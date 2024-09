Les débuts de Caleb Williams n’ont pas été à la hauteur des attentes, mais il a contribué à assurer une victoire très importante aux Bears

CHICAGO — Les fans des Bears de Chicago ont rempli le stade Soldier Field dans l’espoir de voir quelque chose de nouveau. Quelque chose de spécial. Le début d’une nouvelle ère.

Au lieu de cela, ils ont eu droit à une rediffusion. Un match de retour en arrière. Un bon vieux jeu à l’ancienne des « Da Bears ». Mais au moins, la fin familière était aussi heureuse.

Les Bears ont remporté leur premier match – 24-17 contre les Titans du Tennessee – grâce à une formule éprouvée de défense, d’équipes spéciales et absolument aucune attaque.

Ce n’était pas idéal, mais pour le premier match d’une nouvelle saison… peu importe ce qui fonctionne, n’est-ce pas ?

Les débuts tant attendus de Caleb Williams dans la NFL ont été difficiles, même si ce n’est certainement pas inhabituel pour un quarterback débutant qui débute un match. La dernière fois qu’un quarterback sélectionné au premier tour a remporté ses débuts dans la NFL, c’était en 2002. Les 15 derniers matchs ont eu un bilan de 0-14-1.

Je suppose que ces 15 autres équipes n’avaient pas la défense opportuniste et les équipes spéciales des Bears.

« C’est évidemment génial d’avoir remporté cette première victoire », a déclaré Williams. « Nous sommes tous excités. Nous sommes allés au vestiaire pour célébrer, et je me suis assis et j’ai apprécié le moment, en regardant tous les gars célébrer, en comprenant que je dois m’améliorer, que je vais m’améliorer. »

Williams a complété 14 passes sur 29 pour 93 yards et a perdu 19 yards sur un sack. Sa plus longue passe complétée a été de 13 yards. Il ressemblait plus à Craig Krenzel avec un jeu bootleg qu’à la seconde venue de Sid Luckman, mais il n’a pas lancé d’interception ni perdu de fumble. Si Williams avait fait une grosse erreur, les Bears auraient probablement perdu. Mais il ne l’a pas fait et ils ne l’ont pas fait.

Après un match au cours duquel l’attaque des Bears a récolté 148 yards et aucun touchdown, Williams a rencontré une salle d’interview bondée avec le sourire et la démarche enjouée. Oui, il était mauvais dimanche, mais non, il n’était pas déstabilisé par la vitesse de son premier vrai match de NFL.

« J’ai bien vu les choses », a-t-il dit. « Quelques passes ont peut-être été ratées. Je pense que c’était juste des erreurs. La vitesse du jeu, je ne dirais pas qu’elle a eu un impact ou un changement important. »

« Je ne pense pas qu’il y ait eu d’anxiété », a déclaré l’entraîneur des Bears Matt Eberflus. « Il est resté calme, serein et serein tout le temps. Il n’a jamais été frustré. Nous lui parlons toujours de la façon dont il réagit en s’accrochant, car parfois, les choses peuvent être difficiles des deux côtés. Cela peut être difficile. Il faut juste s’accrocher. Il faut avoir cette confiance – la confiance en l’homme à côté de vous, la confiance en vos coéquipiers. Il ne s’agit pas seulement d’un gars. C’est ce que j’ai vu à la mi-temps. Ils l’ont démontré en deuxième mi-temps. »

Tout au long du match, Williams a lancé quelques passes de trop vers les pieds de ses receveurs ou bien au-delà de leurs mains. Il n’y avait pas de poussière de fée sur ses passes profondes. Parfois, il a semblé habile à prolonger les jeux en se déployant, mais personne n’était ouvert.

Pourtant, il n’a jamais semblé effrayé. Une chose que je crois à propos de Williams, c’est qu’il croit qu’il est l’homme. Ce n’est pas non plus une fausse confiance. Certaines personnes dissimulent leurs insécurités sous une attitude. Ce n’est pas Williams. On peut comprendre pourquoi le directeur général des Bears, Ryan Poles, a rapidement réalisé qu’il était leur homme au poste de numéro 1.

Mais il n’est encore qu’un débutant qui joue à la position la plus difficile du sport. Les Bears ont gagné malgré lui, et c’est très bien pour l’instant. La semaine prochaine, sur la route contre les Texans de Houston, vous pouvez vous attendre à plus. Et plus encore la semaine suivante et la semaine d’après. C’est comme ça que ça fonctionne.

Avec cette défense, les Bears sont faits pour gagner cette saison, et Williams doit être un facteur majeur pour y parvenir. Au minimum, il ne peut pas être la cause de leur défaite. Pour son premier match, personne n’aurait dû attendre trop de lui. Quant à la défense des Bears, composée de vétérans, on peut s’attendre à une victoire à l’extérieur.

À quand remonte la dernière fois où les Bears ont remporté un match sans marquer de touchdown offensif ? En novembre dernier, lorsque Cairo Santos a inscrit quatre field goals lors d’une victoire 12-10 contre les Vikings du Minnesota. Dimanche, Santos a inscrit trois field goals, dont un de 48 et 50 yards en deuxième mi-temps.

Après avoir concédé deux touchdowns en première mi-temps, la défense d’Eberflus a blanchi le quarterback des Titans Will Levis en lui faisant perdre 127 yards de passe, deux interceptions et un fumble. Williams a reçu un tutoriel sur ce qu’il ne faut pas faire de la part de son collègue. Le tableau des drives de Tennessee en deuxième mi-temps ressemblait à ceci : punt bloqué (touchdown), punt, punt, fumble, interception (touchdown), punt, interception.

« Nous savons que nous sommes une défense dominante », a déclaré le cornerback Jaylon Johnson, qui a remporté le match avec cette dernière interception.

Menés 17-3, les Bears ont inscrit leur premier touchdown au troisième quart-temps sur un punt bloqué. Daniel Hardy a bloqué le ballon et Jonathan Owens a terminé le jeu avec une balle récupérée et un touchdown. Au quatrième quart-temps, alors qu’ils étaient menés 17-16, Chicago a inscrit son autre touchdown lorsque Levis a lancé une passe malavisée sous la contrainte qui a trouvé les mains de Tyrique Stevenson, qui l’a portée sur 43 yards.

« Nous sommes une équipe pleine de chiens », a déclaré Stevenson. « À un moment donné, ce sera l’attaque qui nous aidera. »

J’ai déjà entendu cette citation à plusieurs reprises de la part d’un défenseur des Bears, mais cette fois-ci, c’est peut-être vrai. Cela pourrait prendre quelques semaines. Peut-être plus longtemps. Mais Williams et l’attaque seront la raison pour laquelle cette équipe gagnera des matchs cette saison.

Pour l’instant, les Bears sont une équipe qui privilégie la défense. Comme toujours. Il y a quelque chose de réconfortant dans ce qui est familier, même quand on a envie de voir quelque chose de différent.

Le camp d’entraînement de six semaines de Williams a été parfois un véritable enfer, à cause de la défense, qui ne l’a jamais laissé tomber à l’entraînement et lui a permis d’en entendre parler. Avec cette expérience gravée dans sa tête, il a déclaré qu’il avait prédit l’interception de Stevenson depuis le banc.

« C’était génial de pouvoir regarder ça », a-t-il déclaré. « J’ai presque perdu ma voix à la fin du match en encourageant nos gars. »

