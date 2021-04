Pippa Stevens de CNBC.com vous présente les principaux titres de l’actualité économique du jour. Dans l’émission d’aujourd’hui, Kate Rooney conclut le moment décisif où Coinbase est devenue une société cotée en bourse. De plus, Robert Frank explique comment le marché immobilier brûlant de la Floride est en train de surchauffer.

L’action Coinbase ferme ses portes au lendemain de ses débuts historiques au Nasdaq

Les actions de Coinbase ont éclaté jeudi, un jour après que l’échange de crypto-monnaie soit devenu public dans une liste directe à succès.

L’action de la société a clôturé en baisse de 1,68%, bien qu’elle ait grimpé jusqu’à 6,4% le matin.

La société a déclaré qu’elle avait temporairement désactivé les retraits de jetons éther en raison d’un problème avec une récente mise à niveau du réseau de cette devise. Le soi-disant «hard fork de Berlin» fait partie d’un effort plus large visant à rendre la blockchain Ethereum plus rapide et plus sûre.