas un facteur derrière l’arc ou que Westbrook et Zubac ruinent tous deux l’espacement en s’accrochant près du bord.

À un moment donné, le style de Westbrook en tant qu’attaquant de descente pourrait mieux convenir aux gars du banc que l’approche méthodique de Harden. Peut-être que Russ trouverait insultant de quitter le banc, d’autant plus qu’il se comporte bien dans l’ensemble avec les partants. Mais ce sont là les défis que Lue devra relever le moment venu.

«Je vais m’assurer que tout le monde est à l’aise et joue selon ses capacités. Ça va être difficile quand on a quatre gars habitués à avoir le ballon entre les mains », a déclaré Lue. “Le sacrifice est donc là, mais nous devons juste nous assurer que nous sommes meilleurs, et cela commence par m’assurer que tout le monde est impliqué dans le jeu.”

4. Terance Mann devrait commencer.

Avec le retour de Mann, blessé, à l’entraînement ce week-end, des décisions difficiles se profilent à l’horizon pour les Clippers. On s’attendait à ce que Mann commence avant sa blessure à la cheville et l’échange de Harden. Lue restera-t-il avec lui ?

Mann contre Westbrook fournirait aux Clippers une défense bien supérieure, des tirs précis et une unité de départ ayant besoin de ces qualités de joueur de rôle. Et comme mentionné ci-dessus, Westbrook pourrait être mieux utilisé en dirigeant le banc. Mais peu importe qui commence, Lue devrait profiter de cette séquence de début de saison pour trouver les meilleures combinaisons d’alignement et la meilleure unité de finition.

5. Une aide en première ligne est nécessaire.

Mason Plumlee a été expulsé du terrain lundi à la suite d’une collision en seconde période avec Julius Randle, qui amincit encore davantage une zone avant déjà peu profonde.

Lundi, Mitchell Robinson a réalisé neuf rebonds offensifs et 15 rebonds au total contre les Clippers. Plus tôt cette saison, les Clippers ont cédé 17 rebonds offensifs au Jazz. Zubac souffre de spasmes au dos, mais il n’offre pas suffisamment de protection de jante ni de rebond.

“C’est la même chose qui nous tue depuis deux ans”, a déclaré Lue. « Vous ne pouvez pas être une bonne équipe lorsque vous accordez 18 rebonds offensifs et que vous retournez ensuite le ballon 22 fois. C’est tout simplement trop difficile de gagner un match.

Zubac a été surpassé à plusieurs reprises cette saison, et maintenant que Plumlee est en baisse, il n’a personne pour le soutenir. PJ Tucker donne aux Clippers une option de petite balle, mais c’est la plus précieuse en séries éliminatoires, et à 38 ans, il n’est pas tout à fait son meilleur de toute façon.

Comment les Clippers pourraient-ils améliorer leur position centrale et trouver un meilleur titulaire que Zubac ? Dans une transaction, ils ne peuvent proposer que des choix de deuxième tour en 2024 et 2030 et des échanges de premier tour en 2025, 2027, 2029 et 2030. Powell pourrait-il être utilisé comme appât commercial ? Peut-être qu’un des jeunes, comme Bones ou Kobe Brown, pourrait avoir une valeur modérée. Est-ce suffisant pour décrocher un centre orienté offensif comme Nikola Vucevic ou Kelly Olynyk ? Ou une option verticale comme Clint Capela ou Daniel Gafford ?

Zubac mérite une grande part de responsabilité dans les difficultés intérieures des Clippers, mais il est également désormais flanqué de deux gardes qui ne boxent pas, Harden et Westbrook, et de deux ailes traditionnelles, Leonard et George. Ils doivent tous intensifier leurs efforts.

Au quatrième quart-temps lundi, alors que le match était encore à portée, Harden a oublié de boxer Donte DiVincenzo, qui a skié au-dessus de lui et de Zubac pour saisir une planche offensive avant de se déplacer dans le coin pour un gros 3. Harden était introuvable, et Zubac n’a pas changé. De telles erreurs ne peuvent pas se produire contre de bonnes équipes, peu importe qui est au centre :

Après le match, tous les joueurs des Clippers parlaient à juste titre du long voyage à venir. Ils ont tout le temps de trouver les bonnes rotations et de développer une alchimie. Ce n’est que le début. Mais cela pourrait aussi n’être que le début de la fin.