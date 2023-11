Les débuts de James Harden avec les Clippers au Madison Square Garden suscitent une expiration audible

NEW YORK — James Harden a expiré de manière audible lorsqu’on lui a demandé lundi soir ce que cela faisait de revenir au basket-ball “après les quatre derniers mois”.

L’ancien gardien des 76ers, autrefois mécontent, a techniquement tourné la page la semaine dernière, lorsque son échange du jour au lendemain avec les Los Angeles Clippers s’est finalement concrétisé. Mais faire ses débuts sur le terrain avec sa nouvelle équipe – et au cours de la saison 2023-24 – au Madison Square Garden a été une autre étape notable. Bien que Harden ait montré sa facilitation et ses tirs en totalisant 17 points sur 6 tirs sur 9 et six passes décisives, il a reconnu des accès de fatigue et a terminé la soirée sur le banc après que les Knicks de New York se soient construits une avance confortable dans un éventuel 111- 97 victoire.

“C’était un peu bizarre là-bas”, a déclaré Harden. « Je n’avais tout simplement pas vraiment de match préparatoire ou l’opportunité de participer à un camp d’entraînement complet ou rien de tout cela, c’était juste là, essentiellement, en train de voler. Mais j’ai essayé de m’éloigner de mon instinct de basket-ball… en pensant au jeu et en essayant de rendre le jeu plus facile pour tout le monde.

« Après les quatre derniers mois » était une référence générique à la saga désordonnée de Harden avec les Sixers qui a commencé fin juin et s’est terminée à Halloween. Il a étonnamment exercé l’option de joueur de 35,6 millions de dollars dans son contrat et a simultanément exigé un échange des Sixers, puis a traité le président des opérations de basket-ball Daryl Morey de menteur, puis a participé et quitté les activités de l’équipe tout au long de la pré-saison.

Pourtant, le mot « Sixers » n’a jamais été prononcé lors des commentaires de Harden lundi. La seule fois où son ancienne équipe a été publiquement évoquée au cours des deux derniers jours, c’est lorsque The Inquirer l’a directement interrogé dimanche après-midi, lorsque Harden a déclaré qu’il n’avait pas “vraiment regardé” les Sixers (bien qu’il soit techniquement sur la liste pour leurs trois premiers matchs). ) mais a félicité le gardien Tyrese Maxey, qui montait rapidement. Une source proche de Harden a réitéré lundi à The Inquirer que le seul problème de Harden avec son ancienne équipe était avec Morey.

Au lieu de cela, la manière dont les Clippers intégreront Harden avec ses collègues All-Stars Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook était le sujet principal. L’entraîneur des Clippers, Ty Lue, a reconnu l’importance de réunir ces joueurs pour la première fois dans la « Mecque » du basket-ball. C’était également un endroit particulièrement intéressant pour Harden pour faire ses débuts avec les Clippers.

C’est dans ce bâtiment que Harden a ébloui lors de son deuxième match avec les Sixers en février 2022, totalisant 26 points, neuf rebonds et neuf passes décisives devant une foule de fans bruyants qui ont fait le déplacement depuis Philadelphie. C’est également là qu’un rapport d’ESPN le matin de Noël selon lequel Harden envisageait de revenir aux Houston Rockets en agence libre a été publié pour la première fois. C’est également à proximité de l’endroit où Harden a passé moins de 13 mois à jouer pour les Brooklyn Nets, avant de s’y montrer frustré et d’ouvrir la voie à Morey pour réaliser le blockbuster de février 2022 impliquant également Ben Simmons.

Lundi soir, on pouvait entendre Harden monter la rampe qui mène des bus de l’équipe au rez-de-chaussée du Garden, alors qu’il frappait sur la musique dans ses écouteurs. Ensuite, des rappels selon lesquels Harden est l’un des joueurs les plus polarisants de la NBA ont émaillé l’atmosphère.

Alors qu’il courait depuis le vestiaire des visiteurs jusqu’au tunnel pour sa routine de tir d’avant-match, un joueur des Junior Knicks s’est exclamé : “Je viens de voir James Harden !” Pendant la ligne de lay-up d’avant-match des Clippers, Spike Lee s’est levé de son siège sur le terrain pour tamponner Harden. Mais Harden a été hué par le public local lorsqu’il a été présenté en dernier dans la formation de départ et lorsqu’il a récupéré le ballon sur les deux premières possessions des Clippers.

Il a d’abord écrasé cette réaction en envoyant une passe de poche astucieuse au grand homme Ivica Zubac pour provoquer une faute sous le panier. Harden s’est ensuite connecté sur son premier tir – un sauteur de base sur deux défenseurs – au début du deuxième quart. Lorsqu’il a enterré un tir à trois points quelques minutes plus tard, l’ancien propriétaire minoritaire des Sixers, Michael Rubin – un ami de longue date de Harden – a frappé la jambe de l’agent de Harden, Mike Silverman, pour célébrer.

“Les deux premières minutes, j’étais fatigué”, a déclaré Harden en riant. «Je m’y suis habitué. Il me faudra quelques matchs pour m’habituer au rythme.

Harden a ensuite ouvert la seconde mi-temps en trouvant Leonard pour un dunk à une main. Il a frappé un flotteur pour égaliser le score à 73 à la fin du troisième quart, puis a suscité des réactions « pouah » et « ohhh » quelques secondes plus tard lorsqu’il a frappé un autre tir profond.

Mais ensuite, deux Knicks avec Philly ont réussi les jeux d’impact pour prendre le contrôle dans le cadre final. L’ancienne star de Villanova, Donte DiVincenzo, a marqué huit points en un peu plus de deux minutes pour porter l’avance de New York à 14 points. L’ancien Wildcat Josh Hart a totalisé deux passes décisives, un vol et cinq points au cours de la période, y compris un lay-up rapide pour donner l’avantage aux Knicks, 104-88, avec 4:25 à jouer et inciter Lue à effectuer les énormes remplacements.

Pendant ce temps, au Wells Fargo Center, les Sixers ont battu les tristes Wizards de Washington pour remporter leur cinquième victoire consécutive. Maxey a continué à prospérer, compilant un record en carrière de 11 passes décisives (et aucun revirement) pour accompagner 22 points. Le joueur le plus utile en titre de la NBA, Joel Embiid, a amassé 48 points – dont un record des Sixers de 29 points sur 10 tirs sur 10 au troisième quart – et a ajouté 11 rebonds et six passes décisives.

Les anciens coéquipiers de Harden ont donc également évolué. Les deux partis ne se verront que fin mars, lorsque les Sixers et les Clippers joueront deux fois en quatre jours.

D’ici là, les Clippers s’attendent à être bien meilleurs que lors de la sortie de lundi. Lue a interrompu un jeu, lorsque ses anciens compatriotes des Sixer, PJ Tucker et Norm Powell, se sont tous deux rassemblés dans le même coin pendant que Harden avait le ballon. Les Clippers avaient reçu pour instruction tout au long du camp d’entraînement de couper chaque fois que Leonard ou George sortaient d’un pick-and-roll. Mais lorsque Harden gère, a déclaré Lue, il souhaite désormais que ces coéquipiers restent à leur place en raison de la vision exceptionnelle du terrain de Harden.

“J’aime le processus que nous devons suivre pour arriver là où nous voulons arriver”, a déclaré Lue. « Et nous y arriverons, c’est sûr. Essayer de garder tout le monde dans le rythme avec quatre buteurs dynamiques est difficile.

C’est une situation que Harden a vécue à trois reprises au cours de la saison depuis le début de 2021. Lorsqu’un journaliste a évoqué ce fait après le match de lundi, Harden a plaisanté en disant que “vous donnez l’impression que cela semble si mauvais”.

Il est la vérité. Harden était un Sixer. Maintenant, c’est un Clipper.

Et lundi soir, Harden a expiré de manière audible. Parce qu’il s’était enfin remis au basket.

“Il se passait beaucoup de choses dans mon esprit”, a déclaré Harden. « Mais je suis juste heureux d’être là-bas et de pouvoir jouer au cerceau. Maintenant, nous avons en quelque sorte réglé les choses. Regardez un film. Aller mieux. C’est un processus avec ce groupe, mais nous avons des opportunités illimitées.

