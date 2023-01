Les débuts de Cristiano Ronaldo à Al Nassr sont suspendus au quota de joueurs étrangers, selon des sources du club

La superstar portugaise Cristiano Ronaldo doit attendre pour faire ses débuts à Al Nassr car le club saoudien a dépassé son quota de joueurs étrangers, ont indiqué jeudi à l’AFP des sources du club.

Lorsqu’il a été dévoilé en grande pompe mardi, le joueur de 37 ans a déclaré qu’il souhaitait jouer le plus tôt possible, à commencer par le match à domicile de jeudi contre Al Ta’ee.

Mais Ronaldo, dont le contrat est estimé à 200 millions d’euros jusqu’en juin 2025, est le neuvième joueur étranger d’Al Nassr, un de plus que les huit autorisés par les autorités saoudiennes du football.

Le match au parc Mrsool, d’une capacité de 25 000 places, a finalement été reporté d’une journée jusqu’à vendredi en raison de “défauts électriques” causés par de fortes pluies, a annoncé la Saudi Pro League.

“Al Nassr ne l’a pas encore inscrit car il n’y a pas de poste vacant pour un joueur étranger”, a déclaré à l’AFP un responsable d’Al Nassr, qui n’a pas voulu être nommé car il n’était pas autorisé à parler aux médias.

“Un joueur étranger doit partir pour enregistrer Ronaldo, soit en vendant, soit en résiliant le contrat d’un commun accord”, a ajouté le responsable.

Le contingent étranger d’Al Nassr comprend le gardien colombien David Ospina, le milieu de terrain brésilien Luiz Gustavo et les attaquants Anderson Talisca du Brésil et Vincent Aboubakar du Cameroun.

Des informations saoudiennes ont indiqué que le milieu de terrain ouzbek Jaloliddin Masharipov était le plus susceptible de céder la place au quintuple vainqueur du Ballon d’Or et meilleur buteur de la Ligue des champions.

Une deuxième source du club a confirmé que Ronaldo n’était pas enregistré jeudi après-midi, heure locale.

“Des négociations sont en cours pour vendre l’un des joueurs, mais elles n’ont pas encore atteint leur phase finale”, a-t-il déclaré.

Le premier match d’Al Nassr depuis l’arrivée de Ronaldo aura désormais lieu vendredi au parc Mrsool, dans la capitale Riyad, après qu’un rapport d’ingénierie a soulevé des problèmes de sécurité, a annoncé la Saudi Pro League.

Le stade “n’a pas pu accueillir le match, en raison des fortes pluies qui ont entraîné des pannes électriques dans l’éclairage du stade et des portes, sur la base du rapport d’ingénierie, et dans l’intérêt de la sécurité des joueurs et des participants, le match a été reporté”, indique un communiqué.

Mrsool Park, où Ronaldo a été dévoilé sous les feux d’artifice et les acclamations assourdissantes d’une foule de capacité mardi, a de nouveau été vendu pour le match prévu de jeudi.

Les deux officiels du club ont refusé de confirmer si Ronaldo devait encore purger une interdiction de deux matches de l’Association anglaise de football émise en novembre pour avoir frappé un téléphone portable de la main d’un fan adolescent après que Manchester United, son club à l’époque, ait perdu contre Everton.

L’Association saoudienne de football a renvoyé les questions sur l’interdiction de match à Al Nassr.

Mardi, l’attaquant portugais a déclaré qu’il cherchait un nouveau défi en venant en Arabie saoudite, ajoutant qu’il avait reçu des offres du monde entier.

« Je suis un joueur unique. C’est bien de venir ici, j’ai battu tous les records là-bas (en Europe) et je veux battre quelques records ici”, a déclaré Ronaldo.

Amnesty International l’a exhorté à s’exprimer sur les problèmes des droits humains dans la monarchie profondément conservatrice, qualifiant sa décision de faire partie d’un “schéma plus large de lavage du sport” ou d’utiliser le sport pour détourner les critiques.

