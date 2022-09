Les débuts d’Amazon “Thursday Night Football” dans la NFL attirent 13 millions de téléspectateurs: Nielsen

Amazon Prime a attiré en moyenne 13 millions de téléspectateurs pour sa première diffusion en direct de “Thursday Night Football”, selon les chiffres de Nielsen publiés par le géant de la technologie une semaine après le match.

La moyenne du match du 15 septembre entre les Chiefs de Kansas City et les Chargers de Los Angeles a dépassé le nombre de 8,84 millions de téléspectateurs sur le réseau NFL à partir de la même semaine en 2021, selon les données publiées par Amazon. Le flux était le programme le plus regardé de la nuit, a ajouté le communiqué d’Amazon. Le numéro 2 était “Young Sheldon” de CBS, avec 3,5 millions de téléspectateurs.

Amazon est le premier service de streaming à détenir les droits exclusifs sur un ensemble de jeux NFL, dans le cadre d’un accord qui coûtera au géant de la technologie environ 1 milliard de dollars par an jusqu’en 2033. La société s’est associée à Nielsen en août pour suivre les données d’audience.

Amazon a également déclaré précédemment avoir enregistré des inscriptions Prime record au cours de la période de trois heures du jeu, battant les nouveaux ajouts d’abonnés le Prime Day, le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday. Amazon Prime compte environ 200 millions d’abonnés dans le monde.

“À tous points de vue, Thursday Night Football sur Prime Video a été un succès retentissant”, a écrit Jay Marine, responsable mondial de la division sportive d’Amazon, dans une note au personnel.

La société a indiqué que l’âge moyen du public était de six ans plus jeune que le public linéaire typique de la NFL, à 47 ans contre 53 ans. Le flux aurait également été évalué à 18% de plus que toute autre émission télévisée de la NFL jusqu’à présent cette saison.

Amazon s’est également associé à DirecTV dans le cadre d’un accord pluriannuel permettant au fournisseur de télévision par satellite de diffuser les jeux du jeudi soir dans plus de 300 000 bars, restaurants, hôtels et casinos. Les données de Nielsen s’étendent sur plusieurs flux sur toutes les plateformes.

Le flux de jeu d’Amazon fournit aux téléspectateurs les soi-disant statistiques de nouvelle génération de l’entreprise ainsi que les styles de jeu par jeu de l’ancien annonceur de “Sunday Night Football” Al Michaels et de l’analyste de football universitaire Kirk Herbstreit. Les fans peuvent payer 14,99 $ pour un abonnement Amazon Prime complet ou 8,99 $ pour un abonnement Prime Video pour voir les jeux.