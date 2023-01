Les débuts de Cristiano Ronaldo à Al Nassr pleins d’astuces mais pas de buts

RIYADH, Arabie saoudite – Le nouveau chapitre de Cristiano Ronaldo a commencé par une victoire, mais pas par un but, alors que l’Arabie saoudite a présenté pour la première fois l’athlète le plus cher de l’histoire.

Al Nassr a battu Ettifaq 1-0 pour prendre la tête de la Saudi Pro League, mais dimanche soir à Mrsool Park, il n’y avait rien d’autre que l’attaquant portugais qui s’est engagé à gagner 200 millions de dollars par an pour les deux prochaines années et demie. ans. Le nouveau contrat de neuf ans de 360 ​​millions de dollars d’Aaron Judge avec les Yankees de New York – un mégaaccord récent dans le sport américain – n’est même pas proche, et même si Ronaldo n’a pas réussi à trouver le filet lors de sa première apparition officielle, son nouveau club, la ligue et le pays sentiront qu’il en a déjà pour son argent.

Peu avant le coup d’envoi contre Ettifaq, le compte Twitter officiel d’Al Nassr a publié : “Le monde regarde”. Cela n’aurait peut-être pas été le cas étant donné que ce match était confronté à un affrontement de haut niveau en Premier League entre Arsenal et Manchester United, mais on ne peut nier l’impact que Ronaldo a déjà eu. Soudain, tout le monde connaît Al Nassr et ses chemises jaunes et bleues.

Ronaldo, jouant pour Al Nassr pour la première fois après avoir participé à un match amical contre le Paris Saint-Germain jeudi, s’est encore habitué à son nouvel environnement et a couru pour s’échauffer dans la mauvaise moitié du terrain avant d’être renvoyé par son coéquipiers. Finalement au bon endroit, il a effectué sa routine d’avant-match devant une banque de drapeaux jaunes et des chants de “Ronaldo, Ronaldo”, puis deux coups de tambour suivis de “siu!” De nouveau. Puis encore. Et encore.

Les fans d’Al Nassr ont été obligés d’attendre de voir Ronaldo sous leurs couleurs après qu’une interdiction de la FA anglaise prise pendant son séjour à Manchester United a retardé ses débuts de près d’un mois. Le club avait même hésité à reconnaître la suspension, mais une fois que les supporters avaient compris qu’Ettifaq serait son premier adversaire, les billets pour le match se sont vendus en trois heures.

Les questions sur l’interdiction de Ronaldo ne sont pas les seules à être restées sans réponse. Samedi, 24 heures avant ses débuts, il y avait un flux constant de fans qui achetaient des maillots Ronaldo dans le magasin d’Al Nassr à Riyad – ils coûtaient 364 riyals saoudiens (environ 100 dollars) – mais il n’y a eu aucune confirmation du nombre vendu depuis qu’il a signé. .

Il y a aussi des questions sur la provenance du salaire de Ronaldo. Lors de son inauguration plus tôt ce mois-ci, le président d’Al Nassr, Musalli Almuammar, a suggéré que des accords commerciaux importants suivraient rapidement, mais il n’y a pas encore eu d’annonce. Les responsables de la Saudi Pro League disent qu’ils n’ont pas été impliqués dans le transfert au-delà de l’acceptation de son inscription, mais ce qui est clair, c’est que l’année dernière, le Saudi Sovereign Wealth Fund (PIF) a engagé 2,3 milliards de dollars dans des accords de parrainage avec des clubs de football nationaux.

Les patrons d’Al Nassr s’attendent à ce que les clubs rivaux poursuivent bientôt des accords pour une superstar à eux, et le ministre saoudien des Sports, le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, s’est engagé à “soutenir le reste de nos clubs pour des accords de qualité avec des stars internationales bientôt”.

Les débuts de Ronaldo pour son nouveau club Al Nassr n’ont pas eu le grand moment qu’il espérait, mais le moment viendra pour les buts. Mohammed Saad/Agence Anadolu via Getty Images

En attendant, cependant, Al Nassr profite de sa nouvelle icône. Sa photo dans les chevrons du stade a occupé le devant de la scène aux côtés du manager Rudi Garcia, autrefois de la Roma, et chacun de ses contacts contre Ettifaq a été applaudi, que ce soit bon ou mauvais. Ses deux premiers étaient médiocres car il a été dépossédé deux fois, mais il s’est rapidement installé dans un match qui n’avait ni le rythme ni l’intensité d’un match de Premier League.

Il y avait beaucoup de temps et d’espace pour ses tours et ses sauts, chacun célébré par la foule, et c’est peut-être en partie la raison pour laquelle il a choisi l’Arabie saoudite.

Après avoir eu du mal à suivre tout en jouant pour Manchester United ou le Portugal, il est redevenu le meilleur sur le terrain, tout comme il était à son apogée, bien qu’il y ait toujours un sentiment persistant que sa présence ici est légèrement déplacée. C’est comme si LeBron James quittait la NBA pour terminer sa carrière dans la Ligue chinoise de basket-ball, ou que Tom Brady prenait ses derniers clichés quelque part en Europe de l’Est. Ronaldo collecte beaucoup d’argent – ​​environ 550 000 $ par jour – mais peu en termes de prestige.

Ronaldo n’a pas réussi à marquer dimanche mais a réussi à éblouir les foules avec quelques tours et passes flashy. FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

Après cinq titres en Ligue des champions et cinq Ballons d’Or, Ronaldo sentira probablement qu’il n’en a plus besoin, même s’il a toujours la volonté de marquer. Lorsque deux de ses nouveaux coéquipiers ont décidé de voir les dernières minutes contre Ettifaq avec un jeu de garder le ballon plutôt que de traverser dans la surface de réparation, Ronaldo a frappé ses mains sur ses jambes de frustration. Il voulait un premier but.

“Tout le monde connaît Cristiano Ronaldo, c’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football”, a déclaré Garcia par la suite. “C’est très important pour nous de tout faire pour le mettre dans les meilleures conditions. Je veux qu’il ait du plaisir à jouer et ce soir il était content de jouer avec sa nouvelle équipe.”

Avant de quitter le terrain, Ronaldo est allé applaudir les fans d’Al Nassr derrière le but qui avaient passé la nuit à rebondir et à agiter des drapeaux jaunes et a levé le pouce à sa petite amie Georgina Rodríguez alors qu’il disparaissait dans le tunnel. Il a été suivi par d’autres chants de “Ronaldo, Ronaldo” et une collection de joueurs d’Ettifaq qui semblaient vouloir ramener son maillot à la maison en souvenir.

Un fan a remporté quelque chose de spécial : après avoir été tiré au sort lors d’un tirage au sort à la mi-temps, il a découvert qu’il avait gagné une voiture. L’Arabie Saoudite est ce genre d’endroit.

Une heure après le coup de sifflet à plein temps, Ronaldo a été emmené hors du stade par son équipe de sécurité personnelle et ramené au somptueux hôtel Four Seasons de la Kingdom Tower de Riyad où il séjourne depuis son arrivée. Son nouveau chapitre – peut-être le dernier chapitre – est officiellement en cours.